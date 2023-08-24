24 августа в городе Рияд состоится матч 3 тура Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Рияд» на домашней арене Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium будет принимать «Аль-Иттихад». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

Следующая проверка на прочность у Бензема и Ко состоится в Рияде. Чемпион прошлого сезона Премьер-Лиги встретится с новичком из Первой Лиги. Хозяева на старте неплохо себя проявляют, но не играли еще с ТОП-командами, тут то и покажет их готовность к таким соперникам. Мы увидим очередную уверенную победу «Аль-Иттихада» на пути к трофею или же «Аль-Рияд» сможет их остановить в родных стенах, это мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (-1,5), ТБ (2,5), ОЗ (да).

ФК «Аль-Рияд»

Команда из города Рияд в прошлом сезоне участвовала в Первом Дивизионе Чемпионата Саудовской Аравии и по итогу добыла себе путевку в Премьер-Лигу, заняв там 4 место в турнирной таблице. В 34 сыгранных матчах они тогда набрали 63 балла и на 5 очков по итогу отстали от второй строчки, а от лидера первенства «Аль-Ахли» на 9 очков. Забили они в прошлом чемпионате 52 гола, что достаточно неплохо и это был 3 показатель в лиге, а вот пропустилили многовато — 37 мячей.

«Аль-Рияд» в 2023 году пополнил свои ряды следующими футболистами: Хуанми из «Бетиса», Жуниор Самбу из «Видада», Бирама Туре из «Осера», Ндонг из «Дижона», Кампана из «Аль-Батина», Аль-Баварди из «Аль-Шабаб», Курди из «Аль-Вахда, Аль-Аббас из «Аль-Халидж», Асири «Аль-Файсали».

А ушли из команды в текущем году: Ново, Бахет, Миранда, Муралья, Дамдам, Марчиньо, Аль-Хафит.

После 2 сыгранных туров в текущем первенстве Саудовской Аравии, подопечные бельгийского специалиста Янника Ферреро идут на 8 строчке в таблице. В их активе 4 очка, столько же баллов еще у четырех команд, которые идут выше в таблице, т.к. разница забитых и пропущенных мячей у них чуть лучше.

«Аль-Рияд» в стартовом туре одержал трудовую победу (1:0) на домашней арене над ФК «Аль-Вехда», где удалось забить быстрый гол на 17-ой минуте, а потом отбиться от многочисленных атак соперника на свои ворота, который прилично создал, но реализовать ничего не смог. А все это за счет хороших сейвов голкипера и хорошей оборонительной защитной линии команды. А победу принес один из лидер атак команды Мусона.

Второй же тур завершился ничейным счетом (2:2) в гостевой игре с ФК «Дамак». Все начиналось для гостей просто прекрасно и уже к 35 минуте они вели в счете (2:0), благодаря голевому дублю Аль-Аббаса. А 2 же тайм не задался, в его начале был пропущен первый гол, а второй под самый занавес встречи, в уже компенсированное арбитром время. И 2 очка словно улетели из под носа.

Результаты ФК «Аль-Рияд» в 5 последних сыгранных матчах:

17.08.23 «Дамак» — «Аль-Рияд» 2:2;

13.08.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Вехда» 1 :0;

— «Аль-Вехда» :0; 29.05.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Куасумах» 1:1;

23.05.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Шола» 1: 3 ;

1: ; 16.05.23 «Аль-Рияд» — «Аль-Оруба» 1:0;.

Интересные статические факты ФК «Аль-Рияд»:

В 13 последних матчах у команды лишь 2 проигрыша;

В 3 матчах кряду они не проигрывают;

В последнем домашнем матче была победа;

В 3 из 4 последних встречах команды забивают оба оппонента;

В последних 5 матчах был забит в среднем за игру 1 гол;

в 12 последних матчах ни разу не было за игру забито более чем 4 гола

Команда забивает голы своим оппонентам в 8 последних встречах.

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ФК «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» по итогу прошлого сезоне выиграл Премьер-Лигу Саудовской Аравии. В 30 матчах она раздобыли 72 очка на 5 баллов опередив второй «Аль-Наср». Всего 2 поражения в 30 турах было в прошлом сезоне у команды и очень мало пропущенных мячей (13), что меньше чем 0,5 гола за игру. Это и послужило успеху команды в чемпионате и золотые медали.

Самые громкие трансферы из всех аравийских клубов, пожалуй, принадлежат клубу «Аль-Иттихад». В этом году им удалось подписать из «Реала» Карима Бензема, лучшего футболиста 2022 года. Еще был приобретен Фабиньо из «Ливерпуля», Жота из «Селтика» и вездесущий работяга Канте из «Челси».

А команду покинули следующие игроки: Аль-Саяри, Энрике, Абу Аседа, Аль-Сумаири, Саваан.

Перед началом нового сезона Премьер-Лиги «Аль-Иттихад» сыграл в Кубке Арабских Чемпионов. Им удалось удачно пройти групповой этап, выйдя с 1 места в плей-офф. А вот в первом же матче на вылет был проигрыш (1:3), где еще и Бензема не забил с пенальти.

В новом сезоне Чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на данный момент неплохо себя проявляет и в первых двух турах набрал максимальное количество баллов (6), при статистике (5:0) во графе забитых и пропущенных, что позволяет им возглавлять турнирную таблицу.

В первом туре был уверенно обыгран в гостях «Аль-Раед» (3:0), где команда Нуно Эшпириту Санто не дала сопернику ни единого шанса навязать борьбу. А во втором туре в родных стенах был обыгран «Аль-Таи» (2:0) и только во втором тайме удалось забить оба мяча, один из которых в его начале, другой в конце.

Результаты ФК «Аль-Иттихад» в 5 последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Таи» 2 :0

— «Аль-Таи» :0 14.08.23 «Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» 0: 3 ;

0: ; 05.08.23 «Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль» 1: 3 ;

1: ; 02.08.23 «Аль-Шорта» — «Аль-Иттихад» 1: 2 ;

1: ; 30.07.23 «Аль-Иттихад» — «Сфаксьен» 1:0.

Интересные статические факты ФК «Аль-Иттихад»:

В 10 из 11 последних матчей команда не проигрывала, а побеждала при этом в 9;

Последние 4 матча в качестве хозяев для команды были победными;

В 4 последних матчах команда забивает в среднем по 2 гола за игру, пропустив 0,5 мячей;

В 2 последних играх команды т оба соперника не забивают;

Из 9 последних матчей в 9 было забито обоими оппонентами не более чем 3 мяча за игру.

В 13 последних встречах команда отличается минимум одним забитым голом.

«Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 11 матчей. Огромное преимущество в них на стороне гостей – 9 побед, при 1 виктории хозяев и была 1 ничья. Самая крупная победа была в них на счету «Аль-Иттихада» (10:3).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

08.11.19 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» ( 4 :0).

– «Аль-Рияд» ( :0). 20.03.05 «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад» (1: 4 ).

(1: ). 08.11.04 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» ( 4 :1).

– «Аль-Рияд» ( :1). 15.01.04 «Аль-Иттихад» – «Аль-Рияд» ( 3 :0).

– «Аль-Рияд» ( :0). 12.09.03 «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад» (1:2).

В 5 последних очных встречах полная доминация команды гостей, которые 4 последних встречи выиграли с уверенной разницей в счете (в 3 и более мяча).

Последний раз «Аль-Рияд» обыгрывал «Аль-Иттихад» в 2001 году в рамках Чемпионата Саудовской Аравии.

В 3 из 5 последних встречах обе команды забивали друг другу и каждой из игр было забито по 3 мяча и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Аль-Иттихад»

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния команду гостей. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Аль-Рияд» — 10.77;

Ничья — 5.94;

Победа «Аль-Иттихад» — 1.22;

1X — 3.80;

Ф2 (-1,5) — 1.68;

Ф1 (-2) — 2.15;

Ф1 (+2,5) — 1.41;

Ф2 (+1,5) — 2.40;

ТБ (2,5) — 1.66;

ТМ (2,5) — 2.10;

ТМ (3,5) — 1.44;

ОЗ (да) — 2.40;

ОЗ (нет) — 1.50.

«Аль-Иттихад» по подбору игроков на порядок сильнее своего предстоящего оппонента. Такой мощи в атаке во главе с Бензема могут позавидовать многие европейские клубы. Да и в опорной зоне Фабиньо с Канте, что за потрясающая связка. Гости же игроками такой величины похвастаться не смогут. Не жду в матче каких-то чудес и думаю, что этот матч станет легкой прогулкой для гостей и будет победа с разницей в 2-3 мяча, как это было в последних 4 очных встречах. Можно сделать ставку на событие Ф2 (-1,5), за это дают приличный кэф — 1.68.

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