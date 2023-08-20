Вендел показал эмблему «Зенита» трибунам после гола «Спартаку»
Вендел отпраздновал перед трибунами гол в ворота «Спартака».
В 5-м туре Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Вендел отметился забитым голом на 73-й минуте матча.
После забитого гола бразилец подбежал к трибунам и показал эмблему «Зенита» на своей футболке.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Где-то мы это уже видели лет так 10-15 назад, правда ведь?
А ещё он показал как надо играть в футбол футболистам и болельщикам спартака
Но какой же топарь