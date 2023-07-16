Вратарь Хорватии и «Динамо» Загреб Ливакович за 9 млн евро переходит в «Фенербахче»

Вратарь загребского « » продолжит карьеру в « ».

Турецкий клуб купил 28-летнего игрока сборной Хорватии за 9 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, для завершения сделки клубам осталось обменяться документами.

Статистика Ливаковича – здесь.

Ранее стало известно о том, что на переговоры с «Фенербахче» в Стамбул прибыл экс-хавбек «Аякса» Душан Тадич.