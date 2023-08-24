Соболев о 50 голах за «Спартак»: «Горд быть частью самого великого клуба в России. Эта отметка – только начальная ступень»
Александр Соболев назвал «Спартак» самым великим и титулованным клубом в России.
Так нападающий москвичей отреагировал на 50-й гол за клуб. Он забил его «Зениту» в матче 5-го тура Мир РПЛ (1:3).
«3,5 года в «Спартаке». Горд быть частью самого великого и титулованного клуба в России.
Эта отметка в 50 мячей, я уверен, только начальная ступень. Все еще впереди. Спасибо всем за поздравления ❤️🤍», – написал Соболев в телеграме.
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Соболев результативностью не кичился, чтобы его Холандом попрекать. Очень дельфина не люблю, но тут вообще не к месту коммент.