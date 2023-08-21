ЦСКА объявил, что подпишет Давилу. Покидающий «Леон» хавбек уже в Москве
Виктор Давила прибыл в Москву для подписания договора с ЦСКА.
«В настоящий момент завершается процедура выкупа контракта футболиста у мексиканского клуба, после чего Виктор подпишет соглашение с ЦСКА», – сказано в сообщении армейцев.
Полузащитник уже прибыл в Москву.
Давила покидает «Леон», за который выступал с 2021 года. Игрок сборной Чили в прошлом розыгрыше чемпионата Мексики забил 10 голов за 31 матч.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: pfc-cska.com
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Ехал-ехал, и наконец доехал до Москвы )
Добро пожаловать в клуб, Виктор !
Теперь другому чилийскому Виктору будет не скучно )
Ну, судя по инсте, действительно прилетел.
А значит, сериал заканчивается - не стал бы он лететь за тридевять земель просто так.
Искренне рад за ЦСКА и его отличный трансфер, а за первых футболистов из Лиги МХ я буду в России болеть персонально, уверен, они станут украшением турнира.