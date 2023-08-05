«Брайтон» купит Кудуса у «Аякса» за рекордные 40 млн евро. Хавбеком интересовались «Челси» и «Арсенал»

Теги Челси высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Роберто Де Дзерби Брайтон Мохаммед Кудус Футбол

«Брайтон» купит полузащитника «Аякса» за рекордную для себя сумму.

Английский и нидерландский клубы достигли договоренности о трансфере Мохаммеда Кудуса, сообщает The Athletic. «Чайки» заплатят за игрока около 40 миллионов евро (34,5 млн фунтов), эта сумма станет рекордной для клуба – ранее он никогда не платил более 30 миллионов фунтов за футболиста. 

Сам футболист близок к согласованию условий личного контракта с англичанами. На трансфере Кудуса настаивал главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

Ранее сообщалось, что в приобретении игрока сборной Ганы заинтересованы «Челси» и «Арсенал». 

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Кудус провел 30 матчей и забил 11 голов. Подробную статистику 23-летнего хавбека можно найти здесь

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27 комментариев

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Все топы могли бы купить щас за 40, чтобы потом не покупать его за 100. Но сотку видимо придется кому то выложить через пару годиков
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Ответ CriminalJoint62
Удивляет что он отказал Челси ради Брайтона, видимо еврокубки для него важнее
А Челси делал какое-то конкретное предложение? Нет, как обычно только интерес, но ничего, через сезон придут за ним к Брайтону с 100 лямами.
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Ответ CriminalJoint62
Удивляет что он отказал Челси ради Брайтона, видимо еврокубки для него важнее
в Челси его конкурент Нкунку, а в Брайтоне игроков такого уровня нет
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Ответ Bazilic
Прошлым летом Барса над Челси издевалась, теперь Брайтон Следующим летом с Бронвичем будут за игроков соперничать
беги на ветку Мема, где все смеются с трансфера Дембеле)
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Ответ DolJun
откуда деньги у брайтона интересно)
Там всякие Фулхэмы и Ноттингем Форесты по 100+ млн. За одно трансферное окно тратят,а у тебя вопрос откуда у Брайтона 40 млн,который в зоне еврокубков закончил!Им даже не обязательно продавать Кайседо!
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Ответ DolJun
откуда деньги у брайтона интересно)
От Кукурельи остались видимо
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Ответ gangs
Все топы могли бы купить щас за 40, чтобы потом не покупать его за 100. Но сотку видимо придется кому то выложить через пару годиков
Это касается и Альвареса, которого покупает Вест Хэм. Качественный классический опорник аля Палинья, Родри итп
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Ответ DolJun
а митомы что, бесплатно приходили?
Так они Троссарда ещё продавали и по мелочи там. Да и в это ТО уже выгодно продали Санчеса и Макаллистер не за гроши ушел
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Ответ DolJun
откуда деньги у брайтона интересно)
Уже нашли применение 80 миллионам(надеюсь не 100) за Кайседо)
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Ответ RealJon
пошла жара, они ещё хотят купить Коопмайнерса (опорник)
трансфер Купмайнерса скорее всего зависит от сделки по Кайседо
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Вау, вот это бизнес от Брайтона
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Ответ CONOR McGregor
Челси бы он не помешал мне кажется, но удачи ему в Брайтоне, отличный игрок, ничего не скажешь 🤙🌚
скоро
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Удивляет что он отказал Челси ради Брайтона, видимо еврокубки для него важнее
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Блин какой же менеджмент гениальный у Брайтона!)
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Ответ Антон Фалафель
Красная цена ему 25
Он минимум 60 должен стоить, оч.дёшево
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Потом перепродадут в Челси за 100ку
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Ответ <~Inter~>
От Кукурельи остались видимо
а митомы что, бесплатно приходили?
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Это похоже стил этого ТО. Думаю, Брайтон потом неплохо поднимет на перепродаже
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Ответ DolJun
откуда деньги у брайтона интересно)
Санчеза продали Челси
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откуда деньги у брайтона интересно)
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Ответ <~Inter~>
Так они Троссарда ещё продавали и по мелочи там. Да и в это ТО уже выгодно продали Санчеса и Макаллистер не за гроши ушел
тоже верно
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Неожиданный поворот
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