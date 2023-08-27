Вильярреал — Барселона: прогноз на матч 27.08.2023, Ла Лига, 3 тур
27 августа в городе Вильярреаль состоится матч 3 тура Чемпионата Испании по футболу. «Вильярреал» на домашнем стадионе «Керамика» будет принимать «Барселону». Начало поединка запланировано на 18:30 по московскому времени.
В 3 туре Чемпионата Испании нас ожидает интересное противостояние двух крепких испанских команд, которые в каждом сезоне борются только за самые высокие места. Для «Вильярреала» каталонцы неудобный соперник и побеждали в последних 5 очных встречах они их лишь 1 раз, а 2 последних матча были на стороне «Барселоны». Сможет ли «Вильярреал» навязать борьбу одной из лучших испанских команд последних нескольких сезонов, мы узнаем в ближайшее время.
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Рекомендованная ставка: П2, Ф2 (0), ОЗ (да).
«Вильярреал»
«Вильярреал» в прошлом сезоне Ла Лиги завершил свой путь на 5 строчке, набрав в чемпионате 64 балла в 38 турах. От зоны Лиги Чемпионов и четвертого «Реал Сосьедад» было отставание в 7 баллов, а вот от шестого «Вильярреал» удалось оторваться на 4 очка. Команда показала довольно неплохую результативность, о чем говорят 59 забитых мячей, это четвертый показатель в Ла Лиге среди всех команд. За счет занятой 5 строчки в текущем сезоне команды сыграет в Лиге Европы, во втором по силе турнире Европы.
Вильярреальская команда в текущем 2023 году осуществила несколько трансферов и приобрела следующих игроков: Сорлот из «Лейпцига», Терратс из «Жироны», Бреретон Диаз из «Блэкберна», Комесана из «Райо Вальевано», Суарез из «Сельты», Ахомач из «Барселоны Б».
А ушли из команды в этом году: Дэксон, Торрес, Чуквезе, Диа, МОрланес, Мартин, Иборра.
Перед стартом нового сезона Примеры команды сыграли 7 товарищеских матчей, в которых удалось одержать лишь 1 победу над «Альтахом» (3:0). В последнем же контрольном поединке «Вильярреал» проиграл «Ньюкаслу» (0:4)
Новый сезон «Вильярреал» начал неудачно, уступив в стартовом туре в родных стенах «Бетису» (1:2), где упустил ничейный счет под занавес встречи, пропустив гол на 95 минуте матча.
А вот во втором туре им удалось порадовать своих болельщиков, но уже в гостевом матче, в котором удалось обыграть «Мальорку» (1:0), а автором победного гола стал Морено, забивший на 62 минуте встречи.
После двух туров «Вильярреал» занимает 9 место в таблице и на 3 балла уступает лидирующей группе из трех команд, кто набрал максимальное количество очков в двух турах.
Результаты «Вильярреала» в 5 последних сыгранных матчах:
- 18.08.23 «Мальорка» — «Вильярреал» 0:1;
- 13.08.23 «Вильярреал» — «Бетис» 1:2;
- 06.08.23 «Ньюкасл Юнайтед» — «Вильярреал» 4:0;
- 05.08.23 «Ницца» — «Вильярреал» 1:1;
- 30.07.23 «Спортинг» — «Вильярреал» 3:0.
Интересные статические факты «Вильярреала»:
- В 7 последних матчах команды лишь 1 победа;
- Последний матч в качестве хозяев был проигрышным;
- В 2 из 3 последних играх «Вильярреала» обе команды не забивали;
- В 8 последних матчах команды лишь 1 раз было забито более 3 голов за игру;
- В 7 последних матчах на счету команды всего лишь 4 забитых мяча
- В 2 последних встречах команда отличается по 1 голу.
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«Барселона»
Каталонцы в прошлом сезоне Примеры оформили чемпионство и завоевали золотые медали. Первое место удалось обеспечить еще за несколько туров до конца сезона и по итогу на 10 баллов удалось набрать больше чем «Реал Мадрид». Команда отлично смотрелась в обороне и пропустила в свои ворота всего 20 мячей в 38 турах, такого показателя даже близко ни у кого не было. В атаке тоже каталонцы смотрелись довольно неплохо, и как итог 70 забитых голов, львиную долю которых (23 мяча) забил польский форвард команды Роберт Левандовски, который стал лучшим голеадором Ла Лиги прошлого сезона.
«Барселона» сделала несколько трансферных сделок и заполучила в свои ряды: опытного и боевитого Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити», Иньиго Мартинеза из «Атлетика» и Ориола Ромеу из «Жироны».
Но и много футболистов покинуло стан команды, среди них: Дембеле, Гризманн, Бускетс, Альба, Умтити, Кесье, Гонсалез, Тринкао, Колладо.
Перед стартом Ла Лиги текущего сезона каталонцы сыграли 5 контрольных поединков, в которых выиграли в 4. А поражение случилось от «Арсенала» (3:5), где соперник смог перевернуть ход встречи во втором тайме, хотя все шло к ничейному счету. Была победа в товарищеских матчах над заклятым и непримиримым соперником «Реалом» (3:0).
В текущем сезоне Ла Лиги команда Хави стартовала не безупречно, но при этом и не проиграла ни в одной встрече. Сначала была безголевая ничья (0:0) с «Хетафе», где большое количество моментов не удалось реализовать в голы.
А во втором туре все же удалось открыть счет своим голам в матче с «Кадисом», которого удалось обыграть (2:0). Но забить голы далось команде непросто и лишь в последнюю 15-минутку встречи, когда отличились Педри и Торрес.
Каталонцы после двух туров занимают 6 место, с 4 баллами в активе. И от тройки лидеров отстают на 2 очка.
Результаты «Барселоны» в 5 последних сыгранных матчах:
- 20.08.23 «Барселона» — «Кадис» 2:0;
- 13.06.23 «Хетафе» — «Барселона» 0:0;
- 08.08.23 «Барселона» — «Тоттенхэм» 4:2;
- 02.08.23 «Милан» — «Барселона» 0:1;
- 30.07.23 «Реал Мадрид» — «Барселона» 0:3.
Интересные статические факты «Барселоны»:
- В 5 последних встречах команда не проигрывает, при этом 4 победы;
- В последней гостевой встрече был ничейный результат;
- Только в 1 из 5 последних матчей каталонцев забивают обе команды;
- В 3 из 4 последних матчах было забито 2 и менее гола за игру;
- В 5 последних матчах команда забивает в среднем по 2 мяча за игру;
- Каталонцы забивают голы в 15 из 16 последних матчах.
«Вильярреал» – «Барселона»: история личных встреч
Команды в истории очных поединков провели между собой 52 поединка. Колоссальное преимущество в них на стороне каталонцев – 32 победы, при 10 победах команды из Вильярреала. А 10 встреч закончилась ничейным результатом. «Вильярреал» в среднем забивал в этих матчах 1,13 голов (59 забитых мячей), а «Барса» 2,06 (107 голов). Самая крупная победа в этих встречах была на стороне «Барселоны» (5:0).
В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:
- 13.02.23 «Вильярреал» – «Барселона» (0:1).
- 20.10.22 «Барселона» – «Вильярреал» (3:0).
- 23.05.22 «Барселона» – «Вильярреал» (0:2).
- 2811.21 «Вильярреал» – «Барселона» (1:3)
- 25.04.21 «Вильярреал» – «Барселона» (1:2).
В 5 последних очных матчах «Вильярреал» лишь 1 раз победил каталонцев, те же праздновали викторию 4 раза.
Последний раз «Вильярреал» обыгрывала «Барсу» более года назад, это было в рамках Чемпионата Испании тогда был счет (0:2).
Стоит заметить, что в 3 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и максимально было забито в игре 3 мяча.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Вильярреал» – «Барселона»
Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния каталонскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа «Вильярреал» — 3.62;
- Ничья — 3.98;
- Победа «Барселона» — 2.02;
- 1X — 1.83;
- X2 — 1.30;
- Ф1 (1) — 1.44;
- Ф1 (0) —2.66;
- Ф2 (0) — 1.51;
- ТБ (2,5) — 1.69;
- ТМ (2,5) — 2.23;
- ТМ (3,5) — 1.46;
- ОЗ (да) — 1.61;
- ОЗ (нет) — 2.32.
Каталонцы в предстоящей встрече выглядят фаворитом и это не с проста. Все же их игровой состав более крепкий и у них больше вариативности как в атаке, так и в обороне. Да и в последних очных матчах на их стороне явное преимущество. Поэтому можно сделать тут ставку на П2, за отличный кэф 2.02. Если есть сомнения,что в матче будет ничья, то можно зарядить на Ф2 (0) за неплохой кэф 1.51.
Оба клуба имеют в атаке хороших игроков и явно не будут сидеть автобусом в обороне, поэтому думаю что мы увидим голы в исполнении обеих команд и мы увидим открытый футбол, поэтому можно здесь еще взять ставку на то, что обе забьют, за это дают кэф 1.61.
Где смотреть матч Вильярреал – Барселона
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- Дата проведения
- 27 августа, 18.30, «Эстадио де ла Серамика»
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