Лучший бомбардир «Монпелье» Ваи хочет перейти в «Челси». Предложение на 30 млн евро отклонено, форварда хотят подписать «Айнтрахт» и «Вест Хэм»
Форвард «Монпелье» Элье Ваи заинтересован в переходе в «Челси».
По информации RMC Sport, Ваи интересуется проектом «Челси» и своей возможной ролью в команде. Форварда «Монпелье» также хочет подписать «Айнтрахт» – франкфуртцы готовы предложить за Ваи 32 миллиона евро и бонусы, однако их решение зависит от будущего в команде Рандаля Коло-Муани. Сообщается также о предложении «Вест Хэма» на сумму 35 млн евро.
Также стало известно, что «Монпелье» отклонил второе предложение «Челси» по Ваи на сумму 30 миллионов евро. Ранее французский клуб не продал форварда лондонцам за 27,5 млн евро.
Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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