«Атлетико» подписал Омородиона. Он забил мадридцам в дебютном матче в Ла Лиге за «Гранаду» 14 августа

Теги Атлетико Ла Лига трансферы Гранада Саму Омородион Футбол

Форвард Саму Омородион перешел из «Гранады» в «Атлетико».

19-летний испанец нигерийского происхождения заключил контракт с мадридским клубом. Соглашение рассчитано на пять сезонов.

На счету Омородиона лишь 1 матч в Ла Лиге пока что. Саму дебютировал в чемпионате 14 августа и забил гол в ворота «Атлетико», проведя на поле 81 минуту в составе «Гранады». Мадридская команда выиграла тот матч со счетом 3:1.

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5 комментариев

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Тухель
Ну если это ЦН, то попасть в старт Атлетико вполне реально. После ухода Суареса в Атлетико просто нет ЦН. Гризманн из глубины атакует, Корреа с фланга, Депай тоже с фланга, Феликс со скамейки, Мората из оффсайда.
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