«Вест Хэм» предложил за Кудуса 42 млн евро – «Аякс» отказался. Амстердамцы были согласны на меньшую сумму от «Брайтона» в начале месяца
«Аякс» повысил цену на Мохаммеда Кудуса за последние недели.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Вест Хэм» сделал амстердамцам предложение на сумму 42 млн евро с учетом бонусов. Нидерландский клуб сразу его отклонил и не собирается соглашаться на подобные условия.
Отмечается, что «молотобойцы» были готовы заплатить за полузащитника сборной Ганы больше, чем «Брайтон», предложение которого устраивало «Аякс» еще в начале августа. Теперь же руководство оценивает Кудуса иначе.
«Вест Хэм» еще не решил, стоит ли продолжать переговоры.
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