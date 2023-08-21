«Атлетико» подписал Омородиона. Он забил мадридцам в дебютном матче в Ла Лиге за «Гранаду» 14 августа

Форвард Саму Омородион перешел из «Гранады» в «Атлетико».

19-летний испанец нигерийского происхождения заключил контракт с мадридским клубом. Соглашение рассчитано на пять сезонов.

На счету лишь 1 матч в пока что. Саму дебютировал в чемпионате 14 августа и забил гол в ворота « », проведя на поле 81 минуту в составе «Гранады». Мадридская команда выиграла тот матч со счетом 3:1.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку