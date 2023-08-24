Глушаков о продолжении карьеры: «В любой момент готов усилить любую команду»

Теги премьер-лига Россия Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков сказал, что будет продолжать профессиональную карьеру в футболе.

«Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе – и все. Трансферное окно еще долго открыто. Два раза в день тренируюсь, в игровом тонусе.

Играю со всеми, с кем можно, по вечерам в футбол. Иногда получается и три раза в день! Бегаю также с тренером по физической подготовке. В любой момент готов усилить любую команду», – сказал бывший игрок сборной России.

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний хавбек покинул нижегородский клуб по окончании сезона-2022/23.

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28 комментариев

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Фут.Боль
Команды банных комплексов ждут с нетерпением.
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shishovv
Какую нибудь команду создать в медиа💩, типа «штопанные»
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DancePunk
Ответ Ызяя
Это тот легендарный капитан спартака Глушак, что вытянул команду из пучины безтрофейности, а болелы мясных на него за это обиделись ? Спартак = колхоз 20 лет без урожая
Им по кайфу когда нет трофеев, потому что если выиграют - то кто вместо них будет «вставать с колен» и носить титул «чемпионов после 3 тура»?)
+2
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Ызяя
Ответ Фут.Боль
Команды банных комплексов ждут с нетерпением.
Это тот легендарный капитан спартака Глушак, что вытянул команду из пучины безтрофейности, а болелы мясных на него за это обиделись ?
Спартак = колхоз 20 лет без урожая
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Артем Гладских
Ответ Алексей Ненахов
Мансити или Реал
или даже усилить самые лучшие клубы аль классико
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Осоавиахим
То, что готов, это без сомнения. Но, усилить? Причем любую команду? Это он сгоряча сказанул.
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Black Wind
Глушаков клоун
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Simplicissimus
Ответ Фут.Боль
Команды банных комплексов ждут с нетерпением.
Хайпануть и основать ФК Банька-парилка, заявиться в Медиалигу + в составе заявить себя, Чеха, Быстрова, МС Поха собственно, Хованского, Пашу Техника. За Чеха придецца серьезно побороца, но без него затея не такая пикантная
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Опа, Митяй
Ответ Игорь Пичугин
Ну почему! Условный Муром мог бы усилить.
Эту дохлятину вообще любой человек усилит
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Алексей Ненахов
Ответ Ебздрогыч
Вот прям любую!
Мансити или Реал
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тот самый Кадрус
Ты Пари НН не мог усилить, хоть был на год моложе. Усилитель ))
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владимир семенов
А как еще хочется деньжат то срубить,а
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mamama
команды медиалиги?! ау?
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Клирик
Усилить? Ну это уже вряд ли)
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Максим Заворин
"... из ЛФЛ"
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Nikolai Masakov
Там Клоппу ЦП нужен
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Сергей Жарковский
Самореклама сбитого лётчика.
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Самозанятый
Отрицательное усиление)
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Игорь Пичугин
Ну почему! Условный Муром мог бы усилить.
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Кирилл.С-Пб
Похоже на агонию ))) Баню открой, самогон гони )))
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Eric_Cartman
Лфл?
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