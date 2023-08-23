Матч России в Катаре планируют провести на 44-тысячном стадионе, где прошли 7 игр ЧМ-2022

Матч между сборными Катара и России должен пройти на стадионе ЧМ-2022.

«Матч между сборными Катара и России планируется провести на стадионе «Аль-Джануб», – сказал источник «РИА Новости».

Стадион «Аль-Джануб» был открыт в 2019 году в городе Аль-Вакра, в 20 километрах от Дохи. Вместимость арены – 44 325 зрителей.

Во время чемпионата мира на стадионе прошли 7 игр турнира, включая встречу 1/8 финала между сборными Японии и Хорватии (1:1, 1:3 – по пенальти).

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