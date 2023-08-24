«Абха» Крыховяка и Камано купила Токо-Экамби у «Лиона». Саудовцы заплатят 1,5+0,5 млн евро

Форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

Французский клуб объявил, что игрок сборной Камеруна перешел в «Абху» за 1,5 млн евро. Еще 500 тысяч «Лион» может получить в качестве бонусов.

провел 114 матчей за « » и забил 38 голов. Его статистика – здесь.

Среди прочих за «Абху» играет бывший полузащитник «Краснодара» и экс-форвард «Локомотива» .

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