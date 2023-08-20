Семак согласен с Абаскалем насчет календаря: «Играем в Грозном, через два дня лететь в Оренбург. Зачем? А потом две недели отдыхаем»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия календарь Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Семак солидарен с Гильермо Абаскалем насчет странного графика матчей.

«Обменялись c ним парой фраз по поводу календаря непонятного. Я с ним полностью согласен. В таком графике [играем] через два на третий, даже когда в Лиге чемпионов играли – было меньше матчей в таком режиме.

Мы играем выездной матч в Грозном, через два дня нам лететь в Оренбург. Зачем? Непонятно. А потом две недели отдыхаем.

Играем через два дня, а потом две недели отдыхаем, по одной игре в неделю», – сказал главный тренер «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

Гильермо Абаскаль: «Такой календарь – это невозможно, игроки не роботы. То 9 выходных после матча, то 3 игры за 6 дней – как это?»

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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