Где смотреть Цинциннати – Интер Майами, во сколько прямая трансляция матча, Кубок США 24 августа
В четверг, 24 августа, сыграют Цинциннати и Интер Майами в рамках Кубка США по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «TQL Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Цинциннати – Интер Майами
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
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