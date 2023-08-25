«Фенербахче» купил вратаря сборной Хорватии Ливаковича. «Динамо» Загреб получит 7,6 млн евро
Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович продолжит карьеру в Турции.
«Фенербахче» объявил о приобретении 28-летнего футболиста за 6,65 млн евро. Еще 950 тысяч «Динамо» Загреб может получить в виде бонусов.
Ливакович заключил контракт сроком на 5 лет.
Вратарь принадлежал «Динамо» с 2015 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Фото: fenerbahce.org
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Реальность: Фенербахче