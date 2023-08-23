Газзаев о смерти Тото Кутуньо: «Великий представитель итальянского народа, гениальный певец и композитор. Его уход – большая потеря для мировой культуры»

Валерий Газзаев рассказал о знакомстве с итальянским певцом Тото Кутуньо.

Во вторник стало известно о смерти Кутуньо на 81‑м году жизни.

– Печальная новость. Сожалею и выражаю искренние соболезнования родным и близким Тото. Он был великим представителем итальянского народа, гениальным певцом и композитором и оставил огромный след в истории и культуре Италии.

И в России Тото был очень популярным, здесь у него было много друзей, к нему всегда с большой симпатией относились жители нашей страны.

– Как вы с ним познакомились?

– На моем юбилее. А уже после Тото приезжал на свадьбу моего сына.

– Наверняка общались с ним о футболе?

– Конечно! Как и любой итальянец, он был страстным болельщиком. Тото поддерживал «Милан» и сборную Италии. Его уход стал большой потерей для мировой культуры, – сказал бывший тренер сборной России.

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