«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США 27 сентября
«Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо» в финале Открытого кубка США.
В рамках 1/2 финала команда из Майами добилась победы на поле «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4). Во втором полуфинале «Хьюстон» был сильнее «Реал Солт Лейк» (1:1, 3:1 – после дополнительного времени).
Финал Открытого кубка США состоится 27 сентября.
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Вот так нужно сделать заголовок, чтобы Динамо хоть в каком-то финале сыграло
Интер Майами в этом сезоне участвует только в трёх турнирах: МЛС ( обычный чемпионат, с марта по октябрь), Кубок Лиг ( команды МЛС и Мексики) и Кубок США ( как Кубок Англии, Испании, Италии) и всё
Stadium: DRV PNK Stadium
домашний матч.
Дело в том, что хейтеры каждый матч смотрят с надеждой, что в этот раз у Месси не получится, чтобы после этого стошнить какую-нибудь дичь.
Ну когда-нибудь им, конечно, повезёт, всегда побеждать невозможно. Но пока - нет.
А в Америке было официальное соревнование, аналог Лиги Европы, а сейчас аналог официального кубка России
На долгое время только так, увы.