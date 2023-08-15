Мудрик опроверг, что переодевался в коридоре на базе «Челси»: «Абсурд. Было такое, что часть игроков – в одной раздевалке, недавно пришедшие – в другой. Не хватало места»

Теги Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик опроверг, что после перехода в «Челси» переодевался в коридоре.

«Ровно 50% от того, что вы читаете в новостях – полный бред. Это даже на уши иногда не налезает. Я не могу по каждой новости давать опровержение.

«Трибуна» иногда что-то как выложит… Я просто скажу: пожалуйста, не распространяйте этот желтый бред, не занимайтесь дезинформацией (Мудрик говорит об инсайде The Athletic о том, что они с Нони Мадуэке переодевались в коридоре на базе «Челси», так как в раздевалке не хватало места – Sports.ru). Лучше спросите меня – и вы услышите из первых уст, правда это или неправда.

Это такой абсурд, что просто смешно. Ну, в каком коридоре? Да, было такое, что часть игроков была в одной раздевалке, а недавно пришедшие в команду – в другой. Потому что было много футболистов – не было места. А писать, что ты стоишь в коридоре, под дверью одеваешься – это очень смешно», – сказал Мудрик в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

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27 комментариев

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Aleksey Yashin
«Трибуна» иногда что-то как выложит.
Лучше читайте Спортс. - добавил Мудрик
+15
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Александр Степанов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если не в коридоре, значит в душевой
Там Денисов с Саламычем
+15
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Если не в коридоре, значит в душевой
+8
-4
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Плакса Джон ушел налево
Ответ Aleksey Yashin
«Трибуна» иногда что-то как выложит. Лучше читайте Спортс. - добавил Мудрик
Читайте каменты на спортсе
+2
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Вадим flanec
Ответ Aleksey Yashin
«Трибуна» иногда что-то как выложит. Лучше читайте Спортс. - добавил Мудрик
Хрен, редьки не слаще, это верно))
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<CRISTIANO>
Нормальная тема. В коридоре достал гетры, которые не стирал, чтобы товарищ не упал в обморок от запаха. Так что это исключительно забота о партнерах по команде.
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Пикачу82
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если не в коридоре, значит в душевой
Вместе с Черчесовым
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Egor Aleksandrovich
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если не в коридоре, значит в душевой
Черчесов вошел в чат
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Василий Монксик
Ответ igorrado@yandex.ru
О каком переборе Вы говорите? Состав сейчас уже достаточно сбалансированный. Купят вратаря второго, АПЗ, продадут Лукаку, Зиеша и КХО - вообще будет хорошо. Из травмированных в команде только Нкунку, Фофана и Бадиашиль - последний вернется через неделю.
по схеме непонятно,как планирует играть Поччетино,с Ливерпулем автобус играли в 5 зщ , Мудрик,Стерлинг,Нкунку явно для более атакующей схемы подходят.
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igorrado@yandex.ru
Ответ Василий Монксик
С игроками перебор конечно,нужно сбалансировать состав ,который по факту очень сильный , особенно когда вернуться все травмированные .
О каком переборе Вы говорите?
Состав сейчас уже достаточно сбалансированный.
Купят вратаря второго, АПЗ, продадут Лукаку, Зиеша и КХО - вообще будет хорошо.
Из травмированных в команде только Нкунку, Фофана и Бадиашиль - последний вернется через неделю.
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Uriy walmart
Ответ Aleksey Yashin
«Трибуна» иногда что-то как выложит. Лучше читайте Спортс. - добавил Мудрик
Так это одна контора
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Зизуха
Ответ Александр Степанов
Там Денисов с Саламычем
а в другой Лемпард с Моуринью
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Ответ Вадим flanec
Или Лукаку.
хорошая связка намечается. Мудрик с Лукаку в нападении , Денисов с Костой полузащита и под предводительством Черчесова
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Вадим flanec
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а там ожидал Диего Коста
Или Лукаку.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если не в коридоре, значит в душевой
а там ожидал Диего Коста
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Marcus-light
В гостевой?
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Гегенпрессинг Рангника
Мудрик опроверг, что он футболист. Абсурд, меня купили за сто мультов, но это из-за паспорта
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Ложный Латераль
"недавно пришедшие в команду - в другой". Из "недавних" тоже можно составить две команды)
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Vatikan
Как в миграционной службе очереди
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Роман Ковачевич
Даже если в коридоре на базе переодевался, это что то плохое или стыдное? Да хоть дома мог одеть футбольную форму под костюм как многие делали в школе и пойти сразу одетым. В этом нет ничего такого, чтобы обсуждать, но журналисты из этого раздули что то серьёзное
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Streetbor
в Челси дедовщина для новичков есть своя раздевалка)) это мы ещё про посвящение не слышали от духов 🪖
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Bashibuzuck
Ну правильно игроков понабрали, что аж в раздевалку не вмещаются, а толку ноль🤨
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