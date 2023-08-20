Личка о Захаряне в Испании: «Супер для российского футбола. Лучший вариант для него, в Англии высокий уровень силовой борьбы»

Марцел Личка положительно оценил отъезд Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

20-летний полузащитник перешел из «Динамо» в испанский клуб, подписав контракт до 2029 года.

«Переход Захаряна в Испанию – супер для российского футбола. Это означает, что хороший игрок может уехать в Европу и играть в одной из лучших лиг. Я только за.

Мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы он остался помогать команде. Но, с другой стороны, для клуба и для него это развитие, большой шаг. Я это только поддерживаю.

Я думаю, что играть в Испании для него – лучший вариант. В Англии очень высокий уровень силовой борьбы. В Испании можно играть в техничный футбол, можно быстрее привыкать и развиваться.

Как с ним попрощались? Нормально. Сказали ему, что очень важно работать и развиваться как футболист», – сказал главный тренер « ».

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