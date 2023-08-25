«Спартак» заявил Бабича в РПЛ, ЦСКА – Давилу
«Спартак» и ЦСКА заявили новичков в Мир РПЛ.
«Спартак» заявил защитника Срджана Бабича, а ЦСКА – хавбека Виктора Давилу.
Бабич включен в заявку под номером 6, Давила – под 7-м.
Таблица трансферов РПЛ: «Спартак» купил Бабича, Давила приехал в ЦСКА, Ярошик ушел из «Оренбурга»
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Если серьезно, то на фоне нынешней РПЛ оба должны усилить лигу.
напомнить сколько стоил Вендел? правильно, 20 млн.
или Барриос? верно, 15.
а Дуглас Сантос? 14.
то есть, любой игрок дороже минимум в 3 раза, как их можно сравнить?
и да, по текущему уровню лиги, когда все топовые легионеры разъехались (кроме питерских, там отличная ЗП, всех все устраивает) - то эти двое реально усиление чемпионата.