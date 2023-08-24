Соболев о 50 голах за «Спартак»: «Горд быть частью самого великого клуба в России. Эта отметка – только начальная ступень»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев назвал «Спартак» самым великим и титулованным клубом в России.

Так нападающий москвичей отреагировал на 50-й гол за клуб. Он забил его «Зениту» в матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3).

«3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России.

Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Все еще впереди. Спасибо всем за поздравления ❤️🤍», – написал Соболев в телеграме.

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18 комментариев

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Вечно в бане
Ответ ArnoNeputevy
Холанд, правда, за один сезон забил 60. В более, мягко говоря, сильном чемпионате.
И к чему это? Всем, кто не может шестьдесят голов за сезон забить, теперь бросить в футбол играть?

Соболев результативностью не кичился, чтобы его Холандом попрекать. Очень дельфина не люблю, но тут вообще не к месту коммент.
+15
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Только Крылья
Ответ Вечно в бане
И к чему это? Всем, кто не может шестьдесят голов за сезон забить, теперь бросить в футбол играть? Соболев результативностью не кичился, чтобы его Холандом попрекать. Очень дельфина не люблю, но тут вообще не к месту коммент.
думаю, этот коммент просто для того, чтобы показать, насколько у нас слабые бомбардиры. даже клуб Стрельцова - всего 100 голов отметка. и за всю карьеру наши бомбардиры забивают чуть более соточки. за карьеру! и в не самом сильном чемпионате. в то время как в Европе хорошие игроки забивают столько за несколько сезонов и в сильных лигах
+6
-2
+4
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Prise
50 голов почти за 4 года…
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Vitya Karp
Соболев и Комличенко 2 дельфина
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ZjzoRe
Ответ Prise
50 голов почти за 4 года…
сносно, у нас обычно голевой феерии не бывает
+1
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Катя_СПб
Это не отметка, это черная метка.
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Доктор Верховцев
Ответ Только Крылья
думаю, этот коммент просто для того, чтобы показать, насколько у нас слабые бомбардиры. даже клуб Стрельцова - всего 100 голов отметка. и за всю карьеру наши бомбардиры забивают чуть более соточки. за карьеру! и в не самом сильном чемпионате. в то время как в Европе хорошие игроки забивают столько за несколько сезонов и в сильных лигах
Ну справедливости ради тогда стоит отметить, что у хороших игроков в сильных лигах хорошие ассистенты.
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Только Крылья
Ответ Доктор Верховцев
Ну справедливости ради тогда стоит отметить, что у хороших игроков в сильных лигах хорошие ассистенты.
все для той же справедливости - там и защитники с вратарями противостоят классом повыше)
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Только Крылья
Ответ Брэд Либил
а сколько игр за сезон они играют, не подскажешь?
если будет время и если интересно, открой статистику - количество игр и голов, подели голы на игры и посравнивай получившиеся цифры;)
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nuksi
Ответ Prise
50 голов почти за 4 года…
Да, статистика «ошеломляющая»
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