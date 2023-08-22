Луис Фернандес о Мбаппе: «Согласен с решением «ПСЖ» его отстранить – нужно уважать клуб, контракт и болельщиков. Килиан должен определиться с будущим – он останется, думаю»
Луис Фернандес поддержал решение «ПСЖ» отстранить Килиана Мбаппе.
«Я согласен с решением клуба отстранить его, потому что нужно уважать клуб, который тебе платит, контракт и болельщиков, которые за вами стоят. Мбаппе должен принять решение о своем будущем.
Думаю, он останется в «ПСЖ», но трудно предсказать, что произойдет. Он всегда говорило желании перейти в «Реал». Ему будет трудно сделать это в качестве свободного агента, потому что «ПСЖ» имеет право голоса в данной ситуации.
Они заплатили ему 180 миллионов, дали отличный контракт, и они не хотят терять связь с игроком. Думаю, они договорятся, чтобы «ПСЖ» не остался с пустыми руками, когда он уйдет», – сказал бывший тренер «ПСЖ» в интервью Marca.
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При этом они еще и не имеют права угрожать Мбаппе, и взваливать на него вину за якобы продажи/разрыв контрактов с другими игроками и персоналом (якобы придется, если Мбаппе уйдет свободным агентом).
Лично Мбаппе кстати не комментирует все это и готов отрабатывать контракт хоть на поле, хоть вне его(если уж руководство так решит).
Свои обязательства по контракту он не нарушает. Пункта обязательного продления контракта (даже против воли самого игрока) там точно нет 😅
а то, что в руководстве неумные, не его проблемы
Если "ПСЖ" что-то НАРУШИЛ, что же черепашонок не обратился в соответствующие органы?!