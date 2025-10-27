Рэшфорд после поражения в класико: «Это марафон, а не спринт. «Барса» продолжит бороться! 💙❤️»
Маркус Рэшфорд после поражения от «Реала» заявил, что «Барса» продолжит борьбу.
Каталонцы проиграл «Мадриду» в класико (1:2) в рамках Ла Лиги. После этого поражения «Барселона» отстает от лидирующего соперника на 5 очков.
«Очевидно, это не тот результат, которого мы хотели.
Это марафон, а не спринт. Мы продолжим бороться! 💙❤️», – написал арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер в инстаграме.
«Реал» оголил проблемы «Барсы»: Алонсо заслужил победу в класико. А Ямаль сыграл в минус
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: инстаграм Маркуса Рэшфорда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости