Черышев продолжит карьеру в «Леванте» из Сегунды (Legalbet)

Денис Черышев подпишет контракт с «Леванте».

Об этом сообщил Legalbet.

По данным Cazurreando, российский футболист входит в сферу интересов «Леванте», сейчас стороны ведут переговоры.

С 2022-го Черышев выступает за «Венецию» из Серии Б. Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин может покинуть команду из-за высокой зарплаты.

В прошлом сезоне Денис Черышев сыграл 24 матча за «Венецию», забив четыре мяча и сделав два ассиста.

«Леванте» в прошлом сезоне занял 3-е место в Сегунде и уступил в финале плей-офф за выход в Ла Лигу «Алавесу» (0:0, 0:1).