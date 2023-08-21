Тоуни о лудомании: «Я ждал дня зарплаты. Думал: «Мои деньги – это мои деньги, и я могу тратить их так, как захочу»

Теги премьер-лига Англия Брентфорд Айвен Тоуни Здоровье Футбол

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни рассказал о зависимости от ставок.

В мае англичанина отстранили от футбола на 8 месяцев за нарушения регламента о ставках. Его признали виновным в 232 случаях нарушений в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го, 13 раз он ставил против своей команды. Затем стало известно, что у Тоуни диагностировали лудоманию – это и признание вины сократило отстранение с 15 до 8 месяцев.

– Когда ты начал ставить?

– Мне кажется, такое случается в юном возрасте: ты ставишь, чтобы просто получить небольшие деньги. Я бы сказал, что тогда мне было около 15 лет.

– И это становилось хуже?

– Да. Я бы сказал, что чем больше денег ты получаешь, тем выше становятся ставки. «Если я проиграю, то все в порядке, в следующем месяце получится».

– Вы очень много ставили в течение этих пяти лет – сделали 232 ставки. Разве вы не понимали, что ваши отношения со ставками нездоровы?

– Среди этих нарушений есть ставки, которые я вообще не помню. Но я согласился взять на себя ответственность за них, чтобы закончить с этим делом раз и навсегда. Потому что это висит надо мной и угрожает карьере. Это не лучшее чувство. Далеко не лучшее. Я хорошо поработал, забил 20 голов, и это висит надо мной.

Что касается мышления, то когда у тебя есть такая проблема, ты не думаешь: «Может произойти это, это или это». Ты никогда не думаешь об отрицательных сторонах – только о положительных. И о деньгах. Ты думаешь: «Ну ладно, все вернется в следующем месяце».

– Как ставки повлияли на вашу жизнь?

– Я ждал дня зарплаты.

– Вы могли потратить всю зарплату, ждать новую зарплату, тратить ее и так далее?

– Я сначала платил за все, что должен оплачивать, а потом думал: «А вот с этим я могу поиграть». Я заботился обо всем, о чем должен был, а потом в голове возникало: «Мои деньги – это мои деньги, и я могу тратить их так, как захочу», – сказал Тоуни.

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25 комментариев

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Отец Абду
— Если бы ты выиграл миллион, что бы ты сделал?
— Долги бы отдал.
— А остальные?
— А остальные подождут
+46
-1
+45
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Three Days Grace
5 лет проигрывал деньги на ставках. Получилось завязать пару лет назад и не жалею от слова совсем)
+41
-3
+38
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Potomok Budulaya
это реальная проблема, которая поступилась уже чуть ли ни в каждую дверь по всему миру ,легко начать ,уйти от этого очень сложно, все эти матчи ,кэфы в голове, от этого реально сходишь с ума.
не играйте пацаны ,в выигрыше тот ,кто не играет.
+23
-2
+21
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Давид Agabekyan
Ответ Simplicissimus
Спускать деньги на легкодоступных шолохонок как Менди и то в разы интереснее, чем спускать их в очко вот так
Не думаю что Менди этот опыт понравился
+10
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+10
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Tun
Ответ Three Days Grace
5 лет проигрывал деньги на ставках. Получилось завязать пару лет назад и не жалею от слова совсем)
Отлично! не у всех получается, главное, чтоб без рецидивов, так держать!
+8
0
+8
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Yavich
Иногда такое впечатление, что я единственный человек, кто спокойно играет на ставках в своё удовольствие, ставя по сто рублей, и уже много лет никогда не было никаких перегибов, никогда не появлялось желание закинуть пол зарплаты чтобы "сорвать куш" или отыграться.
+7
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+7
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King_X
Ответ Potomok Budulaya
это реальная проблема, которая поступилась уже чуть ли ни в каждую дверь по всему миру ,легко начать ,уйти от этого очень сложно, все эти матчи ,кэфы в голове, от этого реально сходишь с ума. не играйте пацаны ,в выигрыше тот ,кто не играет.
Да жесть разошлось, народ и так бедный, так еще букмекерам и всяким инфоцыганам последние деньги отдают
С другой стороны, неудивительно
В РФ кругом реклама буков, на одном МатчТВ чтоб обзор посмотреть - трижды рекламу этих ушлепков надо перетерпеть

Жёстко лудоманов дразнят/провоцируют, причём в рекламе слова "не ставь крест на своих мечтах, осуществи с ***bet"
Ппц
+7
-1
+6
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Potomok Budulaya
Ответ King_X
Да жесть разошлось, народ и так бедный, так еще букмекерам и всяким инфоцыганам последние деньги отдают С другой стороны, неудивительно В РФ кругом реклама буков, на одном МатчТВ чтоб обзор посмотреть - трижды рекламу этих ушлепков надо перетерпеть Жёстко лудоманов дразнят/провоцируют, причём в рекламе слова "не ставь крест на своих мечтах, осуществи с ***bet" Ппц
плюс публичные люди участие принимают в этих рекламных роликах ,взрослые понимают, что по чем ,но молодёжь, смотрят на того же Овечкина ,думают почему бы нет ,раз такой бравый парень советует.
Он деньги в карман положил ,и клал он ,что там дальше будет.
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Simplicissimus
Ответ Давид Agabekyan
Не думаю что Менди этот опыт понравился
Cкорее последствия) Он по крайней мере действительно развлекался, а не исходил крупной дрожью над окошком тотализатора. Не повезло, что МиТу расцвел буйным цветом
+4
-1
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dimamak10
Я в 15 лет каждую неделю шел в букмекерскую контору на выходных и ставил 50 рублей на экспресс на всех лидеров, на Барсу реал мю Баварию, так ни разу и не выиграл
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bubareska
Если вы выиграли на ставках, у вас никогда не получится сохранить эти деньги. Вам точно захочется выиграть еще и еще, и в конце концов вы придете к тому, что проиграете и то, что выиграли, и плюсом сверху. Букмекер рано или поздно забирает все деньги с «процентами».

Кроме того, выигрыши всегда воспринимаются как должное, а проигрыши очень сильно бьют по морали, по психике. Лучше не соваться в эту «трясину», даже не думайте.
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Timeofinjoy
Ответ Bobby Shmonka
232 ставки за несколько лет это смешная цифра,Тоуни и близко не лудоман.
Вот это вывод 🤭
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градус ненависти
Как я рад что мне никогда в принципе не приходила идея ставить на что-то деньги
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annayeweziz95@gmail.com
Ответ dimamak10
Я в 15 лет каждую неделю шел в букмекерскую контору на выходных и ставил 50 рублей на экспресс на всех лидеров, на Барсу реал мю Баварию, так ни разу и не выиграл
надо было на лидеров Англии ставить они надежнее
+1
0
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Simplicissimus
Спускать деньги на легкодоступных шолохонок как Менди и то в разы интереснее, чем спускать их в очко вот так
+5
-5
0
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Alex Legend
Ответ rigobersong
Зато у него появилась мотивация отбивать проигрышь, и он стал лучше играть в футбол и больше зарабатывать:) Куда лучше, чем брать ипотеку на 30 лет и жить от зарплаты до зарплаты, обставляя все кредитной мебелью, как делает большинство нищебродов:)🤣🤣🤣
Почему тогда все должники не успешные бизнесмены/спортсмены? Ты вообще понимаешь какую чушь ты написал?
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