«Спартак» отказался продавать Николсона «Уотфорду». Предложение сочли «смехотворным»
«Спартак» не продал форварда Шамара Николсона в английский Чемпионшип.
Красно-белые отклонили предложение «Уотфорда» о трансфере ямайца.
Предложение англичан было настолько смехотворным, что его даже не стали воспринимать всерьез, пишет «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Николсон ни разу не сыграл за «Спартак». Его статистику можно изучить здесь.
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Если предложили 2-3 может и правда несерьёзно
-- А насколько смехотворным пояснить никак нельзя?
4,5 на трансфермаркете. И это выглядит похожим на правду, не такой он и днарь