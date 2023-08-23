«Спартак» отдаст Шильцова в аренду «Родине» с правом выкупа

«Спартак» отпускает полузащитника Константина Шильцова в аренду.

По данным Metaratings.ru, « » договорилась со « » об аренде 21-летнего хавбека до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Переговоры шли почти два месяца, и теперь они завершены. 24 августа присоединится к «Родине».

В прошлом сезоне Константин выступал на правах аренды за «Пари НН», провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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