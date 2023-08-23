Дзюба показал подарки на день рождения – военную каску, кроссовки Balenciaga, кепку и футболку с изображением Дэдпула

Артем Дзюба поблагодарил за поздравления с днем рождения и показал свои подарки.

22 августа футболисту исполнилось 35 лет.

«Всем спасибо за поздравления и теплые слова! Чувствую себя на 22, полон сил и эмоций для новых побед! Вперед, « »!» – написал форвард в телеграм‑канале.

показал, что на день рождения ему подарили коробку со сладостями, кроссовки Balenciaga, футболку и кепку с изображением Дэдпула, военную каску, футбольные щитки с изображением Тора. Артем также получил в подарок рисунок от сына, мяч с изображением супергероев Marvel и праздничный торт.

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