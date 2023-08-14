«Вест Хэм» готов подписать Кудуса в случае ухода Пакета в «Сити». С «Аяксом» уже договорился «Брайтон»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Лукас Пакета Мохаммед Кудус Футбол

«Вест Хэм» рассматривает Мохаммеда Кудуса на замену Лукасу Пакета.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Кудус является приоритетной целью «Вест Хэма» в случае ухода Лукаса Пакета в «Манчестер Сити». Полузащитник «Аякса» открыт к переходу, однако сделка зависит от исхода переговоров по Пакета.

Отмечается, что «Манчестер Сити» готов улучшить предложение после того, как «Вест Хэм» не продал Пакета за 70 миллионов фунтов. Личные условия контракта с бразильцем уже согласованы.

Ранее сообщалось, что договоренности с «Аяксом» по Кудусу достиг «Брайтон». Сумма трансфера должна составить рекордные 40 миллионов евро.

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4 комментария

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DolJun
прикольно но, что кудус, не смотря на договор аякса с брайтоном, по слухам настаивает о включении вменяемой опции выкупа в своем контракте, чтобы не попасть в рабство как кайседо)
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Wekil Halylow
у Кудуса был в договоре отступние 40 миллион но время прошло тепнр Аякс требует около 60
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avcgloronalduMU
хороший клуб, выше среднего по уровню, игроки хорошие, распродают, но покупают, вот Брайтон ещё хочет подняться и Тоттенхэм тут же
апл удивляет
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