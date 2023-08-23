«Флуминенсе» не продал «Ливерпулю» опорника Андре за 30 млн евро. «Красные» могут купить его в январе
«Флуминенсе» не продал «Ливерпулю» опорника сборной Бразилии.
Как сообщает ESPN, бразильский клуб отклонил предложение «красных» по Андре Нето на 30 млн евро.
Руководство «Флуминенсе» дало понять «Ливерпулю», что не отпустит 22-летнего футболиста до конца года, даже если будет сделано более выгодное предложение.
Ожидается, что я январе клуб АПЛ вернется к вопросу покупки Андре, который в июне дебютировал за сборную Бразилии.
В минувшем сезоне Андре провел 40 матчей за клуб, заработал 13 желтых и 1 красную карточку. Его статистика – здесь.
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Если никто не купит его раньше
Флуминенсе борется за Кубок Либертадорес в этом году.