Футболистки Испании и Нидерландов изобразили хаку на видео во время ЧМ в Новой Зеландии. Ролики удалили после обвинений в неуважении к маори
Футболисток сборных Испании и Нидерландов раскритиковали за видео с хакой.
В соцсетях появился видеоролик с участием четырех футболисток сборной Испании, на котором спортсменки изображают хаку – традиционный танец народа маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди, кричат и гримасничают. Его регулярно демонстрирует сборная Новой Зеландии по регби.
Аналогичное видео опубликовали в инстаграме игроки женской сборной Нидерландов.
После публикации видеороликов поступок спортсменки подверглись критике, их обвинили в неуважении к традициям коренного народа Новой Зеландии. Впоследствии оба ролика были удалены.
Отметим, что обе команды базируются в Новой Зеландии, которая вместе с Австралией принимает женский чемпионат мира с 20 июля по 20 августа.
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