«Спартак» заявил Бабича в РПЛ, ЦСКА – Давилу

«Спартак» и ЦСКА заявили новичков в Мир РПЛ.

«Спартак» заявил защитника Срджана Бабича, а ЦСКА – хавбека Виктора Давилу.

Бабич включен в заявку под номером 6, Давила – под 7-м.

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