Моссаковский о «Матч ТВ»: «Общий уровень комментаторов определяется не звездами, а по среднему срезу. А он достаточно хороший»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Юрий Розанов высшая лига Саудовская Аравия Денис Казанский Нобель Арустамян Мохамед Салах Михаил Моссаковский Александр Шмурнов Сергей Кривохарченко Роман Нагучев Матч ТВ Футбол

Михаил Моссаковский назвал хорошим уровень комментаторов на «Матч ТВ».

– На канале не работают многие звезды: как оцениваете нынешний уровень комментаторов? 

– Сейчас звезды уезжают из европейского футбола в Саудовскую Аравию. Европейские лиги точно что-то от этого теряют. Если уезжает условный Мохамед Салах, мы чувствуем его отсутствие. Но общий уровень определяется не звездами, а по среднему срезу. А он достаточно хороший. 

Чувствуется, когда уходят большие голоса. Ощутимо отсутствие Дениса Казанского, который комментирует хоккей. Сейчас он мелькает в медиаполе не так активно, как раньше. Всегда слушаю Дениса с большим удовольствием, когда есть такая возможность. Не хватает глыбы – Юрия Альбертовича Розанова. По сути Уткин, Шмурнов, Кривохарченко и Нобель ушли из профессии. Это чувствуется. Они большие личности. Потери невозможно компенсировать по щелчку пальца. 

Одна из задач молодого комментатора – пройти по творческому пути и сформироваться как личность. При этом важно, чтобы индивидуальность не перекрывала события матчей. 

– Но теперь стало легче молодым ребятам. 

– Шанс есть всегда. Он не в том, что Казанский уходит из профессии, и ты можешь заскочить на топовые матчи. Площадка освобождается, но если ты попал на манчестерское дерби или топовую вывеску РПЛ, это не значит, что ты стал топовым комментатором. Нужно подтверждать уровень, потому что блеклая работа при классных назначениях не дает никакого успеха. 

– Кто сейчас соответствует тому уровню? 

– Какому? Все перечисленные люди – большие личности, которые не подлежат сравнению. Как я могу кого-то сравнить с Розановым? Хотя Рома Нагучев похож на Уткина по манере репортажа. Он пользуется некоторыми фишками Васи. Похож интонационно. Правда, сравнение очень условное. Как можно сравнить кого-то с праймовым Денисом Казанским? – сказал комментатор. 

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16 комментариев

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Игорь Пичугин
Нагуча сравнить с Васей? Мосс ну ты уж мсти Васе, ну не так.
+8
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+8
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Александр Чижов
В этом сезоне принципиально смотрю сетанту срач тв ушел в прошлое
+4
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FRE3StYLER
Нагучева можно со Шнякиным сравнить, но с Уткиным... Ну такое)))
+3
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+3
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Доктор Верховцев
«Средний срез» как раз показывает, что «срезали» что-то такое, что надо было смыть.
+1
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zaebarca
Господи, кто это? Кто-то вообще отличает этих матчтвшников друг от друга? Серая безликая вечно выпендривающаяся друг перед другом масса.
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mr.snooker
Уткин о среднем срезе: «Проснись мальчик, ты обкакался. Вы нули»
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Евгений - 79
Это как среднюю температуру по больнице измерять. Тоже вариант. Главное в морге не измерить. И все ок будет
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Рашпель793
Проблема там в том, что худших ставят на большие матчи, а остальных пихают кого куда придётся.
Тот же Меламед мне лично очень симпатичен как комментатор. Что-то от молодого Стогниенко там есть. Но насколько понимаю, больших матчей ему не дают и на том же ЧМ комментировал у аутсайдеров и середняков.
Минин тоже самое.
Хорошие и неплохие комментаторы на Матче точно есть, но их не слышат массы 🤷‍♂️
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Valeriy Komarow
Смотреть футбол под комментарий Дениса Казанского одно удовольствие, между ним и такими как вечно визжащий Черданцев огромная пропасть.
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Мартинелли
Достаточно хороший для кого? Кто никогда не слышал нормальных комментаторов?
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selso99
Уткин, Розанов, Андронов, Маслаченко, да черт с ними, даже Черданцев и Шмурнов начала века. Вот это срез, а не то, что сейчас.
Хотя что взять с человека, который вслух сравнивает Нагучева с Уткиным.
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шлеп нога
Нет, уровень ниже плинтуса!
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Artie Bukko
Ответ FRE3StYLER
Нагучева можно со Шнякиным сравнить, но с Уткиным... Ну такое)))
сравнить можно кого угодно с кем угодно) для этого и сравнивают, чтобы понять что там есть общего)) вот у Васи и Нагучева совсем чуть-чуть, как выяснилось)))
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Мартинелли
Ответ Александр Чижов
В этом сезоне принципиально смотрю сетанту срач тв ушел в прошлое
Каким способом смотришь?
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Дониёр Расулов
Ответ Александр Чижов
В этом сезоне принципиально смотрю сетанту срач тв ушел в прошлое
Срач тв 🤣🤣😂😂😂
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Александр Чижов
Ответ Мартинелли
Каким способом смотришь?
Через яндекс с выходом на тв
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