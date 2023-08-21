Давила о ЦСКА: «Приятно, что такой великий клуб обращает внимание. Я могу играть в центре атаки, слева или правее»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Виктор Давила Чемпионат.com Футбол

Виктор Давила рассказал, на каких позициях сможет играть в ЦСКА.

«Решение было принято очень быстро. Мне было не так трудно. Как только ЦСКА обратил на меня свое внимание, я заинтересовался предложением.

Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание и делает все, чтобы я перешел в клуб.

Всю свою жизнь играю в атаке. Я забил большое количество голов, снабжаю своих партнеров передачами. Я очень комфортно себя чувствую вблизи ворот и около штрафной. Надеюсь, смогу помочь своим партнерам и в ЦСКА.

Моя ведущая нога – левая. Что касается позиции, я могу играть в центре атаки, слева или правее. Большой разницы нет. Главное, что я игрок атаки», – заявил новичок армейцев.

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16 комментариев

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lebedst
хочется верить, что не последний трансфер у нас на вход
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Гоша Петров
Игрок сборной Чили,был на хорошем счету в чемпионате Мексики,играл за местных топов.Будет интересно посмотреть на него в ЦСКА.
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St.7
Желаю только развития и пусть покажет яркий футбол в клубе.ЦСКА явно не хватает ротации,важное подписание
+5
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Виталик Украинский
Зачем он в отсутствие ЕК? Безбородов и без него пенальти наставит.
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akim2108@yandex.ru
💪❤️💙💪
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BZB
Хоть бы заиграл, всем нужен сильный ЦСКА. Гегемония питерских бразильцев надоела.
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Алексей Ильин
ДАВИ ВСЕХ б !
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Alex Metallov
Ну, что же пожелаем удачи. Игрок под стартовый состав конечно же. Надеюсь будет много забивать и отдавать голевые передачи.
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Mixos Demid
Давида, а Чавеса не видел?
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Дмитрий Иванов
Феде Чалову нужен достойный напарник в атаку
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Александр Ветров
Наконец-то закончился этот мексикано-чилийский сериал. Хорошо хоть финал со счастливым финалом.
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Гоша Петров
Ответ lebedst
хочется верить, что не последний трансфер у нас на вход
говорят что активно работают над приобритением новичков на позиции латералей с обоих флангов
+3
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