Аль-Рияд — Аль-Иттихад: прогноз на матч 24.08.2023, Чемпионат Саудовской Аравии, 3 тур
24 августа в городе Рияд состоится матч 3 тура Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Рияд» на домашней арене Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium будет принимать «Аль-Иттихад». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.
Следующая проверка на прочность у Бензема и Ко состоится в Рияде. Чемпион прошлого сезона Премьер-Лиги встретится с новичком из Первой Лиги. Хозяева на старте неплохо себя проявляют, но не играли еще с ТОП-командами, тут то и покажет их готовность к таким соперникам. Мы увидим очередную уверенную победу «Аль-Иттихада» на пути к трофею или же «Аль-Рияд» сможет их остановить в родных стенах, это мы узнаем совсем скоро.
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Рекомендованная ставка: Ф2 (-1,5), ТБ (2,5), ОЗ (да).
ФК «Аль-Рияд»
Команда из города Рияд в прошлом сезоне участвовала в Первом Дивизионе Чемпионата Саудовской Аравии и по итогу добыла себе путевку в Премьер-Лигу, заняв там 4 место в турнирной таблице. В 34 сыгранных матчах они тогда набрали 63 балла и на 5 очков по итогу отстали от второй строчки, а от лидера первенства «Аль-Ахли» на 9 очков. Забили они в прошлом чемпионате 52 гола, что достаточно неплохо и это был 3 показатель в лиге, а вот пропустилили многовато — 37 мячей.
«Аль-Рияд» в 2023 году пополнил свои ряды следующими футболистами: Хуанми из «Бетиса», Жуниор Самбу из «Видада», Бирама Туре из «Осера», Ндонг из «Дижона», Кампана из «Аль-Батина», Аль-Баварди из «Аль-Шабаб», Курди из «Аль-Вахда, Аль-Аббас из «Аль-Халидж», Асири «Аль-Файсали».
А ушли из команды в текущем году: Ново, Бахет, Миранда, Муралья, Дамдам, Марчиньо, Аль-Хафит.
После 2 сыгранных туров в текущем первенстве Саудовской Аравии, подопечные бельгийского специалиста Янника Ферреро идут на 8 строчке в таблице. В их активе 4 очка, столько же баллов еще у четырех команд, которые идут выше в таблице, т.к. разница забитых и пропущенных мячей у них чуть лучше.
«Аль-Рияд» в стартовом туре одержал трудовую победу (1:0) на домашней арене над ФК «Аль-Вехда», где удалось забить быстрый гол на 17-ой минуте, а потом отбиться от многочисленных атак соперника на свои ворота, который прилично создал, но реализовать ничего не смог. А все это за счет хороших сейвов голкипера и хорошей оборонительной защитной линии команды. А победу принес один из лидер атак команды Мусона.
Второй же тур завершился ничейным счетом (2:2) в гостевой игре с ФК «Дамак». Все начиналось для гостей просто прекрасно и уже к 35 минуте они вели в счете (2:0), благодаря голевому дублю Аль-Аббаса. А 2 же тайм не задался, в его начале был пропущен первый гол, а второй под самый занавес встречи, в уже компенсированное арбитром время. И 2 очка словно улетели из под носа.
Результаты ФК «Аль-Рияд» в 5 последних сыгранных матчах:
- 17.08.23 «Дамак» — «Аль-Рияд» 2:2;
- 13.08.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Вехда» 1:0;
- 29.05.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Куасумах» 1:1;
- 23.05.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Шола» 1:3;
- 16.05.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Оруба» 1:0;.
Интересные статические факты ФК «Аль-Рияд»:
- В 13 последних матчах у команды лишь 2 проигрыша;
- В 3 матчах кряду они не проигрывают;
- В последнем домашнем матче была победа;
- В 3 из 4 последних встречах команды забивают оба оппонента;
- В последних 5 матчах был забит в среднем за игру 1 гол;
- в 12 последних матчах ни разу не было за игру забито более чем 4 гола
- Команда забивает голы своим оппонентам в 8 последних встречах.
ФК «Аль-Иттихад»
«Аль-Иттихад» по итогу прошлого сезоне выиграл Премьер-Лигу Саудовской Аравии. В 30 матчах она раздобыли 72 очка на 5 баллов опередив второй «Аль-Наср». Всего 2 поражения в 30 турах было в прошлом сезоне у команды и очень мало пропущенных мячей (13), что меньше чем 0,5 гола за игру. Это и послужило успеху команды в чемпионате и золотые медали.
Самые громкие трансферы из всех аравийских клубов, пожалуй, принадлежат клубу «Аль-Иттихад». В этом году им удалось подписать из «Реала» Карима Бензема, лучшего футболиста 2022 года. Еще был приобретен Фабиньо из «Ливерпуля», Жота из «Селтика» и вездесущий работяга Канте из «Челси».
А команду покинули следующие игроки: Аль-Саяри, Энрике, Абу Аседа, Аль-Сумаири, Саваан.
Перед началом нового сезона Премьер-Лиги «Аль-Иттихад» сыграл в Кубке Арабских Чемпионов. Им удалось удачно пройти групповой этап, выйдя с 1 места в плей-офф. А вот в первом же матче на вылет был проигрыш (1:3), где еще и Бензема не забил с пенальти.
В новом сезоне Чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на данный момент неплохо себя проявляет и в первых двух турах набрал максимальное количество баллов (6), при статистике (5:0) во графе забитых и пропущенных, что позволяет им возглавлять турнирную таблицу.
В первом туре был уверенно обыгран в гостях «Аль-Раед» (3:0), где команда Нуно Эшпириту Санто не дала сопернику ни единого шанса навязать борьбу. А во втором туре в родных стенах был обыгран «Аль-Таи» (2:0) и только во втором тайме удалось забить оба мяча, один из которых в его начале, другой в конце.
Результаты ФК «Аль-Иттихад» в 5 последних сыгранных матчах:
- 19.08.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» 2:0
- 14.08.23 «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» 0:3;
- 05.08.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 1:3;
- 02.08.23 «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад» 1:2;
- 30.07.23 «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен» 1:0.
Интересные статические факты ФК «Аль-Иттихад»:
- В 10 из 11 последних матчей команда не проигрывала, а побеждала при этом в 9;
- Последние 4 матча в качестве хозяев для команды были победными;
- В 4 последних матчах команда забивает в среднем по 2 гола за игру, пропустив 0,5 мячей;
- В 2 последних играх команды т оба соперника не забивают;
- Из 9 последних матчей в 9 было забито обоими оппонентами не более чем 3 мяча за игру.
- В 13 последних встречах команда отличается минимум одним забитым голом.
«Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»: история личных встреч
Команды в истории очных поединков провели между собой 11 матчей. Огромное преимущество в них на стороне гостей – 9 побед, при 1 виктории хозяев и была 1 ничья. Самая крупная победа была в них на счету «Аль-Иттихада» (10:3).
В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:
- 08.11.19 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» (4:0).
- 20.03.05 «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад» (1:4).
- 08.11.04 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» (4:1).
- 15.01.04 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» (3:0).
- 12.09.03 «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад» (1:2).
В 5 последних очных встречах полная доминация команды гостей, которые 4 последних встречи выиграли с уверенной разницей в счете (в 3 и более мяча).
Последний раз «Аль-Рияд» обыгрывал «Аль-Иттихад» в 2001 году в рамках Чемпионата Саудовской Аравии.
В 3 из 5 последних встречах обе команды забивали друг другу и каждой из игр было забито по 3 мяча и более.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»
Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния команду гостей. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа «Аль-Рияд» — 10.77;
- Ничья — 5.94;
- Победа «Аль-Иттихад» — 1.22;
- 1X — 3.80;
- Ф2 (-1,5) — 1.68;
- Ф1 (-2) — 2.15;
- Ф1 (+2,5) — 1.41;
- Ф2 (+1,5) — 2.40;
- ТБ (2,5) — 1.66;
- ТМ (2,5) — 2.10;
- ТМ (3,5) — 1.44;
- ОЗ (да) — 2.40;
- ОЗ (нет) — 1.50.
«Аль-Иттихад» по подбору игроков на порядок сильнее своего предстоящего оппонента. Такой мощи в атаке во главе с Бензема могут позавидовать многие европейские клубы. Да и в опорной зоне Фабиньо с Канте, что за потрясающая связка. Гости же игроками такой величины похвастаться не смогут. Не жду в матче каких-то чудес и думаю, что этот матч станет легкой прогулкой для гостей и будет победа с разницей в 2-3 мяча, как это было в последних 4 очных встречах. Можно сделать ставку на событие Ф2 (-1,5), за это дают приличный кэф — 1.68.
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- Дата проведения
- 24 августа, 21.00, «Prince Faisal bin Fahd Stadium, Ar-Riy??»
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