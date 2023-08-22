«Порту» продал Отавио «Аль-Насру» за рекордные 60 млн евро. Контракт – до 2026 года

Теги высшая лига Португалия Порту трансферы высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Отавио деньги Фабрицио Романо Футбол

Продажа Отавио стала для «Порту» рекордной.

Полузащитник перешел в «Аль-Наср» и заключил с новой командой контракт сроком до 2026 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за 28-летнего хавбека португальский клуб получит 60 млн евро с учетом бонусов. До этого дня самым дорогим футболистом, проданным «Порту», был Эдер Милитао (в «Реал» за 50 млн евро).

В прошлом чемпионате Португалии Отавио провел 27 игр и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

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37 комментариев

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Николай Корягин
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Согласен, статья на русской википедии это сразу +25 лямов к стоимости
+64
0
+64
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Akusra
аль насру защитник нужен хоть один, да вратарь не помешал бы
+20
-1
+19
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Green grass
Ответ Великий Алонсо
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Это проблема русской википедии. Он игрок сборной Португалии
+10
-2
+8
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rigobersong
Ответ Akusra
аль насру защитник нужен хоть один, да вратарь не помешал бы
Так Лапорта взяли, делают все что бы роналду не вылетел в саудитский пердив:))
+24
-16
+8
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Cosstigan
30 кусков это максимум его цена, в топовых играх часто терялся , с мячом хороший игрок , но без, не такой продуктивный, взлетел буквально так за три года , раньше на разных позициях играл..
+8
-3
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Aibek Mak
Меня удивляет тот факт что это рекордная продажа Порту, хотя как раз таки продавать они умеют ого го. Сей факт означает насколько же рынок стал безумным за последние годы и арабы тут не причем
+4
-2
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Гриша К
Ответ Akusra
аль насру защитник нужен хоть один, да вратарь не помешал бы
У Оспины травма просто
+2
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Evgeniy 72
Ответ Aibek Mak
Меня удивляет тот факт что это рекордная продажа Порту, хотя как раз таки продавать они умеют ого го. Сей факт означает насколько же рынок стал безумным за последние годы и арабы тут не причем
Так вроде очевидно, что трансферный рынок перегрели гранды, ну и инфляция, а арабы переплачивают только исходя из уже существующих цен. У них зарплаты завышены в несколько раз, но это типичная надбавка за особенности страны (жара, языковой барьер, слабость Лиги, ограниченность привычных развлечений, трудности адаптации семьи).
А перегретость трансферного рынка лучше всего иллюстрирует покупка Аяксом защитника из Динамо Загреб за 23,5 млн. Просто вдумайтесь, насколько это ошеломляюще, что уже Аякс вынужден покупать молодых защитников за 20+ млн.
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Блуждающий странник
Удивлен, что Порту дороже 60 миллионов никого не продавали. Это Бенфика оказывается только спецы по продажам брусков за 100+ миллионов)
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Sedlacek
Ответ Великий Алонсо
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Интересно, кому тогда посвящена эта статья?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Да_Силва_Монтейро,_Отавио_Эдмилсон
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Александр Александрович
Арабы лютуют ) скоро затмят своим чемпионатом нашу медиалигу
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Блуждающий странник
Ответ Talgat Ergeshov
а ведь когда рон перешел одним из первых и сказал,что лига будет развиваться и игроки захотят перейти в аравию,то был чертовски прав,кто знает-может через пару лет и в правду будет одним из интересных чемпионатов))
Для этого нужна закупка не в 2-3 команды, а в 10 как минимум. Иначе будет явный дисбаланс. Смогут ли арабы сыпать по 25 лямов лички как Лапорту всем? По идее могут, но смысла от этого нет. Задача у них привлечь внимание, а не сделать лигу сильной
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Константин Крашевский
Ответ Akusra
аль насру защитник нужен хоть один, да вратарь не помешал бы
Оспина скоро восстановится после травмы.

По защите - Лапорта уже взяли
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Человек1991
Ответ Baitas Zhakipbayev
Мне кажется эта скупка талантливых и в самом рассвете сил только навредит сборной Португалии. а они всегда были одними из фаворитов. уже троих полузащитников потеряли. евро через год
Отавио и Невеш не основные полузащитники в Португалии.
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Вадим Каменный
Ответ Великий Алонсо
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Самое интересное, что раньше была статья на русском языке 😉
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Висита Эльмурзаев
Ответ Великий Алонсо
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Боже, вот это логика...
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Supreme Allah
Ответ Akusra
аль насру защитник нужен хоть один, да вратарь не помешал бы
А оспина ? Раньше топом считался
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Средний палец Кирана Тирни
Странно, что 60 млн евро только сегодня рекорд Порту, когда Бенфика толкает Энцо зимой за сто с лишним в Челси. Казалось бы на фоне этого вечного конвейера должны были давно продать игрока на сумму «около сотни».
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as009595@icloud.com
Игрок уровня Родриго де Поля, которым интересуется Аль Ахли, максимум их цена 30, но в СА тариф в разы больше
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Тимофей Кушнир
Ещё одного забрали. Саудиты как будто по супермаркету ходят.
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f_stahel
напишу заранее - "выиграл все, пора и на пенсию, заслужил".
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Baitas Zhakipbayev
Мне кажется эта скупка талантливых и в самом рассвете сил только навредит сборной Португалии. а они всегда были одними из фаворитов. уже троих полузащитников потеряли. евро через год
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avcgloronalduMU
странно, что не из спортинга
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Гриша К
Очень жаль
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Антон Фалафель
Лопнет как мыльный пузырь самый прочный кондом.
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