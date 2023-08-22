Орлов о Пиняеве: «Видели его лицо? Натруженный мужик какой-то. Он может быть вишенкой на торте. Сейчас торта нет, и «Локо» выглядит никак»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Геннадий Орлов Михаил Галактионов Сергей Пиняев Футбол

Геннадий Орлов назвал форварда «Локомотива» Сергея Пиняева натруженным мужиком.

«У «Локомотива» большие проблемы. Михаил Галактионов – молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду.

Дзюбы нет, получил травму. В центре у них Пиняев. Вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик. Надо так выстроить игру, чтобы Пиняев был свеженький. Он как вишенка на торте, и он может таким быть, но торт надо испечь в центре поля.

Сейчас этого торта нет, и «Локомотив» выглядит никак», – сказал комментатор в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

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12 комментариев

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KKA
У Анюкова то тоже лицо было , будь здоров )
+12
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Guus Ivanovich
Ответ KKA
У Анюкова то тоже лицо было , будь здоров )
так и Анюков был не созидателем, а разрушителем
+2
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Артем Гладских
талант футбола России.
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Партизанен
Самый талантливый из своего поколения
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sega megabitovich
по мне проблемы от того, что физ подготовку завалили... уже 5 туров прошло и кубковые игры... а команда выглядит тяжелой, а когда сил у тебя нет и постоянно в запаре бегаешь, то ноги не слушаются и голова не работает... понятно, что Михаил молодой тренер и ошибки не избежны, но ситуацию ему нужно как то выправлять... еще не радует, когда он бесконечно состав тасует и сыгранности это мало помогает...🤔
+1
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Локуся
Ответ sega megabitovich
по мне проблемы от того, что физ подготовку завалили... уже 5 туров прошло и кубковые игры... а команда выглядит тяжелой, а когда сил у тебя нет и постоянно в запаре бегаешь, то ноги не слушаются и голова не работает... понятно, что Михаил молодой тренер и ошибки не избежны, но ситуацию ему нужно как то выправлять... еще не радует, когда он бесконечно состав тасует и сыгранности это мало помогает...🤔
Да ладно, физухи хватает, в конце 2 раза же отскочили кое как, не бросали играть, вопрос скорее к тренеру, который без столба впереди не знает как ещё играть
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Мельников Михаил
Лишь бы Пиняев не повторил путь многих, сверкнувших в юности, но растворившихся в посредственности в зрелом возрасте.
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Кино Музыка
В Локо у всех подобные лица. Школа Палыча ептыть.
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