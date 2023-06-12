Тоуни об отстранении: «Пропустить ЧМ – самое большое наказание, хуже, чем не играть 8 месяцев. Хочу стать другим зверем, когда вернусь»

Айвен Тоуни признался, что воспринял пропуск ЧМ-2022 тяжелее, чем отстранение от футбола.

В ноябре прошлого года форварду « » были предъявлены обвинения более чем в 200 нарушениях регламента о ставках. Тоуни, ставший 3-м бомбардиром в прошедшем сезоне, не был вызван в сборную Англии на чемпионат мира в Катаре.

В мае Футбольная ассоциация Англии отстранила на 8 месяцев – всего ему были предъявлены 232 обвинения в нарушении регламента. У игрока диагностировали лудоманию, что стало смягчающим фактором при вынесении решения.

«Поддержка – это хорошо, но я такой, какой есть, и не хочу, чтобы меня жалели.

Несмотря на то, что я пропущу восемь месяцев, самым большим наказанием было пропустить чемпионат мира – мечту каждого. Это хуже, чем восемь месяцев не играть.

Я сделал то, что делал раньше. Наказание есть наказание, с этим нужно жить дальше. Я просто должен сосредоточиться на моменте, когда вернусь к тренировкам. Я хочу стать другим зверем, когда вернусь», – сказал Тоуни в интервью YouTube-каналу Kick Game.