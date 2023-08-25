«Спартак» заявил Бабича в РПЛ, ЦСКА – Давилу

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Срджан Бабич Виктор Давила Футбол

«Спартак» и ЦСКА заявили новичков в Мир РПЛ.

«Спартак» заявил защитника Срджана Бабича, а ЦСКА – хавбека Виктора Давилу.

Бабич включен в заявку под номером 6, Давила – под 7-м.

Таблица трансферов РПЛ: «Спартак» купил Бабича, Давила приехал в ЦСКА, Ярошик ушел из «Оренбурга»

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12 комментариев

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dimonivanov
Бабич и Давила - похоже на название комедийного дуэта.

Если серьезно, то на фоне нынешней РПЛ оба должны усилить лигу.
+19
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Сергей48
Отличные приобретения! Должны усилить каждый свой клуб! Удачи в Москве обоим!
+9
0
+9
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Владимир Молявин
Удачи, парни!!! Без травм!!!
+6
0
+6
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Александр Олегович
Джикию на лавку, никакущий вообще
+2
0
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Вячеслав Припузов
Бабича в основу с первого матча!
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Groznyi2024
Зенит заявил маскота
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Spartakus1984
Ответ Groznyi2024
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Тобой перечисленные игроки не играли в ЛА лиге, думаю, они там не выделялись бы ,разве что Вендел в каком нибудь аутсайдере.Поэтому такие игроки как Бабич, вполне могут разнообразить унылость РПЛ.Ну и не только по одному лишь клубу должна лига свой уровень показывать.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Groznyi2024
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мы купили чилийца за 5 млн евро, спартачи за точно такую же сумму Бабича.

напомнить сколько стоил Вендел? правильно, 20 млн.
или Барриос? верно, 15.
а Дуглас Сантос? 14.

то есть, любой игрок дороже минимум в 3 раза, как их можно сравнить?
и да, по текущему уровню лиги, когда все топовые легионеры разъехались (кроме питерских, там отличная ЗП, всех все устраивает) - то эти двое реально усиление чемпионата.
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Groznyi2024
Ответ Spartakus1984
Тобой перечисленные игроки не играли в ЛА лиге, думаю, они там не выделялись бы ,разве что Вендел в каком нибудь аутсайдере.Поэтому такие игроки как Бабич, вполне могут разнообразить унылость РПЛ.Ну и не только по одному лишь клубу должна лига свой уровень показывать.
ОР. Просто ОР. Вендел в Сити не потеряется
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