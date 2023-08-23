«Флуминенсе» не продал «Ливерпулю» опорника Андре за 30 млн евро. «Красные» могут купить его в январе

«Флуминенсе» не продал «Ливерпулю» опорника сборной Бразилии.

Как сообщает ESPN, бразильский клуб отклонил предложение «красных» по Андре Нето на 30 млн евро.

Руководство « » дало понять «Ливерпулю», что не отпустит 22-летнего футболиста до конца года, даже если будет сделано более выгодное предложение.

Ожидается, что я январе клуб вернется к вопросу покупки Андре, который в июне дебютировал за сборную .

В минувшем сезоне провел 40 матчей за клуб, заработал 13 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

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