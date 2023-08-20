Промес, Медина, Свинов, Марио, Сергеев и Вендел – в старте на игру «Спартак» – «Зенит»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия Виктор Мозес Георгий Джикия Вячеслав Караваев Марио Фернандес Квинси Промес Дуглас Сантос Кристофер Мартинс Перейра Вильмар Барриос Клаудиньо Хесус Медина Олег Рябчук Александр Соболев Вендел Михаил Игнатов Нуралы Алип Алексис Дуарте Иван Сергеев Страхиня Эракович Даниил Денисов Илья Свинов Гильермо Абаскаль Густаво Мантуан Футбол

«Спартак» и «Зенит» представили стартовые составы на матч 5-го тура Мир РПЛ.

Главный тренер хозяев Гильермо Абаскаль выпустит с первой минуты следующих футболистов:

Илья СвиновОлег Рябчук, Алексис Дуарте, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Даниил Денисов, Кристофер Мартинс Перейра, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Квинси Промес, Александр Соболев.

В стартовый состав гостей главный тренер Сергей Семак включил таких игроков:

Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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77 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Odin Odin
Свинов , Дуарте... Нам конец(((
У нас тоже Алип. Закончим 8-8
+133
-1
+132
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Odin Odin
Свинов , Дуарте... Нам конец(((
+61
-9
+52
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Three Days Grace
либо Спартак снесет своего соперника, либо будет катастрофа) в первое верится слабовато)) состав просто шашки наголо...
+22
-1
+21
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Redwhite heart
Что Свинов вообще делает в Спартаке я не понимаю
+17
-2
+15
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St.7
Пусть команды покажут зрелищный футбол!
+10
0
+10
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maksim shavkun
Свинов в основе после позорного гола с Уралом ?
+12
-2
+10
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Никита Забавский
Абаскаль по ходу поплыл. 3 железных игрока основы оказались в запасе. Опорная зона ещё слабее, чем в матче с Уралом.
+9
-1
+8
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Андрей Петров
Ответ Николай Лазарев
Расскажите,чё Селихов опять присел?
спроси лучше что с Максименко?
+6
0
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Nur
А кто назад будет отрабатывать? Мозес, Промес, Соболев, Медина, Игнатов?🤦‍♂️
+5
0
+5
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Ебздрогыч
Свинов, Дуарте, Алип - можно смело заряжать на тотал больше 8
+6
-1
+5
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syak7
Или Я дурак и Спартак выиграет, в ином случае дурак Абаскаль
+4
0
+4
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Evgeny Valyaev
Без Зобнина и Литвинова с их объёмами в опорке - очень странный выбор.
+4
0
+4
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Sno Me
Состав - жесть :) Похоже, Абаскаль поплыл. Жаль.
+4
0
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justburn
Спартачи, за красивый футбол!
+5
-1
+4
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Николай Лазарев
Расскажите,чё Селихов опять присел?
+4
0
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Абдула Алиеев
Ответ Odin Odin
Свинов , Дуарте... Нам конец(((
мда Свинов.... тупо слив матч
+4
0
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pav11k
Танец на граблях
+3
0
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SMX
Где раззабивавшийся мгангобонго Кавабанга?????
+4
-1
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Ебздрогыч
Бонгонда, видимо, на второй тайм в качестве джокера придерживают
+3
0
+3
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Торт Спартак
Ответ Redwhite heart
Что Свинов вообще делает в Спартаке я не понимаю
Пока не впечатляет, хотя и пеналь отбил. Ну не из-за фамилии же, ей-богу)))
+3
0
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igo sarSM
Рыжий выбешивает уже. Это что за набор?
+3
0
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Сергей Стес
Ответ Николай Лазарев
Расскажите,чё Селихов опять присел?
травму лечит
+3
0
+3
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Товарищ Наркотик
Ответ Торт Спартак
Пока не впечатляет, хотя и пеналь отбил. Ну не из-за фамилии же, ей-богу)))
Свинов и в Факеле пускал все подряд
+2
0
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kritik777
Пять атакующих у 🔴⚪️, Мартинсу тяжеловато будет
+2
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dimamak10
Ответ Odin Odin
Свинов , Дуарте... Нам конец(((
А кого выпускать ? После Урала большинство писали что Литвинов не защитник
+4
-2
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