«Абха» Крыховяка и Камано купила Токо-Экамби у «Лиона». Саудовцы заплатят 1,5+0,5 млн евро
Форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби перешел в чемпионат Саудовской Аравии.
Французский клуб объявил, что игрок сборной Камеруна перешел в «Абху» за 1,5 млн евро. Еще 500 тысяч «Лион» может получить в качестве бонусов.
Токо-Экамби провел 114 матчей за «Лион» и забил 38 голов. Его статистика – здесь.
Среди прочих за «Абху» играет бывший полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк и экс-форвард «Локомотива» Франсуа Камано.
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