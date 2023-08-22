Луис Фернандес о Мбаппе: «Согласен с решением «ПСЖ» его отстранить – нужно уважать клуб, контракт и болельщиков. Килиан должен определиться с будущим – он останется, думаю»

Луис Фернандес поддержал решение «ПСЖ» отстранить Килиана Мбаппе.

«Я согласен с решением клуба отстранить его, потому что нужно уважать клуб, который тебе платит, контракт и болельщиков, которые за вами стоят. Мбаппе должен принять решение о своем будущем.

Думаю, он останется в «ПСЖ», но трудно предсказать, что произойдет. Он всегда говорило желании перейти в « ». Ему будет трудно сделать это в качестве свободного агента, потому что «ПСЖ» имеет право голоса в данной ситуации.

Они заплатили ему 180 миллионов, дали отличный контракт, и они не хотят терять связь с игроком. Думаю, они договорятся, чтобы «ПСЖ» не остался с пустыми руками, когда он уйдет», – сказал бывший тренер «ПСЖ» в интервью Marca.

«ПСЖ» вернул Мбаппе в состав – после «очень конструктивных и позитивных переговоров». Онлайн трансферного триллера

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку