«Флуминенсе» не продал «Ливерпулю» опорника Андре за 30 млн евро. «Красные» могут купить его в январе

Теги Ливерпуль Флуминенсе высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы Андре Нето Футбол

«Флуминенсе» не продал «Ливерпулю» опорника сборной Бразилии.

Как сообщает ESPN, бразильский клуб отклонил предложение «красных» по Андре Нето на 30 млн евро.

Руководство «Флуминенсе» дало понять «Ливерпулю», что не отпустит 22-летнего футболиста до конца года, даже если будет сделано более выгодное предложение.

Ожидается, что я январе клуб АПЛ вернется к вопросу покупки Андре, который в июне дебютировал за сборную Бразилии.

В минувшем сезоне Андре провел 40 матчей за клуб, заработал 13 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.

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27 комментариев

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Андрей Романов
Ответ Aleksey Yashin
"Красные могут купить его в январе" Если никто не купит его раньше
Если Челси не купит
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alexus-1990
Ответ Aleksey Yashin
"Красные могут купить его в январе" Если никто не купит его раньше
Челси купит)
+17
-2
+15
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Nastra
Ответ Kossuth
Твою дивизию.... Мнение игрока совсем не учитывают
А на мнение и задачи клуба должно быть плевать? Трансферное окно в Бразилии закрыто, замену не найти. Это проблемы Ливерпуля, что гонялись за другими игроками и упустили возможность.
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aseke
В англоязычных источниках пишут, что его не хотят отпускать именно сейчас, так как надеются на успех в Кубке Либертадорес. А игрок хочет перейти. Но странно работает трансферный отдел Ливерпуля все-таки. То игрок мимо, то клуб.
+3
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+3
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Aleksey Yashin
"Красные могут купить его в январе"

Если никто не купит его раньше
+4
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Kossuth
Твою дивизию.... Мнение игрока совсем не учитывают
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-3
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Андрей Романов
Странная статистика конечно, привели только карточки и ссылку, перейдя по которой видно, что у него нет голов и голевых передач. Наверно для опорника важно другое.
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<~Inter~>
Ответ aseke
В англоязычных источниках пишут, что его не хотят отпускать именно сейчас, так как надеются на успех в Кубке Либертадорес. А игрок хочет перейти. Но странно работает трансферный отдел Ливерпуля все-таки. То игрок мимо, то клуб.
так Флуминенсе сам никого купить не сможет, так как окно уже закрыто в Бразилии. Нужно было в начале лета делать предложение, а не ждать последних недель августа
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llolishe
Ответ Трент 66
Владельцы просто клоуны, торговались из-за 5 лямов за Лавию, потом биднули Кайседо за 110, и теперь все будут знать, что деньги есть и будут трясти до последнего.
Этого Андре в сборную вызвали вот бразильцы и цену подняли
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whereissuso
Ответ super_friend
К сожалению, иногда создается впечатление, что Ливерпуль ставит во главу угла не игрока, а цену. Не важно кого, главное подешевле. С таким подходом сложно брать титулы
Правильно, ведь чем больше отвалить - тем больше титулов. ПСЖ не даст соврать
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vitalis
Ответ Андрей Романов
это ирония
а, ок, сорян тогда :)
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Андрей Романов
Ответ vitalis
что значит, наверное? это никакая не тайна
это ирония
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vitalis
Ответ Андрей Романов
Странная статистика конечно, привели только карточки и ссылку, перейдя по которой видно, что у него нет голов и голевых передач. Наверно для опорника важно другое.
что значит, наверное? это никакая не тайна
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Jeremy Fraser
Ответ Kossuth
Твою дивизию.... Мнение игрока совсем не учитывают
Учитывают, поэтому готовы продать в конце года.
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<~Inter~>
Ответ Kossuth
Твою дивизию.... Мнение игрока совсем не учитывают
пусть Ливерпуль заплатит столько, чтобы все задачи на сезон отошли на второй план. Трансферное окно в Бразилии закрыто и они никого не могут взять на замену
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vzi
Ответ Kossuth
Твою дивизию.... Мнение игрока совсем не учитывают
А игрок мнение клуба, с которым контракт, не должен учитывать?
Флуминенсе борется за Кубок Либертадорес в этом году.
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Rudenzik
Ждут предложений от Челси на 100 лямов
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Трент 66
Владельцы просто клоуны, торговались из-за 5 лямов за Лавию, потом биднули Кайседо за 110, и теперь все будут знать, что деньги есть и будут трясти до последнего.
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