«Милан» купил защитника «Платенсе» Пеллегрино за 5,5 млн евро. Контракт – до 2028 года

«Милан» объявил о приобретении Марко Пеллегрино.

Защитник подписал с итальянским клубом контракт сроком до 2028 года. 21-летний футболист взял 31-й номер.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» заплатили «Платенсе» 3,5 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также «Милан» должен будет перечислить аргентинской команде 10% прибыли от следующего трансфера игрока.

В 17 матчах за «Платенсе» в 2023 году Пеллегрино забил один гол. Его подробная статистика доступна здесь.

Изображение: acmilan.com

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку