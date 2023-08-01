Мажич о судействе в РПЛ: «Видели значительное количество правильных решений, если абстрагироваться от игры «Ахмата» и ЦСКА. Это воодушевляет нас»

Милорад Мажич оценил качество судейства в Мир РПЛ.

– Состоялось два тура чемпионата и первый раунд Кубка России. Вы довольны уровнем судейства?

– Не могу сказать, что мы довольны, так как случай в Грозном накладывает серьезный отпечаток и затмевает все позитивные матчи, в которых судьи были незаметны.

Но если все-таки попытаться абстрагироваться от данной встречи, то мы видели значительное количество правильных решений.

Это то, что воодушевляет нас, потому что мы находимся в самом начале сезона.

Впереди еще очень долгий путь и много работы, – сказал глава департамента судейства РФС Милорад Мажич.