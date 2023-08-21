Тоуни о лудомании: «Я ждал дня зарплаты. Думал: «Мои деньги – это мои деньги, и я могу тратить их так, как захочу»
Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни рассказал о зависимости от ставок.
В мае англичанина отстранили от футбола на 8 месяцев за нарушения регламента о ставках. Его признали виновным в 232 случаях нарушений в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го, 13 раз он ставил против своей команды. Затем стало известно, что у Тоуни диагностировали лудоманию – это и признание вины сократило отстранение с 15 до 8 месяцев.
– Когда ты начал ставить?
– Мне кажется, такое случается в юном возрасте: ты ставишь, чтобы просто получить небольшие деньги. Я бы сказал, что тогда мне было около 15 лет.
– И это становилось хуже?
– Да. Я бы сказал, что чем больше денег ты получаешь, тем выше становятся ставки. «Если я проиграю, то все в порядке, в следующем месяце получится».
– Вы очень много ставили в течение этих пяти лет – сделали 232 ставки. Разве вы не понимали, что ваши отношения со ставками нездоровы?
– Среди этих нарушений есть ставки, которые я вообще не помню. Но я согласился взять на себя ответственность за них, чтобы закончить с этим делом раз и навсегда. Потому что это висит надо мной и угрожает карьере. Это не лучшее чувство. Далеко не лучшее. Я хорошо поработал, забил 20 голов, и это висит надо мной.
Что касается мышления, то когда у тебя есть такая проблема, ты не думаешь: «Может произойти это, это или это». Ты никогда не думаешь об отрицательных сторонах – только о положительных. И о деньгах. Ты думаешь: «Ну ладно, все вернется в следующем месяце».
– Как ставки повлияли на вашу жизнь?
– Я ждал дня зарплаты.
– Вы могли потратить всю зарплату, ждать новую зарплату, тратить ее и так далее?
– Я сначала платил за все, что должен оплачивать, а потом думал: «А вот с этим я могу поиграть». Я заботился обо всем, о чем должен был, а потом в голове возникало: «Мои деньги – это мои деньги, и я могу тратить их так, как захочу», – сказал Тоуни.
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— Долги бы отдал.
— А остальные?
— А остальные подождут
не играйте пацаны ,в выигрыше тот ,кто не играет.
С другой стороны, неудивительно
В РФ кругом реклама буков, на одном МатчТВ чтоб обзор посмотреть - трижды рекламу этих ушлепков надо перетерпеть
Жёстко лудоманов дразнят/провоцируют, причём в рекламе слова "не ставь крест на своих мечтах, осуществи с ***bet"
Ппц
Он деньги в карман положил ,и клал он ,что там дальше будет.
Кроме того, выигрыши всегда воспринимаются как должное, а проигрыши очень сильно бьют по морали, по психике. Лучше не соваться в эту «трясину», даже не думайте.