Личка о Захаряне в Испании: «Супер для российского футбола. Лучший вариант для него, в Англии высокий уровень силовой борьбы»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Чемпионат.com Марцел Личка Арсен Захарян Футбол

Марцел Личка положительно оценил отъезд Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

20-летний полузащитник перешел из «Динамо» в испанский клуб, подписав контракт до 2029 года. 

«Переход Захаряна в Испанию – супер для российского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехать в Европу и играть в одной из лучших лиг. Я только за.

Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы он остался помогать команде. Но, с другой стороны, для клуба и для него это развитие, большой шаг. Я это только поддерживаю.

Я думаю, что играть в Испании для него – лучший вариант. В Англии очень высокий уровень силовой борьбы. В Испании можно играть в техничный футбол, можно быстрее привыкать и развиваться.

Как с ним попрощались? Нормально. Сказали ему, что очень важно работать и развиваться как футболист», – сказал главный тренер «Динамо». 

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3 комментария

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Максим Новиков
Лучший вариант был бы в Германии или Голландии. Где открытый атакующий футбол. А в Испании можно наткнуться на костоломов из хетафе
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