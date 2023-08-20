Вендел показал эмблему «Зенита» трибунам после гола «Спартаку»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Вендел Футбол

Вендел отпраздновал перед трибунами гол в ворота «Спартака».

В 5-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Вендел отметился забитым голом на 73-й минуте матча.

После забитого гола бразилец подбежал к трибунам и показал эмблему «Зенита» на своей футболке.

 

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

43 комментария

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Antonio Gaudi
Вендел - это такой Вагнер от полузащиты. Ноет, шаро***тся по бразильским пляжам, а потом приезжает и практически в шлепках на босу ногу выходит и кладёт двушку Спартаку.
Где-то мы это уже видели лет так 10-15 назад, правда ведь?
+93
-2
+91
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Dmitriy Vin
Вендел - одно из лучших приобретений Зенита за 10 лет. Создаёт, отрабатывает, разрушает и забивает. Просто топовый игрок
+67
-1
+66
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Покерный Футбол
Ответ bellyashe
тот факт, что Вендел, готовившийся к сезону на бразильских пляжах - лучший игрок лиги, многое говорит об уровне РПЛ)
Или говорит об уровне Вендела,кому как хочется это приподнести.
+44
-1
+43
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Давид Agabekyan
Показал правильные цвета, как любит говорить СММ Спартака
+37
-3
+34
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Denis Pronin
Победа есть победа,с победы львы 🦁
+23
-1
+22
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Rio de Janeiro
Венделу уважение за профессионализм.Учитывая, его нахождения на чемоданах всё лето, не было уверенности, что продолжит играть с прежней мотивацией.Красавец
+19
-1
+18
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bellyashe
тот факт, что Вендел, готовившийся к сезону на бразильских пляжах - лучший игрок лиги, многое говорит об уровне РПЛ)
+29
-11
+18
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Vićtor Diaź
💙💙💙
А ещё он показал как надо играть в футбол футболистам и болельщикам спартака
+16
-4
+12
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Как дела на заводе
лицо Заремы представили ?)
+11
0
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Nogoi89
Красавчик, какой бы характер не был у парня, он прилетает позже всех, еле шевелится ещё, даже песок из плавок не вытряхнул, но выглядит лучше всех на поле.
+7
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+7
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Lampo
Правильно показал, на поле был только Зенит, Спартак не приехал на игру
+9
-2
+7
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Удар Кержакова
Ответ bellyashe
тот факт, что Вендел, готовившийся к сезону на бразильских пляжах - лучший игрок лиги, многое говорит об уровне РПЛ)
Говорит скорее о уровне Вендела. Клаудиньо и Мантуан готовились к сезону с командой, но на 2 головы хуже играют.
+7
-1
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belikovda.90
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Уникальный игрок Про бухать все лето т вынести Спартак Абамкаля в прайме
+6
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Alamh Kaiser
Ответ Удар Кержакова
Говорит скорее о уровне Вендела. Клаудиньо и Мантуан готовились к сезону с командой, но на 2 головы хуже играют.
второй гол Вендела был забит с паса Клаудиньо и от хорошей игры Мантуана без мяча
+6
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Никита Самарин
Всё-таки команда с Венделом и без него играет на разных уровнях.
+5
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Давид Agabekyan
Ответ Antonio Gaudi
Вендел - это такой Вагнер от полузащиты. Ноет, шаро***тся по бразильским пляжам, а потом приезжает и практически в шлепках на босу ногу выходит и кладёт двушку Спартаку. Где-то мы это уже видели лет так 10-15 назад, правда ведь?
В последнее время он хоть тренировался, а против Динамо он вообще без тренировок вышел и гол создал
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ТрактоПоктер
Ну показал кто тут папа
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ЛексЛютый
Засранец, конечно!
Но какой же топарь
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riverman1980
Вендел топище ) игрок, который в одиночку спасет этот сезон Зениту.
+4
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Карл_Иваныч
Отсутствие Малкома явно придало сил и фантазии Венделу и Клауду.
+4
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Бронислав Каминский
Ответ belikovda.90
Уникальный игрок Про бухать все лето т вынести Спартак Абамкаля в прайме
Он и с Динамкой уровень показывал,но там совсем походу с бодуна была))Но Смолов с него прифигел
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леннорыч-абрамович
Ну всё, до следующего отпуска за Зенит парень.
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-2
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SMART789
Ответ Карл_Иваныч
Отсутствие Малкома явно придало сил и фантазии Венделу и Клауду.
так пишите как будто раньше они играли хуже
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Nogoi89
Ответ jss
а может наоборот, хорошо отдохнул, можно и поработать
Ну, если так, то нужно упомянуть, что работа 1.5 месяца назад началась, а Вендел приехал пару недель назад. А, так, это раздолбайство, как есть. Но, талант от этого меньше не стал.
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Олег Сагайдачный
Лавры повяли. Но для борща в самый раз.
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