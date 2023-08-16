Лучший бомбардир «Монпелье» Ваи хочет перейти в «Челси». Предложение на 30 млн евро отклонено, форварда хотят подписать «Айнтрахт» и «Вест Хэм»

Теги Айнтрахт Франкфурт Челси Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Монпелье Элье Ваи Футбол

Форвард «Монпелье» Элье Ваи заинтересован в переходе в «Челси».

По информации RMC Sport, Ваи интересуется проектом «Челси» и своей возможной ролью в команде. Форварда «Монпелье» также хочет подписать «Айнтрахт» – франкфуртцы готовы предложить за Ваи 32 миллиона евро и бонусы, однако их решение зависит от будущего в команде Рандаля Коло-Муани. Сообщается также о предложении «Вест Хэма» на сумму 35 млн евро.

Также стало известно, что «Монпелье» отклонил второе предложение «Челси» по Ваи на сумму 30 миллионов евро. Ранее французский клуб не продал форварда лондонцам за 27,5 млн евро.

Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Surviving
Уже не смешно.
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Mohnatiy
С ума все посходили уже...
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Bellevue
Зачем два Джексона?
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Класс, дело Скамакка и Аллера будет жить
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Артем Русанов
Абрамович крутую репутацию создал Челси за годы правления, не говоря даже о трофеях 👌
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ljolik888
Давай Боули - надо больше трансферов ! И ещё больше !
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Pertinax Gandi
Оставайся, в Монпелье, брат!
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Overkiller
Подождите, третью раздевалку ещё не достроили.
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Любезный Коссутий
у Боели на каждую позицию по 3-4 игрока. респект.
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А.В. Бубнов
а что там, в Челси чем то намазано толстым слоем, все туда летят как мухи...
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B@SS
Олисе, Ваи и вратарь - в списке подписаний, держу в курсе. ))
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RealJon
в другом источнике пишут он не хочет этого перехода так как скорее его ждет судьба Датро Фофана (аренда)
Он хочет быть частью команды
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Cearvm
Вообще логика, по который Челси покупает Джексона вместо того же Ваи, мне абсолютна непонятна. А вместо Нкунку нужно брать кого-то более солидного, они столько не протянут без топ-нападающего.
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А.В. Бубнов
Ответ Bellevue
Зачем два Джексона?
ещё 3 и Jacksons 5
c шестым - The Jаcksons будет
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