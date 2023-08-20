Вендел показал эмблему «Зенита» трибунам после гола «Спартаку»

Вендел отпраздновал перед трибунами гол в ворота «Спартака».

В 5-м туре Мир «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Вендел отметился забитым голом на 73-й минуте матча.

После забитого гола бразилец подбежал к трибунам и показал эмблему «Зенита» на своей футболке.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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