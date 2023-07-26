«Челси» лидирует в борьбе с «Арсеналом» за Кудуса. «Аякс» хочет 40 млн фунтов за хавбека

«Арсенал» и «Челси» интересуются полузащитником Мохаммедом Кудусом.

«Синие» лидируют в борьбе за подписание игрока « », сообщает The Independent. Считается, что « » может сделать более выгодное предложение.

Одной из проблем « » является то, что клуб хочет приобрести еще одного полузащитника – предпочтительно Кудуса – и правого защитника, но для этого ему нужно продавать своих игроков. Хотя «канониры» могут выручить около 70 миллионов фунтов на сделках по и , на это уйдет время.

За трансфер Кудуса «Аякс» может потребовать около 40 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 30 матчей и забил 11 голов. Подробную статистику 22-летнего ганца можно найти здесь.