Моссаковский о «Матч ТВ»: «Общий уровень комментаторов определяется не звездами, а по среднему срезу. А он достаточно хороший»

Михаил Моссаковский назвал хорошим уровень комментаторов на «Матч ТВ».

– На канале не работают многие звезды: как оцениваете нынешний уровень комментаторов?

– Сейчас звезды уезжают из европейского футбола в Саудовскую Аравию. Европейские лиги точно что-то от этого теряют. Если уезжает условный , мы чувствуем его отсутствие. Но общий уровень определяется не звездами, а по среднему срезу. А он достаточно хороший.

Чувствуется, когда уходят большие голоса. Ощутимо отсутствие Дениса Казанского, который комментирует хоккей. Сейчас он мелькает в медиаполе не так активно, как раньше. Всегда слушаю Дениса с большим удовольствием, когда есть такая возможность. Не хватает глыбы – Юрия Альбертовича Розанова. По сути Уткин, , и ушли из профессии. Это чувствуется. Они большие личности. Потери невозможно компенсировать по щелчку пальца.

Одна из задач молодого комментатора – пройти по творческому пути и сформироваться как личность. При этом важно, чтобы индивидуальность не перекрывала события матчей.

– Но теперь стало легче молодым ребятам.

– Шанс есть всегда. Он не в том, что Казанский уходит из профессии, и ты можешь заскочить на топовые матчи. Площадка освобождается, но если ты попал на манчестерское дерби или топовую вывеску РПЛ, это не значит, что ты стал топовым комментатором. Нужно подтверждать уровень, потому что блеклая работа при классных назначениях не дает никакого успеха.

– Кто сейчас соответствует тому уровню?

– Какому? Все перечисленные люди – большие личности, которые не подлежат сравнению. Как я могу кого-то сравнить с Розановым? Хотя Рома Нагучев похож на по манере репортажа. Он пользуется некоторыми фишками Васи. Похож интонационно. Правда, сравнение очень условное. Как можно сравнить кого-то с праймовым Денисом Казанским? – сказал комментатор.

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