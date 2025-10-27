Гонду, Алип, Лукин, Ненахов, Перрен, Кривцов, Бакаев – в символической сборной группового этапа Пути РПЛ Кубка России
FONBET Кубок России представил символическую сборную группового этапа Пути РПЛ.
В состав команды, сформированной на основе данных РУСТАТ, вошло больше всего представителей «Краснодара» и «Зенита» – по четыре футболиста.
От петербуржцев в список включены: Лусиано Гонду, Александр Ерохин, Нуралы Алип и Роман Вега.
«Быков» представляют: Гаэтан Перрен, Данила Козлов, Никита Кривцов и Александр Корякин.
Кроме того, в сборную попали Зелимхан Бакаев и Максим Ненахов из «Локомотива», а также Матвей Лукин из ЦСКА.
Изображение: t.me/russiancup_official
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России
