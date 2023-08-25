«Фенербахче» купил вратаря сборной Хорватии Ливаковича. «Динамо» Загреб получит 7,6 млн евро

Теги Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Хорватия Динамо Загреб трансферы Доминик Ливакович деньги Футбол

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович продолжит карьеру в Турции.

«Фенербахче» объявил о приобретении 28-летнего футболиста за 6,65 млн евро. Еще 950 тысяч «Динамо» Загреб может получить в виде бонусов.

Ливакович заключил контракт сроком на 5 лет.

Вратарь принадлежал «Динамо» с 2015 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Фото: fenerbahce.org

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12 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Сергей Орлов
Абсолютно средний вратарь, отбивший пару пенальти на ЧМ.
причем тут Мартинез?
+6
-2
+4
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yura90
вот это дааа…крутой же кипер
+3
0
+3
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lebedst
вообще не понимаю, почему он еще не в топах играет, классный вратарь же
+3
0
+3
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Сергей Орлов
Ответ lebedst
вообще не понимаю, почему он еще не в топах играет, классный вратарь же
Абсолютно средний вратарь, отбивший пару пенальти на ЧМ.
+3
-2
+1
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Александр Кузичкин
Максимально странный выбор. Фенербахче и в ЛЧ то крайне редко играет, и лига далеко не топовая. Интересно, сколько они ему насыпали
0
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Александр Чижов
Выехал в мюнхен а попал в стамбул
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Rahym Hommadow
вот банда собирается в Кадикой Дерби будет ОГОНЬ
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tiga1
легенда fm
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факты про футбол
Ожидание: Топ-клуб в топ-5 лиг Европы
Реальность: Фенербахче
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chuck_norris
Ответ lebedst
вообще не понимаю, почему он еще не в топах играет, классный вратарь же
и в чем он классный то? почти 30 лет, всю карьеру провел в загребском Динамо, отбил пару пеналей в ЧМ - это не значит быть классным вратарем
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chuck_norris
Ответ Александр Чижов
Выехал в мюнхен а попал в стамбул
а Бавария что, его серьёзно рассматривала? был бы реальный интерес от Мюнхена купили бы хорвата, а не израильского Переца
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