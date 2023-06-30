Черышев может покинуть «Венецию». У него 4+2 в 24 играх в Серии Б

Теги возможные трансферы Денис Черышев Д2 Италия Венеция Футбол

Денис Черышев может покинуть «Венецию» этим летом.

Спортивный директор итальянского клуба Филиппо Антонелли не стал комментировать эту информацию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракт 32-летнего вингера с «Венецией» рассчитан до июня 2024 года.

В 24 матчах минувшего сезона Серии Б на счету Черышева 4 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

В новом сезоне «Венеция» ставит задачу вернуться в Серию А. В прошлом чемпионате команда финишировала в Серии Б восьмой, а в плей-офф за повышение в классе уступила в первом раунде «Кальяри» (1:2).

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10 комментариев

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Армен Карапетян
Аж 24 матча сыграл, хороший результат.
+3
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CTPEKO3ETC
Хрусталик так нигде и не заиграл
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Finding Home
а в новости почему этой инфы нет? по окончанию контракта может покинуть или..??
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Вадим Прытков
эх,помню как он голевые раздавал в Вильярреале. будто вчера было)
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Rangawe
Уже 32 года....
Как вчера помню его в молодежной сборной....
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