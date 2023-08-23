Где смотреть Вильярреал – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 27 августа
В воскресенье, 27 августа, сыграют Вильярреал и Барселона в 3 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Вильярреал – Барселона
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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