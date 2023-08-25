Тарасова о том, что российские футболисты не меняют спортивное гражданство: «Они не востребованы в мировом спорте»
Татьяна Тарасова объяснила, почему футболисты не меняют спортивное гражданство.
– Не вижу массовой тенденции смены спортивного гражданства. Да, кто-то меняет, в том числе олимпийские призеры, но таких мало. Все ищут лучшей жизни.
– Почему не меняют футболисты?
– Потому что они не востребованы в мировом спорте, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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Здесь не тот случай..