Мозес травмировал бедро в 1-м тайме игры «Спартака» с «Зенитом». Зобнин вышел вместо него

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия травмы Виктор Мозес Роман Зобнин Здоровье Футбол

Виктор Мозес получил травму в первом тайме игры с «Зенитом».

У полузащитника «Спартака» на 24-й минуте возникли проблемы с задней поверхностью левого бедра. После оказания медицинской помощи он был заменен на Романа Зобнина.

32-летний футболист сразу направился в раздевалку.

В прошлом сезоне Мозес провел 10 игр в Мир РПЛ и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Зенит». 0:1 – Вендел открыл счет. Онлайн-трансляция

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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25 комментариев

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Slavanya
Мозесу здоровья!
Что с Джикией никто не знает? Почему он на поле?
+42
0
+42
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Руслан Крашев
Тошн*творное зрелище....который год одно и тоже,выходят с питером и чего то боятся
+18
0
+18
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savik-A.M.
Ответ Slavanya
Мозесу здоровья! Что с Джикией никто не знает? Почему он на поле?
а почему Свинов в воротах?
+15
-2
+13
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Руслан Крашев
Ответ Руслан Крашев
Тошн*творное зрелище....который год одно и тоже,выходят с питером и чего то боятся
Надеюсь дожить до переломного момента)
+9
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+9
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Евгений Ляпаев
я одного понять не могу почему максименко не в воротах???
+2
0
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Николай Минкин
Зенит купил Абаскаля???? Иначе оправдать стартовый состав я не могу.
+2
0
+2
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Эдуард Андре
Когда Абаскаль определит основу.Удивить хотел?Не в таких матчах эксперименты делать.Сыграности при таком составе ни какой.🤔
+2
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+2
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Filipp Gorski
Спартак ужасен или Зенит настолько прекрасно играет? Тактически переигрывают москвичей
+1
0
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Femida_win
Странный Абаскаль…опять свинова поставил.
+1
0
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savik-A.M.
Ответ Evgeny_Spartak_I9ZZ
оч странно пацан только матч один отыграл
а семь кто пропустил в двух прошедших ?
+1
0
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Eugene88
Надеюсь теперь верующие в рыжий гений переобуются😂 теперь всем понятно, что флага свистанула?
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Саша
Ответ brodovan
Газовые весь матч ломают игроков Спартака, Карась молчит. Видимо у кого-то пригорело после Факела, где гегемона в кои-то веки отсудили как остальных.
ты куда смотрела
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Coodesnik
Ответ brodovan
Газовые весь матч ломают игроков Спартака, Карась молчит. Видимо у кого-то пригорело после Факела, где гегемона в кои-то веки отсудили как остальных.
а вам бы все ныть и видеть заговоры. что вы за люди то такие?? позорище
+2
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Nekrasof
Ответ savik-A.M.
а почему Свинов в воротах?
Тут кроме свинова еще куча вопросов
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Slavanya
Ответ Олег Гольцов
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Не говори так больше, в приличном обществе
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Олег Гольцов
Ответ Slavanya
Мозесу здоровья! Что с Джикией никто не знает? Почему он на поле?
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Evgeny_Spartak_I9ZZ
Ответ savik-A.M.
а почему Свинов в воротах?
оч странно пацан только матч один отыграл
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Эдуард Андре
Вратарь чувствует себя не уверено.Мячи старается в основном отбить.У Максименко вирус какой то.У Селихова травма.Все говорят лечиться.Вратаря по сути нет в команде.Как собираются играть?🤔
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Nekrasof
Пора его продавать, пятки, бедра, надоело уже
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Eugene Kondratev
Не угадали со схемой, медина и джикия - печаль
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Alex Alex
Джикия стар,толст и ленив
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Жил был пес
там бы и хесуса с игнатовым поменять
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T622222
Хрусталь и видимо это уже навсегда
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