Промес, Медина, Свинов, Марио, Сергеев и Вендел – в старте на игру «Спартак» – «Зенит»
«Спартак» и «Зенит» представили стартовые составы на матч 5-го тура Мир РПЛ.
Главный тренер хозяев Гильермо Абаскаль выпустит с первой минуты следующих футболистов:
Илья Свинов, Олег Рябчук, Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Квинси Промес, Александр Соболев.
В стартовый состав гостей главный тренер Сергей Семак включил таких игроков:
Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.
«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
77 комментариев