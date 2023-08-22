«Вест Хэм» предложил за Кудуса 42 млн евро – «Аякс» отказался. Амстердамцы были согласны на меньшую сумму от «Брайтона» в начале месяца

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Мохаммед Кудус деньги Фабрицио Романо Футбол

«Аякс» повысил цену на Мохаммеда Кудуса за последние недели.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Вест Хэм» сделал амстердамцам предложение на сумму 42 млн евро с учетом бонусов. Нидерландский клуб сразу его отклонил и не собирается соглашаться на подобные условия.

Отмечается, что «молотобойцы» были готовы заплатить за полузащитника сборной Ганы больше, чем «Брайтон», предложение которого устраивало «Аякс» еще в начале августа. Теперь же руководство оценивает Кудуса иначе.

«Вест Хэм» еще не решил, стоит ли продолжать переговоры.

Хавбек провел 30 матчей в прошлой Эредивизи и забил 11 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Дядя Тима
Аякс умеет зарабатывать ,зная ,что у вх после продажи райса деньги имеются ,будут выторговывать по максимуму
+6
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+5
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Пирс Морган
Боули: “Дадим 142 миллиона”
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-1
0
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fizrukfizruk
когда тебе отказал Магваэ и ты влруг становишься едва ли не самым активным игроком рынка(не по суммам, а кол-ву активности)
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Александр Александрович
Ответ Пирс Морган
Боули: “Дадим 142 миллиона”
На изи )
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-1
0
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Антон Фалафель
Ему красная цена 25 миллионов
рублей
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