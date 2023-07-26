26 июля в Санкт-Петербурге состоится матч 6 тура Чемпионата России. Команда с берегов Невы будет принимать оппонента с Урала. Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени.

Эта встреча станет центральной в 6 туре РПЛ, т.к. встречаются 2 команды из ТОП-4. У обеих команд на текущий момент неплохая игровая физическая форма и их результаты в последних матчах тому доказательство. Команде Семака важно в этой встрече добыть 3 очка, чтобы не отпускать первую строчку вперед и приблизиться к привычной себе позиции. Подопечным Ганчаренко тоже игра очень важна, все же в случае благоприятного для себя исхода, они могут упрочить свою позицию. Удручает же тот факт, что в 29 последних очных встречах команд, «Урал» ни разу не обыгрывал «Зенит», смогут ли они снять с себя это проклятье, или же питерцы продолжат эту мощную серию, мы узнаем совсем скоро.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: Ф2 (1,5), ИТБ2 (0,5).

ФК «Зенит»

«Зенит» в прошлом сезоне РПЛ забрал золотые медали, где с огромным отрывом отрыв в 12 очков обогнал ближайшего преследователя в лице ЦСКА. Питерцы были хороши во многих игровых показателях: у них больше всех побед в чемпионате и меньше всех поражений, они были самыми результативными и пропустили меньше всех. А атакующий игрок питерской команды Малком стал лучшим голеадором прошлого сезона и забил 23 мяча.

В текущем году питерцы неплохо поработали на трансферном рынке и на замену ушедшим лидерам команды пришло много новых людей, среди них: двое бразильцев из «Коринтианс»: Педро и Ду Кейрос, Марио Фернандес перешел из «Интернасьонал», перспективный молодой серб Эракович перебрался из ФК «Црвена Звезда» и еще 2 перспективных футболиста перешли из стана «Сочи»: Коваленко и Денис Адамов.

А ушли из команды в этом году: бразилец Малком, внесший огромный вклад в последних успехи команды, он отправился в аравийский звездный состав команды «Аль-Хиляль», Далер Кузяев перебрался во французский «Гавр», а Шамкин продолжит свою карьеру в «Торпедо» Москва.

Помимо трофея победителя РПЛ, команда Семака в этом году стала победителем Суперкубка России, где в битве за него им удалось в непростом для себя поединке обыграть в серии послематчевых пенальти ЦСКА (5:4), где героем встречи стал страж ворот питерской команды Михаил Кержаков, сделавший несколько потрясающих сейвов.

Начали новый сезон Чемпионата России «сине-бело-голубые» неплохо и сейчас располагаются на 4 месте, имея в своем активе 10 баллов. Столько же очков и у третьего «Динамо», но питерцы ниже их из-за проигранной очной встречи в рамках текущего чемпионата, где уступили им (2:3). Этот матч получился богатым на события, казалось бы все, боевая ничья 2:2, после того как в концовке встречи, на 90 минуте, питерцы сравняли. Но нет, на 94 минуте схлопотал удаление Барриос, а на 96 Грулев забивает для своей команды победный гол и матч завершается неожиданным результатом.

После такой пощечины от «Динамо» команда Семака собралась и вот уже в 3 матчах кряду побеждает, 2 матча было в рамках РПЛ, а один против «Крылья Советов» в Кубке России. В последнем сыгранном 5 туре питерской команде удалось набрать 3 очка в непростом выезде к московскому «Спартаку» и обыграть их (3:1). Не совсем простая победа получилась, но все же закономерная. В этой встрече отметился голевым дублем Вендел, который долгое время отсутствовал в рядах команды.

Результаты «Зенита» в 5 последних сыгранных матчах:

20.08.23 «Спартак Москва» — «Зенит» 1:3;

1:3; 13.08.23 «Зенит» — «Факел» 2 :0;

— «Факел» :0; 09.08.23 «Крылья Советов» — «Зенит» 0:1;

0:1; 06.08.23 «Зенит» — «Динамо Москва» 2: 3 ;

2: ; 29.07.23 «Ростов» — «Зенит» 1:1 .

Интересные статические факты «Зенита»:

В 9 из 10 последних матчах команда не проигрывает, а в 6 из них победила в основное время игры;

В последних 2 гостевых встречах питерцы обыгрывали оппонента;

Команда Семака отличается в 7 матчах кряду и в среднем забивает в них 2 мяча;;

Из 6 последних матчей питерцев, в 4 обе команды отличались за игру;

В 3 последних матчах питерцев ни разу не было забито более 3 мячей.

В 6 из 8 последних встречах за матч было забито менее 3 голов.

Прогноз на матч Оренбург – ЦСКА

ФК «Урал»

Для «Урала» прошлый сезон вышел не совсем таким, каким бы хотелось руководству. По итогу команда заняла 11 место в таблице РПЛ и набрала 36 очков в 30 проведенных встречах. От ТОП-5 уральцы отстали на 14 баллов в таблице, а вот от зоны вылета (где играется стыковой матч за право сохранить прописку) отрыв был всего в 6 очков.

Уральская команда в этом году неплохо поработала на трансферном рынке. В команду пришли следующие футболисты: Шеттине, перебравшийся из португальской «Браги», Кики из португальской «Визелы», Аюпов из «Оренбурга», Дмитриев из ФК «Ленинградец», Щербицкий из БАТЭ. В аренду был взят бразильский защитник Итало из «Санта-Клары».

А ушли из команды: Подберезкин, Бавин, Евсеев, Максименко, Быковский и Баклов.

В составе уральцев из-за травм вероятнее всего не смогут сыграть: Газинский, Влут, Филипенко, Шатов и Щербицкий.

В текущем сезоне РПЛ команда Ганчаренко смотрится очень здорово, отсюда и 2 место в таблице и одинаковое количество очков с лидирующим «Краснодаром» (по 13), которые лучше лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В 5 сыгранных турах РПЛ удалось одержать 4 победы и 1 матч был сыгран вничью, пока команде удается держать серию из 7 матчей в Чемпионате России без поражений.

В рамках 4 тура уральцы обыграли, набравшего хороший ход московский «Спартак» (3:2). Все благодаря сумасшедше заряженной концовке матча, в которой сначала удалось сравнять счет после удара Егорычева, а уже в компенсированное арбитром время многолетнему лидеру атак «Урала» Эрику Бикфалви, удалось забить победный гол в ворота оппонента.

В последнем сыгранном матче РПЛ екатеринбуржцы в сложном для себя поединке, обыграли в гостях «Балтику» (1:0), которая имела несколько моментов для взятия ворот соперника. А сами уральцы забили мяч с пенальти, который успешно реализовал в начале второго тайма Каштанов.

Результаты «Урала» в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Балтика» — «Урал» 0: 1 ;

0: ; 11.08.23 «Урал» — «Спартак Москва» 3 :2;

— «Спартак Москва» :2; 08.08.23 «Урал» — «Ростов» 1 :0;

— «Ростов» :0; 05.08.23 «Оренбург» — «Урал» 0: 2 ;

0: ; 29.07.23 «Урал» — «Пари НН» 0:0;

Интересные статические факты «Урала»:

В 5 последних встречах уральцы не проигрывают, при этом 4 победы кряду;

В 2 сыгранных последних матчах в качестве гостей они побеждали;

Уральская команда не пропускает в 4 из 5 последних поединках;

В 2 последних матчах в качестве гостей екатеринбуржцы не пропускали голы;

В 4 из 5 последних играх екатеринбургской команды оба оппонента не забивают;

В 4 из 5 последних матчах было забито менее 3 голов;

Екатеринбуржцы забивают в 4 последних матчах.

Зенит – Урал: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 30 очных поединков. Огромное преимущество в них на стороне питерцев – 23 победы, при одной победе екатеринбуржцев. А 6 матчей закончились ничейным результатом.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

01.04.23 «Зенит» – «Урал» ( 2 :0).

– «Урал» ( :0). 14.02.23 «Зенит» – «Урал» (1:1).

06.02.23 «Урал» – «Зенит» (1:1).

28.08.22 «Урал» – «Зенит» (0: 4 ).

(0: ). 16.04.22 «Зенит» – «Урал» (3:1).

Питерцы не проигрывали своему оппоненту в 29 последних очных матчах. А в 3 из 5 последних обыгрывали уральцев. Последний же домашний матч для питерцев был победным.

А в 2 из 3 последних встречах обе команды забивали друг другу. И ни разу не было забито 3 гола и более.

Последний раз уральцы победили питерцев в далеком в 1991 году (1:0) во времена Первой Лиги Чемпионата СССР..

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Зенит – Урал

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния питерскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Зенита» — 1.51;

Ничья — 4.16;

Победа «Урала» — 7.02;

X2 — 2.55;

Ф2 (1,5) — 1.55;

Ф1 (-1) — 1.84;

ТБ (2,5) — 1.86;

ТМ (2,5) — 1.98;

ИТБ2 (0,5) — 1.73;

ОЗ (да) — 1.92;

ОЗ (нет) — 1.89.

Питерская команда хоть и фаворит в матче, но думаю что легкой прогулки у них в этой встрече не будет. Обе команды хорошо начали новый сезон и идут в верхней части таблицы, при этом уральцы имеют на 3 балла больше и еще ни разу не проигрывали, в отличие от своего оппонента. Команда из Екатеринбурга демонстрирует хорошую игру в обороне, которую не раз уже проверяли на прочность, думаю и в этой встрече они справятся, «Зенит» все же пока не той мощи как был в прошлом сезоне и просто не замечал соперников на поле. Поэтому хорошим вариантом здесь будет ставка на Ф2 (1,5), тем более что дают хороший коэффициент 1.55.

С обороной питерцев пока дела идут не лучшим образом и на мой взгляд это сейчас их самая проблемная зона. Учитывая атакующую мощь уральцев, я думаю все же на 1 гол они наиграют в этой встрече. Поэтому за такой хороший коэффициент 1.73, в этой встрече можно заключить пари на событие ИТБ2 (0,5).

Где смотреть матч Зенит – Урал

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥