Дзюба показал подарки на день рождения – военную каску, кроссовки Balenciaga, кепку и футболку с изображением Дэдпула
Артем Дзюба поблагодарил за поздравления с днем рождения и показал свои подарки.
22 августа футболисту исполнилось 35 лет.
«Всем спасибо за поздравления и теплые слова! Чувствую себя на 22, полон сил и эмоций для новых побед! Вперед, «Локо»!» – написал форвард в телеграм‑канале.
Дзюба показал, что на день рождения ему подарили коробку со сладостями, кроссовки Balenciaga, футболку и кепку с изображением Дэдпула, военную каску, футбольные щитки с изображением Тора. Артем также получил в подарок рисунок от сына, мяч с изображением супергероев Marvel и праздничный торт.
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А грузовик на веревочке и саблю?
Это точно для Дзюбы подарки, а не для его сына?