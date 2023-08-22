«Порту» продал Отавио «Аль-Насру» за рекордные 60 млн евро. Контракт – до 2026 года

Продажа Отавио стала для «Порту» рекордной.

Полузащитник перешел в «Аль-Наср» и заключил с новой командой контракт сроком до 2026 года.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, за 28-летнего хавбека португальский клуб получит 60 млн евро с учетом бонусов. До этого дня самым дорогим футболистом, проданным «Порту», был Эдер Милитао (в «Реал» за 50 млн евро).

В прошлом чемпионате Португалии Отавио провел 27 игр и отдал 7 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

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