Глушаков о продолжении карьеры: «В любой момент готов усилить любую команду»

Денис Глушаков сказал, что будет продолжать профессиональную карьеру в футболе.

«Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе – и все. Трансферное окно еще долго открыто. Два раза в день тренируюсь, в игровом тонусе.

Играю со всеми, с кем можно, по вечерам в футбол. Иногда получается и три раза в день! Бегаю также с тренером по физической подготовке. В любой момент готов усилить любую команду», – сказал бывший игрок сборной России.

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний хавбек покинул нижегородский клуб по окончании сезона-2022/23.

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