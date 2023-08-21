Давила о ЦСКА: «Приятно, что такой великий клуб обращает внимание. Я могу играть в центре атаки, слева или правее»

Виктор Давила рассказал, на каких позициях сможет играть в ЦСКА.

«Решение было принято очень быстро. Мне было не так трудно. Как только ЦСКА обратил на меня свое внимание, я заинтересовался предложением.

Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание и делает все, чтобы я перешел в клуб.

Всю свою жизнь играю в атаке. Я забил большое количество голов, снабжаю своих партнеров передачами. Я очень комфортно себя чувствую вблизи ворот и около штрафной. Надеюсь, смогу помочь своим партнерам и в ЦСКА.

Моя ведущая нога – левая. Что касается позиции, я могу играть в центре атаки, слева или правее. Большой разницы нет. Главное, что я игрок атаки», – заявил новичок армейцев.

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