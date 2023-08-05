«Брайтон» купит Кудуса у «Аякса» за рекордные 40 млн евро. Хавбеком интересовались «Челси» и «Арсенал»

«Брайтон» купит полузащитника «Аякса» за рекордную для себя сумму.

Английский и нидерландский клубы достигли договоренности о трансфере , сообщает The Athletic. «Чайки» заплатят за игрока около 40 миллионов евро (34,5 млн фунтов), эта сумма станет рекордной для клуба – ранее он никогда не платил более 30 миллионов фунтов за футболиста.

Сам футболист близок к согласованию условий личного контракта с англичанами. На трансфере Кудуса настаивал главный тренер « » .

Ранее сообщалось, что в приобретении игрока сборной Ганы заинтересованы « » и « ».

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 30 матчей и забил 11 голов. Подробную статистику 23-летнего хавбека можно найти здесь.

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