«Фенербахче» купил вратаря сборной Хорватии Ливаковича. «Динамо» Загреб получит 7,6 млн евро

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович продолжит карьеру в Турции.

« » объявил о приобретении 28-летнего футболиста за 6,65 млн евро. Еще 950 тысяч «Динамо» Загреб может получить в виде бонусов.

заключил контракт сроком на 5 лет.

Вратарь принадлежал « » с 2015 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Фото: fenerbahce.org

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