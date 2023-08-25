Тарасова о том, что российские футболисты не меняют спортивное гражданство: «Они не востребованы в мировом спорте»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Сборная России по футболу Футбол

Татьяна Тарасова объяснила, почему футболисты не меняют спортивное гражданство.

– Не вижу массовой тенденции смены спортивного гражданства. Да, кто-то меняет, в том числе олимпийские призеры, но таких мало. Все ищут лучшей жизни.

– Почему не меняют футболисты?

– Потому что они не востребованы в мировом спорте, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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15 комментариев

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Михаил Комкин
Как его сменить если уже был заигран, господи….
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Владислав Бондарчук
Между прочим наш соотечественник уехал в прогрессивный чемпионат за рекордную сумму!
+7
-1
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JENNINGS
Ответ savik-A.M.
объясните кто ей что в футболе так не работает , если ты заигран то это раз и навсегда ( если не появилась новая страна ) и тут нельзя бегать туда назад
Тут походу и журналисту нужно объяснить, он же первый задал этот вопрос)
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Потому-что по правилам ФИФА это запрещено. А у этих персов кроме как на "безызбежность" ничего не работает
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+5
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savik-A.M.
объясните кто ей что в футболе так не работает , если ты заигран то это раз и навсегда ( если не появилась новая страна ) и тут нельзя бегать туда назад
+6
-2
+4
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Olga.t
Ответ savik-A.M.
объясните кто ей что в футболе так не работает , если ты заигран то это раз и навсегда ( если не появилась новая страна ) и тут нельзя бегать туда назад
Объяснять можно тому, кто готов слушать и понимать.
Здесь не тот случай..
+5
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Доктор Верховцев
Прекратите постить...
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ZarvuR2020
Но ведь меняют. Те кто за основную сборную в официальных матчах не заигран.
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EnzoAmatera
Сколько футболистов в миреи сколько фигуристов? так то в мире футбольном вообще смена гражданство редкость
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Allbee
И в чем она не права ?! 😁😁😁😁😁
В том, что если ты был заигран за сборную в официальном матче, ты не сможешь играть в других сборных. Это правило касается всего мира
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