ЦСКА объявил, что подпишет Давилу. Покидающий «Леон» хавбек уже в Москве

Виктор Давила прибыл в Москву для подписания договора с ЦСКА.

«В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего подпишет соглашение с », – сказано в сообщении армейцев.

Полузащитник уже прибыл в Москву.

Давила покидает «Леон», за который выступал с 2021 года. Игрок сборной Чили в прошлом розыгрыше чемпионата Мексики забил 10 голов за 31 матч.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: pfc-cska.com

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