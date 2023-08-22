Давила стоит 8 млн, Бабич – 6 в Fantasy РПЛ. Новички ЦСКА и «Спартака» добавлены в составы

На Sports.ru обновлены команды в фэнтези РПЛ после трансферов ЦСКА и «Спартака».

, которого приобрели армейцы, оценен в 8 млн, он стал вторым по стоимости нападающим в команде – дороже только Федор Чалов (9). Антон Заболотный стоит 7,5 млн.

Цена нового защитника « » – 6 млн. Столько же стоят Георгий Джикия, Алексис Дуарте и Олег Рябчук. Дороже в составе красно-белых на этой позиции Даниил Хлусевич и Даниил Денисов (по 6,5).

Дедлайн на 6-й тур – 17:30 пятницы, 28 августа. В этот день сыграет с «Оренбургом», у «Спартака» в субботу домашний матч против «Ахмата».