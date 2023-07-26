«Челси» лидирует в борьбе с «Арсеналом» за Кудуса. «Аякс» хочет 40 млн фунтов за хавбека

Теги Челси высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Киран Тирни Мохаммед Кудус Фоларин Балогун Футбол

«Арсенал» и «Челси» интересуются полузащитником Мохаммедом Кудусом.

«Синие» лидируют в борьбе за подписание игрока «Аякса», сообщает The Independent. Считается, что «Челси» может сделать более выгодное предложение.

Одной из проблем «Арсенала» является то, что клуб хочет приобрести еще одного полузащитника – предпочтительно Кудуса – и правого защитника, но для этого ему нужно продавать своих игроков. Хотя «канониры» могут выручить около 70 миллионов фунтов на сделках по Фоларину Балогуну и Кирану Тирни, на это уйдет время. 

За трансфер Кудуса «Аякс» может потребовать около 40 миллионов фунтов. 

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 30 матчей и забил 11 голов. Подробную статистику 22-летнего ганца можно найти здесь

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16 комментариев

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Акира_1
Короче Челси будет заниматься чем угодно - покупкой Кудиса, продажей Галахера, трансфером для Страсбура - только не укреплять позицию центрального полузащитника у себя. Ну потом 31 августа арендуют очередного Закарию и вроде норм. 🤭
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Павел Локтионов
Ответ Акира_1
Короче Челси будет заниматься чем угодно - покупкой Кудиса, продажей Галахера, трансфером для Страсбура - только не укреплять позицию центрального полузащитника у себя. Ну потом 31 августа арендуют очередного Закарию и вроде норм. 🤭
Это хорошо ещё, если арендуют, а то ведь и купить могут очередную Бакаёку или Дринквотера
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D-oh!
Кудус очень качественный игрок, кайфую с его игры, хотя видел всего игр 5))
Тем не менее, ощущение, что потенциал огромен и в любом из указанных клубов заиграет и заиграет прилично.
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Марат Белый
Ответ D-oh!
Кудус очень качественный игрок, кайфую с его игры, хотя видел всего игр 5)) Тем не менее, ощущение, что потенциал огромен и в любом из указанных клубов заиграет и заиграет прилично.
Согласен, после слухов заглянул в ютуб, очень хороший, резвый, крепкий и удар хороший 👍
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geoo9
выглядит парень топово, играет тоже поглядим к чему придем
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Jack Daniels
Нападающие из Нидерландов…

Клубы АПЛ уже совершенно не колышит что после Суареса и Эриксена из чемпионата Голландии не заиграл никто

Челси то вообще куда лезет, им из Аякса бы Альваресом интересоваться но точно не очередным вингером
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Олег Пирожков
Ответ Акира_1
Короче Челси будет заниматься чем угодно - покупкой Кудиса, продажей Галахера, трансфером для Страсбура - только не укреплять позицию центрального полузащитника у себя. Ну потом 31 августа арендуют очередного Закарию и вроде норм. 🤭
Очень надеюсь, что Почетино трясет спортдира насчет цп, после ухода жоржиньо, ковачича, лофтуса чика и канте. Нужен кайседо
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Born is the King
Нужен опорник. Кудус АПЗ это не приоритетная позиция для Челси
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jiolop
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Тухель
Ответ Трент Резнор
Арсеналу больше подошёл бы. Продавайте уже Балогуна и будут деньги.
Готов быть сменщиком Эдегора, то ок. ВДБ уже переходил из Аякса в АПЛ на позицию лучшего игрока клуба АПЛ и что то не особо прокатило. От травм никто не застрахован, но сомневаюсь что норвежца можно вытеснить из состава Арсенала.
А так Артете достаточно будет мороки попробовать Хаверца превратить в БТБ, если он еще из Кудуса будет пытаться одновременно делать БТБ то провал одного гарантирован, да и успех хотя бы одного не гарантирован.
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Тухель
Ответ Трент Резнор
Отдаёт, забивает, обостряет отлично. Точно пригодился бы.
Отдаёт и забивает потому что играет в основе. Эдегор нихрена не забивал в РМ, потому что ему времени особо не давали. За пол года в РМ после аренды в РС у норвежца было 0+0. Это ждет и Кудуса, потому что он Эдегора не вытеснит из основы. Готов быть сменщиком и не стать никогда топ игроком, то ок, а если хочет быть топом, то в 23 года сидеть на лавке это так себе перспектива и лучше выбирать клубы, где под тебя есть место в основе.
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