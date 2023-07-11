Футболистки Испании и Нидерландов изобразили хаку на видео во время ЧМ в Новой Зеландии. Ролики удалили после обвинений в неуважении к маори

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Футболисток сборных Испании и Нидерландов раскритиковали за видео с хакой.

В соцсетях появился видеоролик с участием четырех футболисток сборной Испании, на котором спортсменки изображают хаку – традиционный танец народа маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди, кричат и гримасничают. Его регулярно демонстрирует сборная Новой Зеландии по регби.

Аналогичное видео опубликовали в инстаграме игроки женской сборной Нидерландов.

После публикации видеороликов поступок спортсменки подверглись критике, их обвинили в неуважении к традициям коренного народа Новой Зеландии. Впоследствии оба ролика были удалены.

Отметим, что обе команды базируются в Новой Зеландии, которая вместе с Австралией принимает женский чемпионат мира с 20 июля по 20 августа.

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8 комментариев

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Andrew Weird
Потому что надо с умом делать - послать запрос в посольство, обосновать популяризацией, привлечь прессу... А потом можно и повышение зарплаты требовать
+5
-1
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Дмитрий
А играя в игру, которую придумали белые поработители, Маори не оскорбляются?
+3
0
+3
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zaebarca
Вроде наоборот, уважение. Если я приеду в шотландию и начну там носить килт, разве это будет проявлением неуважения?
+1
0
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Glukinho
вот и воинственные маори обиделись
+2
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0
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Al Al
мир сошел с ума
+2
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АРХАТ
)
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Эндрю81
Ответ zaebarca
Вроде наоборот, уважение. Если я приеду в шотландию и начну там носить килт, разве это будет проявлением неуважения?
Носить тоже надо уметь. Все должен быть к месту и подобающим образом применимо. А иначе получится: лучшее - враг хорошего; если не: хотели, как лучше, а вышло..
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