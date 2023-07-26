Зенит — Урал прогноз на матч 26.07.2023, РПЛ, 6 тур

Теги Зенит премьер-лига Россия Урал Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

26 июля в Санкт-Петербурге состоится матч 6 тура Чемпионата России. Команда с берегов Невы будет принимать оппонента с Урала. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

Эта встреча станет центральной в 6 туре РПЛ, т.к. встречаются 2 команды из ТОП-4. У обеих команд на текущий момент неплохая игровая физическая форма и их результаты в последних матчах тому доказательство. Команде Семака важно в этой встрече добыть 3 очка, чтобы не отпускать первую строчку вперед и приблизиться к привычной себе позиции. Подопечным Ганчаренко тоже игра очень важна, все же в случае благоприятного для себя исхода, они могут упрочить свою позицию. Удручает же тот факт, что в 29 последних очных встречах команд, «Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит», смогут ли они снять с себя это проклятье, или же питерцы продолжат эту мощную серию, мы узнаем совсем скоро.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: Ф2 (1,5), ИТБ2 (0,5).

ФК «Зенит»

 

«Зенит» в прошлом сезоне РПЛ забрал золотые медали, где с огромным отрывом отрыв в 12 очков обогнал ближайшего преследователя в лице ЦСКА. Питерцы были хороши во многих игровых показателях: у них больше всех побед в чемпионате и меньше всех поражений, они были самыми результативными и пропустили меньше всех. А атакующий игрок питерской команды Малком стал лучшим голеадором прошлого сезона и забил 23 мяча.

В текущем году питерцы неплохо поработали на трансферном рынке и на замену ушедшим лидерам команды пришло много новых людей, среди них: двое бразильцев из «Коринтианс»: Педро и Ду Кейрос, Марио Фернандес перешел из «Интернасьонал», перспективный молодой серб Эракович перебрался из ФК «Црвена Звезда» и еще 2 перспективных футболиста перешли из стана «Сочи»: Коваленко и Денис Адамов. 

А ушли из команды в этом году: бразилец Малком, внесший огромный вклад в последних успехи команды, он отправился в аравийский звездный состав команды «Аль-Хиляль», Далер Кузяев перебрался во французский «Гавр», а Шамкин продолжит свою карьеру в «Торпедо» Москва.

Помимо трофея победителя РПЛ, команда Семака в этом году стала победителем Суперкубка России, где в битве за него им удалось в непростом для себя поединке обыграть в серии послематчевых пенальти ЦСКА (5:4), где героем встречи стал страж ворот питерской команды Михаил Кержаков, сделавший несколько потрясающих сейвов.

Начали новый сезон Чемпионата России «сине-бело-голубые» неплохо и сейчас располагаются на 4 месте, имея в своем активе 10 баллов. Столько же очков и у третьего «Динамо», но питерцы ниже их из-за проигранной очной встречи в рамках текущего чемпионата, где уступили им (2:3). Этот матч получился богатым на события, казалось бы все, боевая ничья 2:2, после того как в концовке встречи, на 90 минуте, питерцы сравняли. Но нет, на 94 минуте схлопотал удаление Барриос, а на 96 Грулев забивает для своей команды победный гол и матч завершается неожиданным результатом. 

После такой пощечины от «Динамо» команда Семака собралась и вот уже в 3 матчах кряду побеждает, 2 матча было в рамках РПЛ, а один против «Крылья Советов» в Кубке России. В последнем сыгранном 5 туре питерской команде удалось набрать 3 очка в непростом выезде к московскому «Спартаку» и обыграть их (3:1). Не совсем простая победа получилась, но все же закономерная. В этой встрече отметился голевым дублем Вендел, который долгое время отсутствовал в рядах команды.

Результаты «Зенита» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 20.08.23 «Спартак Москва» — «Зенит» 1:3;
  • 13.08.23 «Зенит» — «Факел» 2:0;
  • 09.08.23 «Крылья Советов» — «Зенит» 0:1;
  • 06.08.23 «Зенит» — «Динамо Москва» 2:3;
  • 29.07.23 «Ростов» — «Зенит» 1:1 .

Интересные статические факты «Зенита»:

  • В 9 из 10 последних матчах команда не проигрывает, а в 6 из них победила в основное время игры;
  • В последних 2 гостевых встречах питерцы обыгрывали оппонента;
  • Команда Семака отличается в 7 матчах кряду и в среднем забивает в них 2 мяча;;
  • Из 6 последних матчей питерцев, в 4 обе команды отличались за игру;
  • В 3 последних матчах питерцев ни разу не было забито более 3 мячей.
  • В 6 из 8 последних встречах за матч было забито менее 3 голов.

Прогноз на матч Оренбург – ЦСКА

ФК «Урал»

 

Для «Урала» прошлый сезон вышел не совсем таким, каким бы хотелось руководству. По итогу команда заняла 11 место в таблице РПЛ и набрала 36 очков в 30 проведенных встречах. От ТОП-5 уральцы отстали на 14 баллов в таблице, а вот от зоны вылета (где играется стыковой матч за право сохранить прописку) отрыв был всего в 6 очков. 

Уральская команда в этом году неплохо поработала на трансферном рынке. В команду пришли следующие футболисты: Шеттине, перебравшийся из португальской «Браги», Кики из португальской «Визелы», Аюпов из «Оренбурга», Дмитриев из ФК «Ленинградец», Щербицкий из БАТЭ. В аренду был взят бразильский защитник Итало из «Санта-Клары». 

А ушли из команды: Подберезкин, Бавин, Евсеев, Максименко, Быковский и Баклов.

В составе уральцев из-за травм вероятнее всего не смогут сыграть: Газинский, Влут, Филипенко, Шатов и Щербицкий. 

В текущем сезоне РПЛ команда Ганчаренко смотрится очень здорово, отсюда и 2 место в таблице и одинаковое количество очков с лидирующим «Краснодаром» (по 13), которые лучше лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В 5 сыгранных турах РПЛ удалось одержать 4 победы и 1 матч был сыгран вничью, пока команде удается держать серию из 7 матчей в Чемпионате России без поражений.

В рамках 4 тура уральцы обыграли, набравшего хороший ход московский «Спартак» (3:2). Все благодаря сумасшедше заряженной концовке матча, в которой сначала удалось сравнять счет после удара Егорычева, а уже в компенсированное арбитром время многолетнему лидеру атак «Урала» Эрику Бикфалви, удалось забить победный гол в ворота оппонента.

В последнем сыгранном матче РПЛ екатеринбуржцы в сложном для себя поединке, обыграли в гостях «Балтику» (1:0), которая имела несколько моментов для взятия ворот соперника. А сами уральцы забили мяч с пенальти, который успешно реализовал в начале второго тайма Каштанов. 

Результаты «Урала» в 5 последних сыгранных матчах:

  • 19.08.23 «Балтика» — «Урал» 0:1;
  • 11.08.23 «Урал» — «Спартак Москва» 3:2;
  • 08.08.23 «Урал» — «Ростов» 1:0;
  • 05.08.23 «Оренбург» — «Урал» 0:2;
  • 29.07.23 «Урал» — «Пари НН» 0:0;

Интересные статические факты «Урала»:

  • В 5 последних встречах уральцы не проигрывают, при этом 4 победы кряду;
  • В 2 сыгранных последних матчах в качестве гостей они побеждали;
  • Уральская команда не пропускает в 4 из 5 последних поединках;
  • В 2 последних матчах в качестве гостей екатеринбуржцы не пропускали голы;
  • В 4 из 5 последних играх екатеринбургской команды оба оппонента не забивают;
  • В 4 из 5 последних матчах было забито менее 3 голов;
  • Екатеринбуржцы забивают в 4 последних матчах.

Зенит – Урал: история личных встреч

 

Команды в истории противостояний провели между собой 30 очных поединков. Огромное преимущество в них на стороне питерцев – 23 победы, при одной победе екатеринбуржцев. А 6 матчей закончились ничейным результатом. 

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

  • 01.04.23 «Зенит» – «Урал» (2:0).
  • 14.02.23 «Зенит» – «Урал» (1:1).
  • 06.02.23 «Урал» – «Зенит» (1:1).
  • 28.08.22 «Урал» – «Зенит» (0:4).
  • 16.04.22 «Зенит» – «Урал» (3:1).

Питерцы не проигрывали своему оппоненту в 29 последних очных матчах. А в 3 из 5 последних обыгрывали уральцев. Последний же домашний матч для питерцев был победным.

А в 2 из 3 последних встречах обе команды забивали друг другу. И ни разу не было забито 3 гола и более.

Последний раз уральцы победили питерцев в далеком в 1991 году (1:0) во времена Первой Лиги Чемпионата СССР..

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Зенит – Урал

 

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния питерскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

  • Победа «Зенита» — 1.51;
  • Ничья — 4.16;
  • Победа «Урала» — 7.02;
  • X2 — 2.55;
  • Ф2 (1,5) — 1.55;
  • Ф1 (-1) — 1.84;
  • ТБ (2,5) — 1.86;
  • ТМ (2,5) — 1.98;
  • ИТБ2 (0,5) — 1.73;
  • ОЗ (да) — 1.92;
  • ОЗ (нет) — 1.89.

Питерская команда хоть и фаворит в матче, но думаю что легкой прогулки у них в этой встрече не будет. Обе команды хорошо начали новый сезон и идут в верхней части таблицы, при этом уральцы имеют на 3 балла больше и еще ни разу не проигрывали, в отличие от своего оппонента. Команда из Екатеринбурга демонстрирует хорошую игру в обороне, которую не раз уже проверяли на прочность, думаю и в этой встрече они справятся, «Зенит» все же пока не той мощи как был в прошлом сезоне и просто не замечал соперников на поле. Поэтому хорошим вариантом здесь будет ставка на Ф2 (1,5), тем более что дают хороший коэффициент 1.55.

С обороной питерцев пока дела идут не лучшим образом и на мой взгляд это сейчас их самая проблемная зона. Учитывая атакующую мощь уральцев, я думаю все же на 1 гол они наиграют в этой встрече. Поэтому за такой хороший коэффициент 1.73, в этой встрече можно заключить пари на событие ИТБ2 (0,5).

Где смотреть матч Зенит – Урал

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Зенит – Урал
Дата проведения
26 августа, 15.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий