«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США 27 сентября

Теги МЛС Кубок США Хьюстон Динамо Интер Майами Футбол

«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.

В рамках 1/2 финала команда из Майами добилась победы на поле «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Во втором полуфинале «Хьюстон» был сильнее «Реал Солт Лейк» (1:1, 3:1 – после дополнительного времени).

Финал Открытого кубка США состоится 27 сентября.

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25 комментариев

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Groznyi2024
Интер сыграет с Динамо в финале Кубка.

Вот так нужно сделать заголовок, чтобы Динамо хоть в каком-то финале сыграло
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SadlerRG
Хьюстон, у нас проблемы...
+22
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Отец Абду
Ответ ars_asap
Столько кубков в одной лиге, Харри Кейну стоит задуматься о том, где можно выиграть хоть что то из такого количества
Ну такие люди как ты придумывают всякие Кубки в голове и потом оставляют такие смешные комментарии...

Интер Майами в этом сезоне участвует только в трёх турнирах: МЛС ( обычный чемпионат, с марта по октябрь), Кубок Лиг ( команды МЛС и Мексики) и Кубок США ( как Кубок Англии, Испании, Италии) и всё
+16
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+15
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Tomas Nepotrebko
Ответ Groznyi2024
Интер сыграет с Динамо в финале Кубка. Вот так нужно сделать заголовок, чтобы Динамо хоть в каком-то финале сыграло
Динамо обыграло Реал и сыграет с Интером в финале)
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Tomas Nepotrebko
Ответ ars_asap
Столько кубков в одной лиге, Харри Кейну стоит задуматься о том, где можно выиграть хоть что то из такого количества
сколько кубков? один?)
+8
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+8
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adamx
Ответ ars_asap
Столько кубков в одной лиге, Харри Кейну стоит задуматься о том, где можно выиграть хоть что то из такого количества
он 10 лет играл в такой же лиге с двумя кубками страны
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Ярик01
Ответ Fomin525
где сыграет ? дома или в гостях? или финал на нейтральном поле?
Fort Lauderdale, Florida
Stadium: DRV PNK Stadium
домашний матч.
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utsh44psmr
Всем селом за Интер Майами
+4
-1
+3
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Ганнибал Лектер
Ответ Aibek Mak
Вчера Рон отдал голевую не считается сегодня Месси отдал голевую машина , великий, инопланетянин)))
При каком счете Роналду сделал голевую? И чья голевая по твоему класснее?)
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Fomin525
где сыграет ? дома или в гостях? или финал на нейтральном поле?
+2
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Ганнибал Лектер
27 сентября еще одна ночь для хейтеров, которые в тяжелом настроении отправятся в школу, после того как Месси поднимет 45ый кубок над головой)
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Streetbor
у них два кубка оказывается, одним внутренний для США. Второй объединенный для МЛС и команд Мексики. Мечта Газзаева.
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Кирилл.С-Пб
Хоть где-то Динамо в финал вышло 🤣🤣🤣
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ганнибал Лектер
При каком счете Роналду сделал голевую? И чья голевая по твоему класснее?)
Им по барабану. Главное циферки
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Vinnipukh Vinni
Ответ tolobas
Ни разу не хейтер Месси и не школьник, но я бы не стал этот кубок высоко оценивать. Я так понимаю, это аналог наших предсезонных кубков. Типа кубок Пари и как там они еще назывались
Так дело не в уровне турниров. Само собой, они все слабые.
Дело в том, что хейтеры каждый матч смотрят с надеждой, что в этот раз у Месси не получится, чтобы после этого стошнить какую-нибудь дичь.
Ну когда-нибудь им, конечно, повезёт, всегда побеждать невозможно. Но пока - нет.
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Ярик01
Ответ tolobas
Ни разу не хейтер Месси и не школьник, но я бы не стал этот кубок высоко оценивать. Я так понимаю, это аналог наших предсезонных кубков. Типа кубок Пари и как там они еще назывались
Аналог предсезонных турниров МатчТВ или кубка Ауди это товарищеский турнир арабских лиг.
А в Америке было официальное соревнование, аналог Лиги Европы, а сейчас аналог официального кубка России
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Ape1sin
Ответ Groznyi2024
Интер сыграет с Динамо в финале Кубка. Вот так нужно сделать заголовок, чтобы Динамо хоть в каком-то финале сыграло
да, спортс уже не торт
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Ярик01
Ответ Groznyi2024
Интер сыграет с Динамо в финале Кубка. Вот так нужно сделать заголовок, чтобы Динамо хоть в каком-то финале сыграло
Интер (Черкесск) - Динамо (Москва).
На долгое время только так, увы.
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Игорь Пичугин
С детства ща Хьюстон Хакима Оладжьювона!
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Ганнибал Лектер
Второй кубок для величайшего на изи)
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