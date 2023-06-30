Черышев может покинуть «Венецию». У него 4+2 в 24 играх в Серии Б

может покинуть «Венецию» этим летом.

Спортивный директор итальянского клуба Филиппо Антонелли не стал комментировать эту информацию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт 32-летнего вингера с «Венецией» рассчитан до июня 2024 года.

В 24 матчах минувшего сезона на счету Черышева 4 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

В новом сезоне « » ставит задачу вернуться в Серию А. В прошлом чемпионате команда финишировала в Серии Б восьмой, а в плей-офф за повышение в классе уступила в первом раунде «Кальяри» (1:2).