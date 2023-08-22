«Милан» купил защитника «Платенсе» Пеллегрино за 5,5 млн евро. Контракт – до 2028 года

Теги Милан серия А Италия высшая лига Аргентина трансферы Платенсе Джанлука Ди Марцио деньги Марко Пеллегрино Футбол

«Милан» объявил о приобретении Марко Пеллегрино.

Защитник подписал с итальянским клубом контракт сроком до 2028 года. 21-летний футболист взял 31-й номер.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» заплатили «Платенсе» 3,5 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также «Милан» должен будет перечислить аргентинской команде 10% прибыли от следующего трансфера игрока.

В 17 матчах за «Платенсе» в 2023 году Пеллегрино забил один гол. Его подробная статистика доступна здесь.

Изображение: acmilan.com

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4 комментария

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Марат Люсьеныч
Ответ fizrukfizruk
комикс на фоне - к чему-то конкретному отсылка? кто знает?
Милан в этом году всех новичков представляет в стиле аниме.
+7
0
+7
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fizrukfizruk
комикс на фоне - к чему-то конкретному отсылка? кто знает?
0
0
0
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Schiaff1no
За 3 ляма беспроигрышная сделка. Кьяер за год натаскает
0
0
0
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