Пиоли о победе «Милана» 2:0: «У Леау есть суперсила. Пулишич – талант, в этом никогда не было сомнений. Жиру – лидер на поле и за его пределами»

Теги Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли серия А Италия Болонья Оливье Жиру Кристиан Пулишич Рафаэл Леау Футбол

Стефано Пиоли доволен победой «Милана» в 1-м туре Серии А.

«Россонери» на выезде обыграли «Болонью» (2:0). По голу забили Оливье Жиру и Кристиан Пулишич.

– Нам нужно больше работать, чтобы найти баланс, но те, кто приехал к нам, определенно знают, как играть в футбол, и это хорошо для начала. У нас было всего четыре товарищеских матча, и вот первая игра в сезоне, так что есть над чем поработать, но мы на правильном пути.

Я доволен, потому что я просил у руководителей клуба не имена, а игроков, обладающих определенными характеристиками и выполняющих конкретные роли, – и они мне их дали. Старая гвардия помогла новичкам быстро освоиться, а новые игроки уже привыкают к непривычному для них стилю футбола.

Я знал, что Пулишич – талант, в этом никогда не было сомнений. Было очевидно, что он добавит команде качества. Кроме того, он очень универсальный игрок, который может заменить Леау или сыграть под нападающим, когда это необходимо.

Жиру подает пример, он лидер на поле и за его пределами, всегда имеет правильный настрой и готов работать на команду. Он так много выиграл в своей карьере, он счастлив в «Милане». Это правда, что он уже не так молод, поэтому мы должны время от времени давать ему передышку, но я очень рад тренировать этого выдающегося парня.

Я разговариваю с Леау каждый день и пытаюсь объяснить ему, что его талант – это суперсила, но он должен использовать эту суперсилу, чтобы помочь команде. Если мы все научимся жертвовать собой и работать без мяча, я думаю, мы сможем добиться многого. Рафа понимает это и сегодня так усердно работал.

– Команда не ушла в раздевалку в перерыве.

– В раздевалке было невозможно находиться, там было около 60, поэтому мы предпочли провести перерыв на поле.

Златан Ибрагимович завершил карьеру летом, он был важен для «Милана» как на поле, так и за его пределами.

– Мы скучаем по Златану, это точно, он так много сделал для этой группы игроков, и самое важное – он помог нам вырасти в плане менталитета. Его отсутствие чувствуется, но благодаря ему игроки выросли и многому научились, – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

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10 комментариев

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Mykytka
Ответ Batt Monner
Вот вроде учит вас Лукомский, что надо смотреть не один сезон, а на дистанции. 3 клуба в финале - это случайность, следствие удачного жребия. А Пулишич доминировал против Болоньи, он и предголевую отдал с фланговым переводом в штрафную, и гол забил, постоянно с его фланга шла опасность и креатив, для Серии А это игрок исключительного класса и техники
Учит?))
Кого «вас»?
Слежу за Миланом и сериалом 19 лет.

В последние годы уровень Сериа А только вырос. А пару лет назад вообще из топ-5 чемпионатов она была самой забивной.
И 4 чемпиона на последних 4 сезона в совокупности с 3 финалами и тем, что сейчас Италия по рейтингу на 3 месте - говорит о том, что чемпионат уж точно не деградирует.

Повторюсь - о чем ты?)
+3
0
+3
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k9xjcbp5ym
Ответ Cristiano Ronaldo
Милан отлично сыграл, но Крунича нужно сажать на скамейку, он не тянет основу Милана!
Пару ошибок было, но в целом отлично перехватывал, отбирал, и начинал неплохие атаки. Мне понравилось, гармонично вписывается, и много черной работы выполняет.
+2
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Timur_Pozdeev
Пулишич прям уверенным в себе был. Рад за него!
+1
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St.7
Милан с победой!Пулишич может реабилитироваться в новом клубе,если продолжит также хорошо выступать
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Cristiano Ronaldo
Милан отлично сыграл, но Крунича нужно сажать на скамейку, он не тянет основу Милана!
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Гамаль Хайдаров
Теперь другой дед тащит этот клуб
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Mykytka
Ответ Batt Monner
Боевой дух Златана останется в каждом игроке Милана, который с ним играл. Но как же грустно за уровень Серии А. Можно взять неликвид из Челси и он разорвет очень крепкого середняка Серии А на классе
Пулишич, или Милан?
Ты путаешь. Жиру забил гол и дал голевую, например.
Пулишич забил дальним ударом. Был ли он полезен? Да. Разорвал он Болонью? Нет.

Три итальянских клуба в финале всех еврокубков 2,5 месяца назад - это грусть за уровень Серии А? Да, не выиграли, но 3 финала - достойный показатель.

Да и в сезоне 2022/2023 Италия набрала очков с большим отрывом от 3 места (Германии) и минимальным от 1 места (Англии).

Вопрос - о чем ты?
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Batt Monner
Ответ Mykytka
Учит?)) Кого «вас»? Слежу за Миланом и сериалом 19 лет. В последние годы уровень Сериа А только вырос. А пару лет назад вообще из топ-5 чемпионатов она была самой забивной. И 4 чемпиона на последних 4 сезона в совокупности с 3 финалами и тем, что сейчас Италия по рейтингу на 3 месте - говорит о том, что чемпионат уж точно не деградирует. Повторюсь - о чем ты?)
Уровень вырос? Когда клубы Серии А сливают почти более менее ликвидных игроков в АПЛ каждый год? Ну окей, живи в иллюзиях, что когда итальянские команды сидят по уши в долгах, теряют лучших, перестали тратить большие деньги на трансферы и их зарплатная ведомость снижается, то это значит прогресс. Когда Серия А закрепится на 3 месте, тогда можно будет сказать о прогрессе хотя бы первой семерки клубов относительно тех же немцев, но таблица кэфов не говорит ничего об уровне середняков и аутсайдеров Серии А. А по аналитическим метрикам этот уровень слаб
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