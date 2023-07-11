Футболистки Испании и Нидерландов изобразили хаку на видео во время ЧМ в Новой Зеландии. Ролики удалили после обвинений в неуважении к маори

Футболисток сборных Испании и Нидерландов раскритиковали за видео с хакой.

В соцсетях появился видеоролик с участием четырех футболисток сборной , на котором спортсменки изображают хаку – традиционный танец народа маори, во время которого исполнители топают ногами, бьют себя по бедрам и груди, кричат и гримасничают. Его регулярно демонстрирует сборная Новой Зеландии по регби.

Аналогичное видео опубликовали в инстаграме игроки женской сборной Нидерландов.

После публикации видеороликов поступок спортсменки подверглись критике, их обвинили в неуважении к традициям коренного народа Новой Зеландии. Впоследствии оба ролика были удалены.

Отметим, что обе команды базируются в Новой Зеландии, которая вместе с Австралией принимает женский чемпионат мира с 20 июля по 20 августа.