«Спартак» отдаст Шильцова в аренду «Родине» с правом выкупа
«Спартак» отпускает полузащитника Константина Шильцова в аренду.
По данным Metaratings.ru, «Родина» договорилась со «Спартаком» об аренде 21-летнего хавбека до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.
Переговоры шли почти два месяца, и теперь они завершены. 24 августа Шильцов присоединится к «Родине».
В прошлом сезоне Константин выступал на правах аренды за «Пари НН», провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Проявить себя и дорасти до уровня основы клуба РПЛ.