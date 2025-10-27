Аленичев о «Спартаке»: «Просто обязаны больше не играть так, как с «Оренбургом». До конца года команда будет стараться набрать максимум очков, учитывая ее состав»

Дмитрий Аленичев считает, что «Спартак» лучше проведет вторую половину осени.

Красно-белые обыграли «Оренбург» (1:0) в 13-м туре Мир РПЛ и занимают 6-е место в таблице с 22 очками.

«У «Спартака» до конца года будет насыщенный отрезок. Очень серьезные команды, выездные игры, а также дерби с «Динамо », ЦСКА и с «Локомотивом » на Кубок.

Если «Спартак» будет играть так, как с «Оренбургом », а это был достаточно скучный матч со стороны команды, конечно, у меня будут опасения, что он станет проигрывать в выездных и московских матчах. Но уверен, что «Спартак» просто обязан больше не играть так, как с «Оренбургом».

Играть команда умеет, что показывала в этом сезоне: при нестабильности показывали яркую игру. Хотелось бы, чтобы таких матчей было больше. Учитывая состав и подбор футболистов, я все-таки человек с оптимизмом, «Спартак» наберет если не максимум, то большое количество очков до конца года.

Есть прошлогодний пример, когда «Спартак» выиграл все шесть последних игр перед зимней паузой. Многие говорили: «Жалко, что пауза. Всех бы сейчас громили». Увы. Там была пауза, и «Спартак» весной не впечатлил.

Наступает тяжелая осень для «Спартака». Думаю, команда будет стараться набрать максимум очков, чего я ей и желаю», – сказал экс-полузащитник и бывший тренер красно-белых.