«Брайтон» купит Кудуса у «Аякса» за рекордные 40 млн евро. Хавбеком интересовались «Челси» и «Арсенал»
«Брайтон» купит полузащитника «Аякса» за рекордную для себя сумму.
Английский и нидерландский клубы достигли договоренности о трансфере Мохаммеда Кудуса, сообщает The Athletic. «Чайки» заплатят за игрока около 40 миллионов евро (34,5 млн фунтов), эта сумма станет рекордной для клуба – ранее он никогда не платил более 30 миллионов фунтов за футболиста.
Сам футболист близок к согласованию условий личного контракта с англичанами. На трансфере Кудуса настаивал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Ранее сообщалось, что в приобретении игрока сборной Ганы заинтересованы «Челси» и «Арсенал».
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 30 матчей и забил 11 голов. Подробную статистику 23-летнего хавбека можно найти здесь.
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