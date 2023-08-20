Мозес травмировал бедро в 1-м тайме игры «Спартака» с «Зенитом». Зобнин вышел вместо него

Виктор Мозес получил травму в первом тайме игры с «Зенитом».

У полузащитника «Спартака» на 24-й минуте возникли проблемы с задней поверхностью левого бедра. После оказания медицинской помощи он был заменен на .

32-летний футболист сразу направился в раздевалку.

В прошлом сезоне провел 10 игр в Мир и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Зенит». 0:1 – Вендел открыл счет. Онлайн-трансляция

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