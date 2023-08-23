Дзюба показал подарки на день рождения – военную каску, кроссовки Balenciaga, кепку и футболку с изображением Дэдпула

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия светская хроника видео Футбол

Артем Дзюба поблагодарил за поздравления с днем рождения и показал свои подарки.

22 августа футболисту исполнилось 35 лет.

«Всем спасибо за поздравления и теплые слова! Чувствую себя на 22, полон сил и эмоций для новых побед! Вперед, «Локо»!» – написал форвард в телеграм‑канале.

Дзюба показал, что на день рождения ему подарили коробку со сладостями, кроссовки Balenciaga, футболку и кепку с изображением Дэдпула, военную каску, футбольные щитки с изображением Тора. Артем также получил в подарок рисунок от сына, мяч с изображением супергероев Marvel и праздничный торт.

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43 комментария

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Педро Мюнхаузен
Ответ lovkac
Подарки 35летнему мужику или 8летнему мальчику?
Мне на мой 24-ый день рождения супруга подарила машинку на пульте управления. Она была и остается лучшим подарком на др за всю жизнь)
+48
-2
+46
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Ответ TaR
А какие подарки должны быть 35летнему мужику?
трусы с танками
+15
0
+15
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lovkac
Подарки 35летнему мужику или 8летнему мальчику?
+34
-22
+12
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
а ему подарили средство защиты от взломов телефона?
+8
0
+8
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TaR
Ответ lovkac
Подарки 35летнему мужику или 8летнему мальчику?
А какие подарки должны быть 35летнему мужику?
+9
-2
+7
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ЛыСъ
"ему подарили коробку со сладостями, кроссовки Balenciaga, футболку и кепку с изображением Дэдпула, военную каску, футбольные щитки с изображением Тора"

А грузовик на веревочке и саблю?
+7
-1
+6
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Budabuda
Ответ Ярик01
Повестка.
что повестка? это какая то игра скажи рандомное слово?
+7
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Mihail0910
Я так понимаю, что подарки равносильны развитию именинника.
+6
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну а че? Прикольненько. Я бы не отказался от таких подарков. 😁
+4
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Max Semenik
Ответ lovkac
Подарки 35летнему мужику или 8летнему мальчику?
Да.
+5
-3
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Александр Александрович
Ответ Педро Мюнхаузен
Мне на мой 24-ый день рождения супруга подарила машинку на пульте управления. Она была и остается лучшим подарком на др за всю жизнь)
Ну хорошо что не пена для бритья была лучшим подарком )
+2
0
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Aleksey Yashin
"ему подарили коробку со сладостями, кроссовки Balenciaga, футболку и кепку с изображением Дэдпула, военную каску, футбольные щитки с изображением Тора"

Это точно для Дзюбы подарки, а не для его сына?
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Северный болельщик
Я сыну дарил подобное, когда ему исполнилось 5 лет
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А я ясные дни оставляю себе
Чувствуется насмешливое отношение к Артёму в комментариях. Попрошу побольше уважения к капитану и легенде Зенита.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Смотрю, тут никто не любит сладости и торты, не носят кроссовки, футболки и кепки, мяч попинать тоже не айс. Ну и каска, как сувенир. Почему нет? Или одеколон, станок , носки и пена для бритья наше всё? 😁
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Sinister Kid
Кроме каски, как-то не скрепненько.
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Ответ Budabuda
что повестка? это какая то игра скажи рандомное слово?
автор комментария на который он ответил, до этого написал просто каска. а потом отредактировал. так что не надо винить парнишу
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TaR
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трусы с танками
Хоть так))) я думал носки с пеной для бритья
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Мукунку хороший
… и плакат с Самантой Фокс..
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а это точно не подарок сыну?
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Евгений Шазиев
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Да ладно, чё вы, а? Дети же дарили.
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ХавиГави_Паратрупер
А так же крем для рук и коробку салфеток🎅🏿
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Recreated
Комментарий удален модератором
Тема про подарки, про Днюху. че он, не человек?
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Russian Horse
Ответ ЛыСъ
"ему подарили коробку со сладостями, кроссовки Balenciaga, футболку и кепку с изображением Дэдпула, военную каску, футбольные щитки с изображением Тора" А грузовик на веревочке и саблю?
Саблю подарили на прошлый день рождения, он же демонстрировал ее на видео.
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St.7
Если бы не сказали кому подарили,я подумал бы что это подарки 10-летнему пацану
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