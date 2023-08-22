«Вест Хэм» предложил за Кудуса 42 млн евро – «Аякс» отказался. Амстердамцы были согласны на меньшую сумму от «Брайтона» в начале месяца

«Аякс» повысил цену на Мохаммеда Кудуса за последние недели.

Как сообщает инсайдер , « » сделал амстердамцам предложение на сумму 42 млн евро с учетом бонусов. Нидерландский клуб сразу его отклонил и не собирается соглашаться на подобные условия.

Отмечается, что «молотобойцы» были готовы заплатить за полузащитника сборной Ганы больше, чем « », предложение которого устраивало « » еще в начале августа. Теперь же руководство оценивает Кудуса иначе.

«Вест Хэм» еще не решил, стоит ли продолжать переговоры.

Хавбек провел 30 матчей в прошлой и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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