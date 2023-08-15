Мудрик опроверг, что переодевался в коридоре на базе «Челси»: «Абсурд. Было такое, что часть игроков – в одной раздевалке, недавно пришедшие – в другой. Не хватало места»

Михаил Мудрик опроверг, что после перехода в «Челси» переодевался в коридоре.

«Ровно 50% от того, что вы читаете в новостях – полный бред. Это даже на уши иногда не налезает. Я не могу по каждой новости давать опровержение.

«Трибуна» иногда что-то как выложит… Я просто скажу: пожалуйста, не распространяйте этот желтый бред, не занимайтесь дезинформацией (Мудрик говорит об инсайде The Athletic о том, что они с Нони Мадуэке переодевались в коридоре на базе «Челси», так как в раздевалке не хватало места – Sports.ru). Лучше спросите меня – и вы услышите из первых уст, правда это или неправда.

Это такой абсурд, что просто смешно. Ну, в каком коридоре? Да, было такое, что часть игроков была в одной раздевалке, а недавно пришедшие в команду – в другой. Потому что было много футболистов – не было места. А писать, что ты стоишь в коридоре, под дверью одеваешься – это очень смешно», – сказал Мудрик в интервью ютуб-каналу «Бомбардир».

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