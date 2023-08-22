Орлов о Пиняеве: «Видели его лицо? Натруженный мужик какой-то. Он может быть вишенкой на торте. Сейчас торта нет, и «Локо» выглядит никак»
Геннадий Орлов назвал форварда «Локомотива» Сергея Пиняева натруженным мужиком.
«У «Локомотива» большие проблемы. Михаил Галактионов – молодой тренер, как и Абаскаль. И он допускает ошибки из-за того, что ему не хватает опыта, как держать команду.
Дзюбы нет, получил травму. В центре у них Пиняев. Вы видели лицо Пиняева? Какой-то натруженный мужик. Надо так выстроить игру, чтобы Пиняев был свеженький. Он как вишенка на торте, и он может таким быть, но торт надо испечь в центре поля.
Сейчас этого торта нет, и «Локомотив» выглядит никак», – сказал комментатор в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».
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