Черышев продолжит карьеру в «Леванте» из Сегунды (Legalbet)

Теги Леванте возможные трансферы Денис Черышев Д2 Италия Д2 Испания Венеция Футбол

Денис Черышев подпишет контракт с «Леванте».

Об этом сообщил Legalbet.

По данным Cazurreando, российский футболист входит в сферу интересов «Леванте», сейчас стороны ведут переговоры. 

С 2022-го Черышев выступает за «Венецию» из Серии Б. Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин может покинуть команду из-за высокой зарплаты. 

В прошлом сезоне Денис Черышев сыграл 24 матча за «Венецию», забив четыре мяча и сделав два ассиста.

«Леванте» в прошлом сезоне занял 3-е место в Сегунде и уступил в финале плей-офф за выход в Ла Лигу «Алавесу» (0:0, 0:1). 

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7 комментариев

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Ришат Лутфуллин
все правильно делает, пожелаю ему удачи !
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Temp Account
Правильное решение!
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Pertinax Gandi
Ну Леванте это второй клуб из Валенсии. Для Черышева значит знакомые места.
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savik-A.M.
Ответ Владимир Самсонов
Странно, что не едет в РФПЛ. Уверен, здесь предложат хорошие деньги.
он больше лечится чем играет , лет пять назад он бы бы интересен , теперь он никому из больших российских клубов не нужен
+2
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Forte Live
Ответ Владимир Самсонов
Странно, что не едет в РФПЛ. Уверен, здесь предложат хорошие деньги.
Зачем ему это? Он там всю жизнь прожил и едва ли бедствует. Чувствует комфорт.
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Владимир Самсонов
Ответ savik-A.M.
он больше лечится чем играет , лет пять назад он бы бы интересен , теперь он никому из больших российских клубов не нужен
Так есть и небольшие.
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