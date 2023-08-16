Лучший бомбардир «Монпелье» Ваи хочет перейти в «Челси». Предложение на 30 млн евро отклонено, форварда хотят подписать «Айнтрахт» и «Вест Хэм»

Форвард «Монпелье» Элье Ваи заинтересован в переходе в «Челси».

По информации RMC Sport, Ваи интересуется проектом «Челси» и своей возможной ролью в команде. Форварда « » также хочет подписать « » – франкфуртцы готовы предложить за Ваи 32 миллиона евро и бонусы, однако их решение зависит от будущего в команде Рандаля Коло-Муани. Сообщается также о предложении « » на сумму 35 млн евро.

Также стало известно, что «Монпелье» отклонил второе предложение « » по Ваи на сумму 30 миллионов евро. Ранее французский клуб не продал форварда лондонцам за 27,5 млн евро.

Ваи – лучший бомбардир «Монпелье» в прошлом сезоне Лиги 1 с 19 голами в 33 матчах. Со статистикой 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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