«Спартак» отказался продавать Николсона «Уотфорду». Предложение сочли «смехотворным»

Теги Спартак Уотфорд премьер-лига Россия возможные трансферы чемпионшип Спорт-Экспресс Шамар Николсон Футбол

«Спартак» не продал форварда Шамара Николсона в английский Чемпионшип.

Красно-белые отклонили предложение «Уотфорда» о трансфере ямайца.

Предложение англичан было настолько смехотворным, что его даже не стали воспринимать всерьез, пишет «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Николсон ни разу не сыграл за «Спартак». Его статистику можно изучить здесь.

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23 комментария

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Valery McCane
скорее всего была предложена реальная стоимость
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snaumov2003@mail.ru
Ответ Давид Золотов
если бы на его месте у меня был такой вариант я на коленях бы стоял и просил отпустить без компенсаций и тд.
А не пора ли подняться с этих самых колен ...
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Данила Данайцев
Такая корова , нужна самому🤣
+6
-1
+5
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Атакующий Юран
Не смехотворно - это как с Тилем, когда купили за 18 и продали за 3😂👏
+3
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+3
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Зубы Дзюбы
Ответ Valery McCane
скорее всего была предложена реальная стоимость
А какая реальная? Сейчас в Европе днарей за 20 втюхивают.

Если предложили 2-3 может и правда несерьёзно
+10
-7
+3
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Kikker
Ответ Valery McCane
скорее всего была предложена реальная стоимость
50 тысяч рублей?
+3
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+3
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инок
"Предложение англичан было настолько смехотворным, что его даже не стали воспринимать всерьез."
-- А насколько смехотворным пояснить никак нельзя?
+2
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Андрей Петров
Ответ snaumov2003@mail.ru
А не пора ли подняться с этих самых колен ...
с колен у нас в стране может поднять только один человек))
+2
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Никита Самарин
Походу Шамар останется кайфовать в Москве 😞.
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rus1973
да,лучше замариновать и потом бесплатно отпустить
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Уолтер Собчак
Ответ Valery McCane
скорее всего была предложена реальная стоимость
И смех, и грех.
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Андрей Чубин
Ответ инок
"Предложение англичан было настолько смехотворным, что его даже не стали воспринимать всерьез." -- А насколько смехотворным пояснить никак нельзя?
1.1мл.
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Зубы Дзюбы
Ответ sp.msk.86
1 миллион предложили
Смешно
4,5 на трансфермаркете. И это выглядит похожим на правду, не такой он и днарь
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sp.msk.86
Ответ Зубы Дзюбы
А какая реальная? Сейчас в Европе днарей за 20 втюхивают. Если предложили 2-3 может и правда несерьёзно
1 миллион предложили
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Блуждающий странник
Больше за него не предложат. Очень посредственный нап, к сожалению
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Balt
Только вот Николсону не смешно наверное. Уже наверное представил как с ямайскими братишками в Лондоне зажигает, ходит по лондонским магазинам, кафе, пабам и ресторанам на Пикадилли, файв-чтоб-его-оклок, английские поля, и недолгие поездки на выезд, песнопения английских болельщиков на полных стадионах и все говорят на максимально ему понятном языке и.... бац, Спартак говорит что предложение смехотворное и отказывается от сделки и в голове Николсона на максимальной громкости с дисторцией (дисторшн иначе) гимн РФ и перед глазами в красно-белом цвете пролетают осенне-зимние холодные матчи со снегом, очень трудные уроки русского и длительные перелёты на выезды и выездные кубковые матчи на искусственном газоне с андердогом из первой или второй лиги. )
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koskyan
Наши клубы в Англии в последнее время столько раз кидали, что вообще удивляет факт ведения с ними переговоров. Нужно забыть про них на долго.
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Юрий михайлович Белянцев
скачать на главную страницу спартаковский символ
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Spartakovec navsegda
Трансферные шутки, неплохо Уотфорд над позитивом работает)
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