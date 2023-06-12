Тоуни об отстранении: «Пропустить ЧМ – самое большое наказание, хуже, чем не играть 8 месяцев. Хочу стать другим зверем, когда вернусь»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия дисквалификации Футбольная ассоциация Англии Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

Айвен Тоуни признался, что воспринял пропуск ЧМ-2022 тяжелее, чем отстранение от футбола.

В ноябре прошлого года форварду «Брентфорда» были предъявлены обвинения более чем в 200 нарушениях регламента о ставках. Тоуни, ставший 3-м бомбардиром АПЛ в прошедшем сезоне, не был вызван в сборную Англии на чемпионат мира в Катаре.

В мае Футбольная ассоциация Англии отстранила Тоуни на 8 месяцев – всего ему были предъявлены 232 обвинения в нарушении регламента. У игрока диагностировали лудоманию, что стало смягчающим фактором при вынесении решения.

«Поддержка – это хорошо, но я такой, какой есть, и не хочу, чтобы меня жалели.

Несмотря на то, что я пропущу восемь месяцев, самым большим наказанием было пропустить чемпионат мира – мечту каждого. Это хуже, чем восемь месяцев не играть.

Я сделал то, что делал раньше. Наказание есть наказание, с этим нужно жить дальше. Я просто должен сосредоточиться на моменте, когда вернусь к тренировкам. Я хочу стать другим зверем, когда вернусь», – сказал Тоуни в интервью YouTube-каналу Kick Game.

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7 комментариев

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Papa Paolo
«Хочу стать другим, когда вернусь»

Буду ставить на более широкий диапазон, возможно перейду на тотал угловых, тотал на матчи себя не оправдал.
+16
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vaslover
Крутой нападающий. Очень жаль что все это с ним произошло. Надеюсь когда вернётся будет держать уровень и всё-таки поедет на чемпионат Европы.
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Black Phoenix
... другим зверем на ставках, ведь во время отстранения никто не мешает мне играть на тотализаторе. Прошлых ошибок не будет!

Айвен Тоуни о своих планах на будущее (с)
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Supreme Allah
Ответ Artuom Batishev
Не вижу смысла жалеть человека, который зная о нарушении закона - всё равно нарушает.
Нахрен закон
+1
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