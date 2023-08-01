Мажич о судействе в РПЛ: «Видели значительное количество правильных решений, если абстрагироваться от игры «Ахмата» и ЦСКА. Это воодушевляет нас»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Милорад Мажич Футбол

Милорад Мажич оценил качество судейства в Мир РПЛ.

– Состоялось два тура чемпионата и первый раунд Кубка России. Вы довольны уровнем судейства?

– Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны.

Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений.

Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона.

Впереди еще очень долгий путь и много работы, – сказал глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.

14 комментариев

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Ковид 07.10.52
мы видели значительное количество правильных решений.
Это ему в газовых кабинетах сказали...
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Роберт ЛеванГОЛьски
Мажич похоже привыкает к нашей действительности, если абстрагироваться от каких то не угодных вещей, то в принципе норм)
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loginov8ynwa
Не судейские ошибки, а абстракция от них.
(С) Милорад Мажич
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Мак Сим
сначала прочитал- мужик о уровне судейства...
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лучший судья последних двух лет, накосячил знатно...
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Док Аксель
Абстрагироваться от принимаемых решений наших арбитров не удастся. Уж очень они удивительны и трудно объяснимы для футбольных болельщиков.
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Arti22
Ещё один 🤡
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Назар Игорь
Ничего конкретного, общие фразы. Разве для этого его приглашали.? За такое судейство как в Грозном следует отстранять всю бригаду вместе с ВАР пожизненно.
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Крыло советов
Если абстрагироваться от бедности, то мы видим значительное количество богатства
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ </c/>
лучший судья последних двух лет, накосячил знатно...
Казалось , что лучший как ушел Вилков это Казарцев
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