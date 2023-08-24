«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США 27 сентября

«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.

В рамках 1/2 финала команда из добилась победы на поле «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Во втором полуфинале « » был сильнее «Реал Солт Лейк» (1:1, 3:1 – после дополнительного времени).

Финал Открытого кубка США состоится 27 сентября.

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