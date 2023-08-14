«Вест Хэм» готов подписать Кудуса в случае ухода Пакета в «Сити». С «Аяксом» уже договорился «Брайтон»

«Вест Хэм» рассматривает Мохаммеда Кудуса на замену Лукасу Пакета.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Кудус является приоритетной целью « » в случае ухода в «Манчестер Сити». Полузащитник « » открыт к переходу, однако сделка зависит от исхода переговоров по Пакета.

Отмечается, что « » готов улучшить предложение после того, как «Вест Хэм» не продал Пакета за 70 миллионов фунтов. Личные условия контракта с бразильцем уже согласованы.

Ранее сообщалось, что договоренности с «Аяксом» по достиг «Брайтон». Сумма трансфера должна составить рекордные 40 миллионов евро.

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