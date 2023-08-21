ЦСКА объявил, что подпишет Давилу. Покидающий «Леон» хавбек уже в Москве

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы высшая лига Мексика Леон Виктор Давила Футбол

Виктор Давила прибыл в Москву для подписания договора с ЦСКА.

«В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ЦСКА», – сказано в сообщении армейцев.

Полузащитник уже прибыл в Москву.

Давила покидает «Леон», за который выступал с 2021 года. Игрок сборной Чили в прошлом розыгрыше чемпионата Мексики забил 10 голов за 31 матч.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: pfc-cska.com

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42 комментария

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Александр Борков
Без фотки с Бабаевым вы меня не проведёте, кликбейтные засранцы
+39
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+36
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Кирилл
Отличная новость !
Ехал-ехал, и наконец доехал до Москвы )

Добро пожаловать в клуб, Виктор !
Теперь другому чилийскому Виктору будет не скучно )
+26
-2
+24
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Сергей Лимонников
Ответ lebedst
вот будет ОР, если он окажется уровнем Зе, столько напрасных ожиданий
Т.е. 3 гола за 5 игр - это плохо? Более половины выигранных верховых единоборств, особенно для напа, тоже плохо?
+13
0
+13
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Олег Жуков
Интересно получилось. За 5 млн продали Зайнутдинова и за 5 млн купили Давилу. И оба трансфера в один день. У меня такое ощущение, или подозрение, что ЦСКА просто попросил турков оплатить трансфер напрямую в Чили.
+9
0
+9
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NikoVinkovic
ДА НЕУЖЕЛИ?!
Ну, судя по инсте, действительно прилетел.
А значит, сериал заканчивается - не стал бы он лететь за тридевять земель просто так.

Искренне рад за ЦСКА и его отличный трансфер, а за первых футболистов из Лиги МХ я буду в России болеть персонально, уверен, они станут украшением турнира.
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riverman1980
Где то в мексиканской пустыне напротив друг друга стоят две вереницы больших черных джипов с мрачными парнями и ждут звонка из Москвы.
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Bob_Kolomb
Ответ Александр Борков
Без фотки с Бабаевым вы меня не проведёте, кликбейтные засранцы
В тг канале ЦСКА много фото и видео Виктора в футболке ЦСКА, но согласен, что без фото с Бабаевым нет уверенности в трансфере☺️
+2
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Гоша Петров
Ответ sancho81
Второй, считая Файзуллаева.
по матчу с Динамо узбекский вингер понравился
+3
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Лучший скаут ЦСКА
Всё ещё могу!
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Илья Храпонов
Ответ sancho81
Второй, считая Файзуллаева.
Третий, считая Мойзеса.
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не романцев
Ответ Vatikan
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Это Медина загубил карьеру перейдя в Спартак.
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sancho81
Ответ Олег Жуков
Интересно получилось. За 5 млн продали Зайнутдинова и за 5 млн купили Давилу. И оба трансфера в один день. У меня такое ощущение, или подозрение, что ЦСКА просто попросил турков оплатить трансфер напрямую в Чили.
Хм...кстати, если так можно - почему бы и нет...
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sancho81
Ответ mikha1967
Наконец то. Первый пошёл. Ждём что будет дальше.
Второй, считая Файзуллаева.
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Пётр
Кто такой покидающий?
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riverman1980
Ответ Shuller18
Столько сложностей было с трансфером, столько ждали, лишь бы не оказался вторым Гайчем, хотя не должен, судя по прессе и нарезкам. Интересно, где его Федотов будет использовать, уж не левым ли латералем?))
Так вместо Мухина похоже, судя по физическим данным и манере игры.
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BVB 09
Ответ Олег Жуков
Интересно получилось. За 5 млн продали Зайнутдинова и за 5 млн купили Давилу. И оба трансфера в один день. У меня такое ощущение, или подозрение, что ЦСКА просто попросил турков оплатить трансфер напрямую в Чили.
Там кстати и Карраскаль сегодня в ДМ за около 5 лямов😁
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Shuller18
Ответ riverman1980
Так вместо Мухина похоже, судя по физическим данным и манере игры.
Да, видимо правым инсайдом. Ну а Зе будет дальше радовать болельщиков)
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NikoVinkovic
Ответ Shuller18
Столько сложностей было с трансфером, столько ждали, лишь бы не оказался вторым Гайчем, хотя не должен, судя по прессе и нарезкам. Интересно, где его Федотов будет использовать, уж не левым ли латералем?))
В Леоне в 3-4-3 похожей на федотовскую он играл левым нападающим.
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NikoVinkovic
Ответ Олег Жуков
Интересно получилось. За 5 млн продали Зайнутдинова и за 5 млн купили Давилу. И оба трансфера в один день. У меня такое ощущение, или подозрение, что ЦСКА просто попросил турков оплатить трансфер напрямую в Чили.
Да, у Динамо тоже внезапно прогресс по Чавесу совпал с трансфером Захаряна :)
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Олег Жуков
Ответ lebedst
вот будет ОР, если он окажется уровнем Зе, столько напрасных ожиданий
Не каркай
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leon74
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Олег Жуков
Ответ sancho81
Хм...кстати, если так можно - почему бы и нет...
А почему нельзя? Всё возможно.
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Vatikan
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vitygan
Он не только Давила, но ещё и Савала.
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Максим Никитин
Быстро он успел руки забить. На фотографии еще без тату
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