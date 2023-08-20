Мозес травмировал бедро в 1-м тайме игры «Спартака» с «Зенитом». Зобнин вышел вместо него
Виктор Мозес получил травму в первом тайме игры с «Зенитом».
У полузащитника «Спартака» на 24-й минуте возникли проблемы с задней поверхностью левого бедра. После оказания медицинской помощи он был заменен на Романа Зобнина.
32-летний футболист сразу направился в раздевалку.
В прошлом сезоне Мозес провел 10 игр в Мир РПЛ и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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