  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гонду, Алип, Лукин, Ненахов, Перрен, Кривцов, Бакаев – в символической сборной группового этапа Пути РПЛ Кубка России
Фото
6

Гонду, Алип, Лукин, Ненахов, Перрен, Кривцов, Бакаев – в символической сборной группового этапа Пути РПЛ Кубка России

FONBET Кубок России представил символическую сборную группового этапа Пути РПЛ.

В состав команды, сформированной на основе данных РУСТАТ, вошло больше всего представителей «Краснодара» и «Зенита» – по четыре футболиста.

От петербуржцев в список включены: Лусиано Гонду, Александр Ерохин, Нуралы Алип и Роман Вега.

«Быков» представляют: Гаэтан Перрен, Данила Козлов, Никита Кривцов и Александр Корякин.

Кроме того, в сборную попали Зелимхан Бакаев и Максим Ненахов из «Локомотива», а также Матвей Лукин из ЦСКА.

Изображение: t.me/russiancup_official

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
рейтинги
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoАлександр Ерохин
logoГаэтан Перрен
logoЛусиано Гонду
logoДанила Козлов
logoМатвей Лукин
logoЗелимхан Бакаев
logoРоман Вега
logoЛокомотив
logoНикита Кривцов
logoАлександр Корякин
logoНуралы Алип
logoЦСКА
logoМаксим Ненахов
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Групповой этап Кубка России – ожидания и реальность. Все топы в плей-офф, «Оренбург» и «Махачкала» удивили
24 октября, 12:00
Главные новости
Винисиус рассматривает возможность ухода из «Реала» летом. Он считает, что Алонсо его недолюбливает, бразильца не устраивает игровое время (As)
8 минут назад
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
15 минут назадТесты и игры
Daily Mail ошибочно написал, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032 вместо Италии. В РФС прокомментировали: «Подали еще в 2022-м. Нового с тех пор ничего не было»
35 минут назад
Крыховяк объявил о завершении карьеры. Экс-хавбек сборной Польши играл за «Локо», «Краснодар», «ПСЖ» и «Севилью»
45 минут назад
«Маленькие пуритане боятся слова «кончать». Мало того – боятся слова «очко». Говорят «один балл»! В футбольных таблицах только очки, ребята!» Гусев о комментаторах
сегодня, 17:14
«Ювентус» начал переговоры со Спаллетти. Также рассматривается Манчини
сегодня, 17:01
Кержаков о Соболеве: «На тренировке после «Динамо» он демонстративно показывал свое отношение: медленно шел, не добегал. Семак не может его искусственно завести»
сегодня, 16:51
Суд потребовал от «Барсы» предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой. Пока они не обнаружены
сегодня, 16:40
Чемпионат России. «Ахмат» играет с «Сочи»
сегодня, 16:30Live
Гурцкая о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки, говоря, что все получалось. Зачем ехали в Петербург? Не проиграть 0:3?»
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Черышев о «Зените»: «Есть посредственные футболисты в составе. В игре что-то надломилось, команда должна претендовать только на первую строчку»
5 минут назад
«Ахмат» – «Сочи». 1:4 – Игнатов сделал дубль, Сааведра, Самородов, Васильев тоже забили. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Канчельскис о «Спартаке»: «Руководство не рассказывает о целях команды, стратегии развития, идеях тренера. Специально, чтобы нельзя было спросить с кого-то конкретного в конце сезона»
15 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза в гостях у «Аль-Батина», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» во вторник
сегодня, 15:00Live
Агент Лички о возвращении в РПЛ: «Вряд ли он согласится на менее статусный клуб, чем «Динамо». Про «Спартак» не могу ответить за него»
24 минуты назад
Никита Медведев о «Пари НН»: «Уверенно двигаемся на вылет. Пока не получается реализовать идеи Шпилевского»
24 минуты назад
Селюк о Карпине: «Трансферы «Динамо» – караул. С этим тренером ловить нечего – он не изменился со времен работы в «Армавире»
34 минуты назад
Рэшфорд после поражения в класико: «Это марафон, а не спринт. «Барса» продолжит бороться! 💙❤️»
48 минут назад
Аленичев о «Спартаке»: «Просто обязаны больше не играть так, как с «Оренбургом». До конца года команда будет стараться набрать максимум очков, учитывая ее состав»
сегодня, 17:15
Невилл о «Ливерпуле»: «Команда Слота напоминает мой «МЮ» – мы были нестабильны, хотя всегда способны забивать. Тренер не паникует, но это становится проблемой. Нужно упростить игру»
сегодня, 16:39