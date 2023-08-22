Пиоли о победе «Милана» 2:0: «У Леау есть суперсила. Пулишич – талант, в этом никогда не было сомнений. Жиру – лидер на поле и за его пределами»

Стефано Пиоли доволен победой «Милана» в 1-м туре Серии А.

«Россонери» на выезде обыграли «Болонью» (2:0). По голу забили и .

– Нам нужно больше работать, чтобы найти баланс, но те, кто приехал к нам, определенно знают, как играть в футбол, и это хорошо для начала. У нас было всего четыре товарищеских матча, и вот первая игра в сезоне, так что есть над чем поработать, но мы на правильном пути.

Я доволен, потому что я просил у руководителей клуба не имена, а игроков, обладающих определенными характеристиками и выполняющих конкретные роли, – и они мне их дали. Старая гвардия помогла новичкам быстро освоиться, а новые игроки уже привыкают к непривычному для них стилю футбола.

Я знал, что Пулишич – талант, в этом никогда не было сомнений. Было очевидно, что он добавит команде качества. Кроме того, он очень универсальный игрок, который может заменить или сыграть под нападающим, когда это необходимо.

Жиру подает пример, он лидер на поле и за его пределами, всегда имеет правильный настрой и готов работать на команду. Он так много выиграл в своей карьере, он счастлив в « ». Это правда, что он уже не так молод, поэтому мы должны время от времени давать ему передышку, но я очень рад тренировать этого выдающегося парня.

Я разговариваю с Леау каждый день и пытаюсь объяснить ему, что его талант – это суперсила, но он должен использовать эту суперсилу, чтобы помочь команде. Если мы все научимся жертвовать собой и работать без мяча, я думаю, мы сможем добиться многого. Рафа понимает это и сегодня так усердно работал.

– Команда не ушла в раздевалку в перерыве.

– В раздевалке было невозможно находиться, там было около 60, поэтому мы предпочли провести перерыв на поле.

– завершил карьеру летом, он был важен для «Милана» как на поле, так и за его пределами.

– Мы скучаем по Златану, это точно, он так много сделал для этой группы игроков, и самое важное – он помог нам вырасти в плане менталитета. Его отсутствие чувствуется, но благодаря ему игроки выросли и многому научились, – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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