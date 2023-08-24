«Абха» Крыховяка и Камано купила Токо-Экамби у «Лиона». Саудовцы заплатят 1,5+0,5 млн евро

Теги Лион лига 1 Франция трансферы высшая лига Саудовская Аравия Гжегож Крыховяк Франсуа Камано Карл Токо-Экамби Абха Футбол

Форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби перешел в чемпионат Саудовской Аравии.

Французский клуб объявил, что игрок сборной Камеруна перешел в «Абху» за 1,5 млн евро. Еще 500 тысяч «Лион» может получить в качестве бонусов.

Токо-Экамби провел 114 матчей за «Лион» и забил 38 голов. Его статистика – здесь.

Среди прочих за «Абху» играет бывший полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк и экс-форвард «Локомотива» Франсуа Камано.

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7 комментариев

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Пользователь Имени
Прям камерунский Сутормин
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che kaif
Стремно должно быть перед Аль Ахли. Хилялем и Итихадом))не одной топ звезды
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Николай Васильков
Ответ che kaif
Стремно должно быть перед Аль Ахли. Хилялем и Итихадом))не одной топ звезды
Там суть заключается в том, чтобы звёзд приглашать в 4 основных клуба, а остальные так, для количества.
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Spaten
Копят точно деньги на кого-то
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Stalker1785
Карл 2 мульта
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хавбек+
молодцы, не переплачивают за топарей как в хваленный амер из Челси
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Spaten
Копят точно деньги на кого-то
На Саню Кокорина.
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