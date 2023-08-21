В ночь на 24 августа в штате Огайо на «TQL Stadium» состоится поединок 1/2 финала открытого Кубка США. Местный Цинциннати будет принимать звездных гостей – Интер из Майами. Встреча начнется в два часа ночи по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Интер Майами с форой 0 (1,63); выход в финал – Интер Майами (1,68).

Цинциннати

Клуб из Огайо проводит солидный сезон в МЛС и на сегодняшний день является лидером Восточной конференции. Впрочем, в последнее время подопечные Криса Олбрайта несколько сбросили обороты и потерпели неожиданно крупное поражение в дерби с Коламбусом – 0:3.

Американские журналисты считают, что Цинциннати намеренно не стал выкладываться в игре с Коламбусом, чтобы как следует поберечь силы на встречу с Интером из Майами. Парни из Огайо готовятся дать бой Месси и компании.

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Интер Майами

Команда из Флориды отвратительно провела первый отрезок сезона, но все изменилось с приездом в Майами суперзвездного Лионеля Месси и его бывших партнеров по «Барсе» – Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Интер сменил тренера, назначив знаменитого Херардо Мартино и пошло-поехало. Для начала флоридцы добыли свой первый трофей в клубной истории, выиграв так называемый Кубок Лиг (в соревновании принимают участие представители МЛС и чемпионата Мексики). Теперь Интер желает развить успех, не собираясь останавливаться на достигнутом.

Разумеется, главным действующим лицом в команде Мартино является Лионель Месси. Экс-нападающий Барселоны забивает в каждом матче и пачками обновляет клубные рекорды. Лишь вопрос времени, когда Лео станет лучшим снайпером в истории Интер Майами.

Цинциннати – Интер Майами: история личных встреч

Ранее соперники не встречались в рамках открытого Кубка США, но успели в сумме провести семь матчей в лиге МЛС. Преимущество на стороне клуба из штата Флорида – четыре победы против двух у Цинциннати. Еще один поединок завершился мировым исходом.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Цинциннати – Интер Майами

Аналитики БК считают фаворитом противостояния подопечных Херардо Мартино. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу Интера в основное время с коэффициентом 2,15. Успех команды из Огайо оценивают цифрой 2,88.

В то же время необходимо отметить, что аналитики ждут результативного футбола. БК BetBoom дает на тотал больше трех голов коэффициент 1,79 (ТМ 3 – 1,93). К слову, в восьми из десяти последних домашних матчей Цинциннати с учетом всех турниров забивалось больше двух мячей.

Если говорить об исходе противостояния, то мы считаем, что в финал пробьется Интер. Да, команда из Майами играет на выезде, но это не должно послужить серьезной проблемой. Месси, Бускетс, Альба и компания предельно мотивированы. К тому же объективно, Интер набрал отменную форму. Предлагаем два варианта ставки: победа Майами с форой 0 (на случай, если 90+ минут окажется мало, чтобы выявить финалиста), а также предлагаем поставить на проход Интера в финал открытого Кубка США. В первом случае BetBoom дает коэффициент 1,63. Выход Майами в финал оценивается цифрой 1,68.

В качестве бонуса можно присмотреться к варианту ставки на обмен голами. В 6 из 7 последних матчей с участием Цинциннати результативными ударами смогли отличиться обе команды. BetBoom предлагает поставить на такой исход событий с коэффициентом 1,44 (вполне подойдет для экспресса).

Добавим, что победитель пары Цинциннати – Интер Майами встретится в главном матче Кубка США с триумфатором пары Хьюстон Динамо – Реал Солт-Лейк Сити.

Где смотреть матч Цинциннати – Интер Майами

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