«Спартак» отказался продавать Николсона «Уотфорду». Предложение сочли «смехотворным»

«Спартак» не продал форварда Шамара Николсона в английский Чемпионшип.

Красно-белые отклонили предложение « » о трансфере ямайца.

Предложение англичан было настолько смехотворным, что его даже не стали воспринимать всерьез, пишет « ».

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Николсон ни разу не сыграл за « ». Его статистику можно изучить здесь.

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