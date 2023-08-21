«Атлетико» подписал Омородиона. Он забил мадридцам в дебютном матче в Ла Лиге за «Гранаду» 14 августа
Форвард Саму Омородион перешел из «Гранады» в «Атлетико».
19-летний испанец нигерийского происхождения заключил контракт с мадридским клубом. Соглашение рассчитано на пять сезонов.
На счету Омородиона лишь 1 матч в Ла Лиге пока что. Саму дебютировал в чемпионате 14 августа и забил гол в ворота «Атлетико», проведя на поле 81 минуту в составе «Гранады». Мадридская команда выиграла тот матч со счетом 3:1.
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