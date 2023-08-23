Газзаев о смерти Тото Кутуньо: «Великий представитель итальянского народа, гениальный певец и композитор. Его уход – большая потеря для мировой культуры»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия светская хроника Матч ТВ музыка Футбол

Валерий Газзаев рассказал о знакомстве с итальянским певцом Тото Кутуньо.

Во вторник стало известно о смерти Кутуньо на 81‑м году жизни.

– Печальная новость. Сожалею и выражаю искренние соболезнования родным и близким Тото. Он был великим представителем итальянского народа, гениальным певцом и композитором и оставил огромный след в истории и культуре Италии.

И в России Тото был очень популярным, здесь у него было много друзей, к нему всегда с большой симпатией относились жители нашей страны.

– Как вы с ним познакомились?

– На моем юбилее. А уже после Тото приезжал на свадьбу моего сына.

– Наверняка общались с ним о футболе?

– Конечно! Как и любой итальянец, он был страстным болельщиком. Тото поддерживал «Милан» и сборную Италии. Его уход стал большой потерей для мировой культуры, – сказал бывший тренер сборной России.

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17 комментариев

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Евгений Дмитриченко
Люблю итальянскую музыку, прям очень. Вчерашняя новость огорчила, хоть это и естественный ход жизни.
В прошлом году умер Франко Гатти. С грустью осознаю, что любимому Адриано Челентано уже 85 лет, Аль Бано - 80, Рикардо Фольи - 75, Роберто Дзанетти ещё относительно молод, всего 66, но его золотые годы позади.
Я не застал то время, когда они были популярны, ибо родился сильно позже, но всё равно люблю эту музыку. Эх...
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mars
да, этого певца каждая собака знает
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mean machine/
Светлая память, Маэстро!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Всегда с теплотой относился к России. Называл второй Родиной. Его у нас любили.
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Cevin Cigan
Ответ Bobby Shmonka
ни у кого пёс не убегал?
Перестаньте идиотничать,речь ведь сейчас не об этом.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Bartez1986
ну если mean machine и правда взрослый человек (который мужественно закрыл возможность ему отвечать), то его жалко. я думал, такую отборную ересь на ветках Спартака какой-то малолетка несёт. а тут человек в возрасте...
Не ересь. Извини. Он красиво троллит. С языком всё в порядке. Умеет. У него нет злости на КБ. Можно же отличить быдлячество от добротного стеба? Будь я, конечно, КБ... Может и не принимал бы его шутки, а может и принимал. Кто во что горазд. 😁
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Да уж. Жалко. И сам пел здорово и другим песни сочинял. В наше время молодое ,, итальянцы,, были очень популярны.
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Kahn01
Ответ mars
да, этого певца каждая собака знает
Вот вроде толсто а тонко.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ mean machine/
А я застал в детстве. И когда несколько лет назад начал учить язык, то первые песни под гитару были именно Кутуньо, Челентано, Тоцци, Фольи... Потом, конечно, уже Де Андре, Гальярди....
Минусуют поцы.))
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nugoboss
Ответ Евгений Дмитриченко
Люблю итальянскую музыку, прям очень. Вчерашняя новость огорчила, хоть это и естественный ход жизни. В прошлом году умер Франко Гатти. С грустью осознаю, что любимому Адриано Челентано уже 85 лет, Аль Бано - 80, Рикардо Фольи - 75, Роберто Дзанетти ещё относительно молод, всего 66, но его золотые годы позади. Я не застал то время, когда они были популярны, ибо родился сильно позже, но всё равно люблю эту музыку. Эх...
Жалко что времена пролетели незаметно, и просмотрев назад понимаешь, что всегда хорошая уходит и остаются не много времена для дальнейшего чувства наслаждения.
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Bartez1986
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Минусуют поцы.))
ну если mean machine и правда взрослый человек (который мужественно закрыл возможность ему отвечать), то его жалко. я думал, такую отборную ересь на ветках Спартака какой-то малолетка несёт. а тут человек в возрасте...
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mean machine/
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Минусуют поцы.))
Стоит ли обращать внимание на всякую пыль?....
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