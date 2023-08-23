«Спартак» отдаст Шильцова в аренду «Родине» с правом выкупа

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Родина Москва Константин Шильцов Футбол

«Спартак» отпускает полузащитника Константина Шильцова в аренду.

По данным Metaratings.ru, «Родина» договорилась со «Спартаком» об аренде 21-летнего хавбека до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

Переговоры шли почти два месяца, и теперь они завершены. 24 августа Шильцов присоединится к «Родине».

В прошлом сезоне Константин выступал на правах аренды за «Пари НН», провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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3 комментария

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ApXuMaHqPuT
Будет играть за Родину!✊
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Georgii Neverov
Джикию отдайте в придачу..
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Caniball
Удача Кости!
Проявить себя и дорасти до уровня основы клуба РПЛ.
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