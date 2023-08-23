Газзаев о смерти Тото Кутуньо: «Великий представитель итальянского народа, гениальный певец и композитор. Его уход – большая потеря для мировой культуры»
Валерий Газзаев рассказал о знакомстве с итальянским певцом Тото Кутуньо.
Во вторник стало известно о смерти Кутуньо на 81‑м году жизни.
– Печальная новость. Сожалею и выражаю искренние соболезнования родным и близким Тото. Он был великим представителем итальянского народа, гениальным певцом и композитором и оставил огромный след в истории и культуре Италии.
И в России Тото был очень популярным, здесь у него было много друзей, к нему всегда с большой симпатией относились жители нашей страны.
– Как вы с ним познакомились?
– На моем юбилее. А уже после Тото приезжал на свадьбу моего сына.
– Наверняка общались с ним о футболе?
– Конечно! Как и любой итальянец, он был страстным болельщиком. Тото поддерживал «Милан» и сборную Италии. Его уход стал большой потерей для мировой культуры, – сказал бывший тренер сборной России.
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В прошлом году умер Франко Гатти. С грустью осознаю, что любимому Адриано Челентано уже 85 лет, Аль Бано - 80, Рикардо Фольи - 75, Роберто Дзанетти ещё относительно молод, всего 66, но его золотые годы позади.
Я не застал то время, когда они были популярны, ибо родился сильно позже, но всё равно люблю эту музыку. Эх...