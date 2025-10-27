Гонду, Алип, Лукин, Ненахов, Перрен, Кривцов, Бакаев – в символической сборной группового этапа Пути РПЛ Кубка России

FONBET Кубок России представил символическую сборную группового этапа Пути РПЛ.

В состав команды, сформированной на основе данных РУСТАТ, вошло больше всего представителей «Краснодара » и «Зенита » – по четыре футболиста.

От петербуржцев в список включены: Лусиано Гонду , Александр Ерохин , Нуралы Алип и Роман Вега .

«Быков» представляют: Гаэтан Перрен , Данила Козлов , Никита Кривцов и Александр Корякин.

Кроме того, в сборную попали Зелимхан Бакаев и Максим Ненахов из «Локомотива », а также Матвей Лукин из ЦСКА.

Изображение: t.me/russiancup_official