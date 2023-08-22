«Милан» купил защитника «Платенсе» Пеллегрино за 5,5 млн евро. Контракт – до 2028 года
«Милан» объявил о приобретении Марко Пеллегрино.
Защитник подписал с итальянским клубом контракт сроком до 2028 года. 21-летний футболист взял 31-й номер.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» заплатили «Платенсе» 3,5 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также «Милан» должен будет перечислить аргентинской команде 10% прибыли от следующего трансфера игрока.
В 17 матчах за «Платенсе» в 2023 году Пеллегрино забил один гол. Его подробная статистика доступна здесь.
Изображение: acmilan.com
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