Луис Фернандес о Мбаппе: «Согласен с решением «ПСЖ» его отстранить – нужно уважать клуб, контракт и болельщиков. Килиан должен определиться с будущим – он останется, думаю»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Луис Фернандес Килиан Мбаппе Футбол

Луис Фернандес поддержал решение «ПСЖ» отстранить Килиана Мбаппе.

«Я согласен с решением клуба отстранить его, потому что нужно уважать клуб, который тебе платит, контракт и болельщиков, которые за вами стоят. Мбаппе должен принять решение о своем будущем.

Думаю, он останется в «ПСЖ», но трудно предсказать, что произойдет. Он всегда говорило желании перейти в «Реал». Ему будет трудно сделать это в качестве свободного агента, потому что «ПСЖ» имеет право голоса в данной ситуации.

Они заплатили ему 180 миллионов, дали отличный контракт, и они не хотят терять связь с игроком. Думаю, они договорятся, чтобы «ПСЖ» не остался с пустыми руками, когда он уйдет», – сказал бывший тренер «ПСЖ» в интервью Marca.

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39 комментариев

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Gelious
Что Мбаппе ДОЛЖЕН - прописано в его контракте. Он условий контракта не нарушал. А вот поведение ПСЖ с угрозами отстранения вообще-то являются нарушением трудового законодательства. Пусть УЕФА всегда и прогибается под шейхов
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4 shizzle ma nizzle
Ответ GuruFutbola
Конечно останется, у нищиганов мчк нет возможности даже 10% его зп платить 🤣
чё там по обедам?
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4 shizzle ma nizzle
Ответ GuruFutbola
Пюрешка с котлеткой
отменили уже
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Artuom Batishev
Ответ Имя Фамилия
Налил воды, а по сути так ничего и не сказал. Какие обязательства по контракту нарушает ПСЖ? Я могу сказать что нарушает Мбаппе — правила УЕФА по ведению переговоров, но вопрос не об этом. Мбаппе имеет полное право вести себя по свински и не продлевать контракт, отказываясь при этом от трансфера, ПСЖ имеет полное право не задействовать его на поле, по закону всё чисто. Шейхи с ним повели максимально гуманно, дали два шикарных варианта на выбор, уходи куда хочешь или продлевайся, было много примеров когда игроков сажали на банку без какого-либо выбора, Шкриньяра мариновали полгода за то, что он хотел уйти из Интера, хотя он был согласен на трансфер за хорошие деньги, позднего Бэйла чморили в реале просто за то, что он Бэйл, не выпускали на поле и не давали никуда уйти. Смешно после всего этого слушать как обижают Мбаппе, у него всё по кайфу.
Для того чтобы обвинить Мбаппе в нарушении названных вами правил, нужны неопровержимые доказательства о тайном договоре с Реалом. А их точно нет, иначе уже давно ПСЖ бы их обнародовали (если не прямо, то уж точно через СМИ).
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Алексей Иваненко
Ответ Артём Поддубный
в Испании только одни бомжики неспособные платить ЗП.
да какое ЗП,они там на еде экономят)))
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Геннадий Чеботарев
Ответ Имя Фамилия
А ну подробнее что там нарушил ПСЖ? Шейхи свою часть контракта выполняют сполна — платят ему космические бабки. Ставить его в состав и даже пускать на тренировки с основной группой они не обязаны.
подобное прописано у всех игроков,а у звёзд и подавно. но в фифе этого нет,да и в школе не учат закону о труде.
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Артём Поддубный
Ответ GuruFutbola
Конечно останется, у нищиганов мчк нет возможности даже 10% его зп платить 🤣
так он к бомжам из Каталонии и не собирался вроде) 🤡
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Artuom Batishev
Ответ Имя Фамилия
А ну подробнее что там нарушил ПСЖ? Шейхи свою часть контракта выполняют сполна — платят ему космические бабки. Ставить его в состав и даже пускать на тренировки с основной группой они не обязаны.
Да, не обязаны.

При этом они еще и не имеют права угрожать Мбаппе, и взваливать на него вину за якобы продажи/разрыв контрактов с другими игроками и персоналом (якобы придется, если Мбаппе уйдет свободным агентом).

Лично Мбаппе кстати не комментирует все это и готов отрабатывать контракт хоть на поле, хоть вне его(если уж руководство так решит).

Свои обязательства по контракту он не нарушает. Пункта обязательного продления контракта (даже против воли самого игрока) там точно нет 😅
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Артём Поддубный
Ответ Геннадий Чеботарев
похоже,что это его голубая мечта))))
та он там похоже своими влажными местами истекся весь.
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Roja
вот как раз он уважает клуб и контракт, который ему дали
а то, что в руководстве неумные, не его проблемы
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Геннадий Чеботарев
Ответ Артём Поддубный
я тебе своей простыни не давал)
похоже,что это его голубая мечта))))
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Артём Поддубный
Ответ GuruFutbola
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GuruFutbola
Ответ Артём Поддубный
это новость недельной давности что-ли? Чтобы не остаться с носом, а ПСЖ имеет все шансы с ним остаться, не нужно давать игроку космические контракты с бонусами за лояльность более 100 миллионов. Я не вижу другого выхода для ПСЖ, кроме как продать его в этом сезоне, потому как у них явные проблемы с ФФП, а это значит что подобного космического нового контракта Мбаппе они предложить не смогут. И да, ПСЖ не в том положении чтобы ставить кому-либо условия, сами виноваты, как говорится).
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4:0 на Эттихаде
Ответ Gelious
Что Мбаппе ДОЛЖЕН - прописано в его контракте. Он условий контракта не нарушал. А вот поведение ПСЖ с угрозами отстранения вообще-то являются нарушением трудового законодательства. Пусть УЕФА всегда и прогибается под шейхов
Очередной "знаток" (нет) французского трудового законодательства)
Если "ПСЖ" что-то НАРУШИЛ, что же черепашонок не обратился в соответствующие органы?!
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Гуркюфф
Ответ Gelious
Что Мбаппе ДОЛЖЕН - прописано в его контракте. Он условий контракта не нарушал. А вот поведение ПСЖ с угрозами отстранения вообще-то являются нарушением трудового законодательства. Пусть УЕФА всегда и прогибается под шейхов
Не все что законно и прописано на бумаге , правильно морально
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Геннадий Чеботарев
Ответ Gelious
Что Мбаппе ДОЛЖЕН - прописано в его контракте. Он условий контракта не нарушал. А вот поведение ПСЖ с угрозами отстранения вообще-то являются нарушением трудового законодательства. Пусть УЕФА всегда и прогибается под шейхов
и более того ПСЖ профсоюзы предупреждали о недопустимости таких действий с их стороны. и мы не знаем что там по этому поводу делается,прошло две недели. а подобные вбросы делает само ПСЖ. ведь что такое сейчас для них оставить его на год? это катастрофа. а новый контракт они не предлагают,да и после прошлогоднего обмана,маловероятно,что он поведется на ещё один обман. ез обещенного они ни чего не сделали.единственный для шейхов вариант это продать его сейчас за любые деньги,именно за любые,что даст перец.
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Артём Поддубный
Ответ Алексей Иваненко
да какое ЗП,они там на еде экономят)))
и готовы раздвигать ноги ради любой похлёбки от Тебаса
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Артём Поддубный
Ответ GuruFutbola
Так и я о том же, написал же - мчк
в Испании только одни бомжики неспособные платить ЗП.
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Сергей Перевалов
Ответ Имя Фамилия
Документы на незаконные переговоры? 🤣 Почитай интервью Эмери какую истерику черепашка устроила в свой первый сезон за ПСЖ. Его 5-летний контракт тогда только вступил в силу, а он уже тогда начал его саботировать, требуя переход в реал (то есть повышения зп).
Значит, подтверждений слухам нет. Обсуждать что-либо не готовы. Почитайте что-нибудь про принцип достаточного основания для любого утверждения
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Имя Фамилия
Ответ Сергей Перевалов
Ссылку на документы. Где, когда, чего, дата, место обсуждения, точный текст. Ссылки на слухи в СМИ не принимаются.
Документы на незаконные переговоры? 🤣 Почитай интервью Эмери какую истерику черепашка устроила в свой первый сезон за ПСЖ. Его 5-летний контракт тогда только вступил в силу, а он уже тогда начал его саботировать, требуя переход в реал (то есть повышения зп).
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Сергей Перевалов
Ответ Имя Фамилия
Настолько уважает контракт, что ещё с самого начала его заключения обсуждает с пересом свой будущий переход и зарплату в мадридском мешке.
Ссылку на документы. Где, когда, чего, дата, место обсуждения, точный текст. Ссылки на слухи в СМИ не принимаются.
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Gregori Milman
Вот именно, что говорило! Бабки важнее карьеры!!!
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Нефанатик
Откуда эти эксперты берутся? В контракте прописано что он должен его продлить, что бы ПСЖ смог его продать? Нет! Там прописана его зарплата? Да! Вот и всё!
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Overkiller
Поддержал решение? Его уже вернули, он в последнем матче пенальти забил)
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