Вратарь Хорватии и «Динамо» Загреб Ливакович за 9 млн евро переходит в «Фенербахче»

Теги Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Хорватия Динамо Загреб возможные трансферы Доминик Ливакович Футбол

Вратарь загребского «Динамо» Доминик Ливакович продолжит карьеру в «Фенербахче».

Турецкий клуб купил 28-летнего игрока сборной Хорватии за 9 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, для завершения сделки клубам осталось обменяться документами.

Статистика Ливаковича – здесь.

Ранее стало известно о том, что на переговоры с «Фенербахче» в Стамбул прибыл экс-хавбек «Аякса» Душан Тадич.

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15 комментариев

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SaH4r.
жаль, осилил бы любой европейский пред-топклуб
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Типичный Работяга
Тадич, Ливакович, Ссалаи, Джеко....турки опять Османскую империю возрождают....или балканычи на заработки приехали
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SaH4r.
Ответ goodok
Может трамплином через Фенербахче в топ-клуб и уйдет
он себя на ЧМ отлично показал, трамплин ему не нужен
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savik-A.M.
Ответ Типичный Работяга
Тадич, Ливакович, Ссалаи, Джеко....турки опять Османскую империю возрождают....или балканычи на заработки приехали
Галатасарай выигрывал кубок УЕФА когда капитаном был Хаджи а оборону цементировал Попеску , они всегда смотрели на балканцев
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XavIniesta2008-2015
Ответ SaH4r.
жаль, осилил бы любой европейский пред-топклуб
И Тадич тоже. И даже топовые клубы усилил бы. Тот же Милан или Юве не отказались бы от такого креативщика
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Типичный Работяга
Ответ savik-A.M.
Галатасарай выигрывал кубок УЕФА когда капитаном был Хаджи а оборону цементировал Попеску , они всегда смотрели на балканцев
Согласен, да и босниец Вишча за последние лет 7 один из лучших в лиге, человек-оркестр.
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Sevillafan
Тадич в Фенербахче??? странно очень странно учитывая его политическую позицию
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Lindeman
Неплохо так Фенер усиливается
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topeleven
Ждем наконец хорошей игры турецких клубов в еврокубках.
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a2wai
Интересно, были ли у него другие предложения. Кипер-то неплохой, наверняка мог бы куда и в топ-5 заехать.

Но Фенербахче, скорее всего, взял большой личкой.
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goodok
Ответ SaH4r.
жаль, осилил бы любой европейский пред-топклуб
Может трамплином через Фенербахче в топ-клуб и уйдет
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Сергей Орлов
Ответ SaH4r.
жаль, осилил бы любой европейский пред-топклуб
Средний вратарь, отбивший на глазах у всего мира пару пенальти, какой топ клуб?
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a2wai
Ответ Sevillafan
Тадич в Фенербахче??? странно очень странно учитывая его политическую позицию
Деньги не пахнут.
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