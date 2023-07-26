«Челси» лидирует в борьбе с «Арсеналом» за Кудуса. «Аякс» хочет 40 млн фунтов за хавбека
«Арсенал» и «Челси» интересуются полузащитником Мохаммедом Кудусом.
«Синие» лидируют в борьбе за подписание игрока «Аякса», сообщает The Independent. Считается, что «Челси» может сделать более выгодное предложение.
Одной из проблем «Арсенала» является то, что клуб хочет приобрести еще одного полузащитника – предпочтительно Кудуса – и правого защитника, но для этого ему нужно продавать своих игроков. Хотя «канониры» могут выручить около 70 миллионов фунтов на сделках по Фоларину Балогуну и Кирану Тирни, на это уйдет время.
За трансфер Кудуса «Аякс» может потребовать около 40 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 30 матчей и забил 11 голов. Подробную статистику 22-летнего ганца можно найти здесь.
Тем не менее, ощущение, что потенциал огромен и в любом из указанных клубов заиграет и заиграет прилично.
Клубы АПЛ уже совершенно не колышит что после Суареса и Эриксена из чемпионата Голландии не заиграл никто
Челси то вообще куда лезет, им из Аякса бы Альваресом интересоваться но точно не очередным вингером
если ставишь больше 1000 рублей, Поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: Кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.
Беру там прогнозы с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
А так Артете достаточно будет мороки попробовать Хаверца превратить в БТБ, если он еще из Кудуса будет пытаться одновременно делать БТБ то провал одного гарантирован, да и успех хотя бы одного не гарантирован.